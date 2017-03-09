14 張房間佈置靈感的圖片

房間裡面所有的裝潢與設計都是體現個人居家品味的一個管道，空間中的每個細節雖然微小，卻都可以成為營造氛圍不可或缺的角色。亂糟糟的空間當然是需要整理的，但若當清理了之後只留下白白的牆壁而顯得空蕩蕩，卻又容易覺得單調。如果常會覺得自己的房間裡總是缺少一些甚麼，但又說不出個所以然，那麼或許可以參考接下來我們提供的小技巧，讓你的房間一點都不單調。
利用空蕩蕩的牆面來展示你的生活點滴是個相當不錯的選擇，挑選能夠喚醒你記憶的畫面，在自己的空間裡感動自己。
白色的牆面當然乾淨清爽，但若覺得單調或許可以在空間的整個色彩上做出些變化，色調上的互相搭配皆可以營造出不同的空間氛圍。
紅磚牆能帶給人復古且溫和的感受，這樣質樸的牆面在搭配上一些現代感的小物，就能創造出一些衝突的美感。
想知道更多磚牆的利用方法，你也可以看看:用磚頭改變空間質感: 14 種居家磚頭運用法。
偌大的牆壁或許也能裝設一面大鏡子，除了兼顧整理儀容的機能外，利用美麗的鏡子外框，還能裝飾牆面。
挑選一幅自己喜歡的藝術畫作掛於牆面，接著依循所挑選的畫作主題來做色調或其他擺設的搭配。
方便簡單又容易訂做，如果想要用最快速又省力的方式裝飾牆面，何不訂製一面塑膠牆。
如果你想為房間的單調增添幾許顏色卻又不知該如何選擇，請記得使用柔和的色彩來保持空間的舒適感。
繪畫類的藝術作品雖然常被用來吊掛於客廳，但單調的房間牆當然也可以使用，不同的藝術作品還能提供給你不同的感受。
多利用天然的材質增加空間中的質樸觸感，例如木材或石材，都是不錯的選擇。
厭煩了整個室內的漆，那就讓房間的牆來點呼吸。水泥牆搭配裸露的管線，輕鬆營造工業風。
利用燈具的照明，配合上不同的牆面起伏，就能製造出令人驚豔的光影變化。
不知道如何挑選適合的燈具，你可以請教我們的設計師。
柔和的色調當然容易創造舒適的氛圍，但鮮豔的色彩如果使用得宜，卻也是相當迷人的。