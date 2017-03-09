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14 張房間佈置靈感的圖片

Yungshun Lee Yungshun Lee
homify 臥室
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房間裡面所有的裝潢與設計都是體現個人居家品味的一個管道，空間中的每個細節雖然微小，卻都可以成為營造氛圍不可或缺的角色。亂糟糟的空間當然是需要整理的，但若當清理了之後只留下白白的牆壁而顯得空蕩蕩，卻又容易覺得單調。如果常會覺得自己的房間裡總是缺少一些甚麼，但又說不出個所以然，那麼或許可以參考接下來我們提供的小技巧，讓你的房間一點都不單調。

照片

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA 臥室
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

利用空蕩蕩的牆面來展示你的生活點滴是個相當不錯的選擇，挑選能夠喚醒你記憶的畫面，在自己的空間裡感動自己。

色彩搭配

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos 房子
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

白色的牆面當然乾淨清爽，但若覺得單調或許可以在空間的整個色彩上做出些變化，色調上的互相搭配皆可以營造出不同的空間氛圍。

壁紙

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

挑選合適的壁紙來填滿牆面，不同的壁紙有不一樣的主題風情，順從你的心選擇自己牆面想要的繽紛吧!

紅磚牆

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH 臥室
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

紅磚牆能帶給人復古且溫和的感受，這樣質樸的牆面在搭配上一些現代感的小物，就能創造出一些衝突的美感。

想知道更多磚牆的利用方法，你也可以看看:用磚頭改變空間質感: 14 種居家磚頭運用法

美框鏡

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd 臥室
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

偌大的牆壁或許也能裝設一面大鏡子，除了兼顧整理儀容的機能外，利用美麗的鏡子外框，還能裝飾牆面。

主題掛畫

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura 臥室
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

挑選一幅自己喜歡的藝術畫作掛於牆面，接著依循所挑選的畫作主題來做色調或其他擺設的搭配。

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塑膠牆

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos 牆壁與地板牆壁裝飾
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

方便簡單又容易訂做，如果想要用最快速又省力的方式裝飾牆面，何不訂製一面塑膠牆。

柔和的色彩

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design 臥室
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

如果你想為房間的單調增添幾許顏色卻又不知該如何選擇，請記得使用柔和的色彩來保持空間的舒適感。

藝術作品

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores 臥室
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

繪畫類的藝術作品雖然常被用來吊掛於客廳，但單調的房間牆當然也可以使用，不同的藝術作品還能提供給你不同的感受。

天然材質

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño 臥室
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

多利用天然的材質增加空間中的質樸觸感，例如木材或石材，都是不錯的選擇。

水泥牆

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño 臥室 水泥 Grey
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

厭煩了整個室內的漆，那就讓房間的牆來點呼吸。水泥牆搭配裸露的管線，輕鬆營造工業風

光影變化

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern 臥室
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

利用燈具的照明，配合上不同的牆面起伏，就能製造出令人驚豔的光影變化。

不知道如何挑選適合的燈具，你可以請教我們的設計師

鮮豔色彩

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos 牆壁與地板牆壁裝飾
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

柔和的色調當然容易創造舒適的氛圍，但鮮豔的色彩如果使用得宜，卻也是相當迷人的。

生態牆

Design végétal, Adventive Adventive 室內景觀
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

讓牆面充滿綠意其實也是種不錯的選擇，挑選適合垂直種植的植株，讓你的牆面更有生命力吧!

28 款結合廚房與飯廳的美食空間
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