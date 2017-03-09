14 張房間佈置靈感的圖片

房間裡面所有的裝潢與設計都是體現個人居家品味的一個管道，空間中的每個細節雖然微小，卻都可以成為營造氛圍不可或缺的角色。亂糟糟的空間當然是需要整理的，但若當清理了之後只留下白白的牆壁而顯得空蕩蕩，卻又容易覺得單調。如果常會覺得自己的房間裡總是缺少一些甚麼，但又說不出個所以然，那麼或許可以參考接下來我們提供的小技巧，讓你的房間一點都不單調。