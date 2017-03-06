遠離世俗紛擾:讓人醉心田園的小平房

你是否曾嚮往陶淵明那「晨興理荒穢，帶月荷鋤歸」的田園生活，總希望能拋開世俗的紛擾，醉心於田園山水之間，那麼你一定不能錯過這次點子簿所要分享的這棟小平房。雖有鮮豔醒目的外觀，但在此卻能享受到寧靜質樸的鄉村情調，有這樣的屋舍為家，相信每日奔波於城鎮鄉村間都會心甘情願。
這棟平房地處韓國境內的山間田野，由於地廣人稀的因素，鮮豔的外觀在農田中遠望顯得相當搶眼。
紅磚牆與木門的搭配，讓平房散發著濃厚的鄉村風格，但不對稱的三小型屋頂，卻又有著現代化的美感。
屋頂的變化也能很有趣，想知道更多可以請教我們的設計師。
從另一面來觀看建築，可以發現這一面捨棄了紅磚牆，底部的水泥牆面架高了木製的露臺，中央的大玻璃門設計得以想見室內視野的遼闊。
露臺與庭院的地面利用了高低差做出區隔，推開玻璃門走到露臺，能夠輕易地享受到藍天白雲與泥土花草的芬芳。
走入客廳，果然就能夠遠眺層疊的山巒與屋舍旁的壯麗田園，頗有「綠樹村邊合，青山郭外斜」的雅意。
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廚房緊鄰著客廳與其他的空間，讓生活機能的連結更為順暢；而在廚房也開了一扇對外窗，烹飪的同時也能享受田園春色。
從樓梯向上可以到達這個閣樓，大部分的木建材讓空間更加柔和，簡單的木欄杆並未隔絕掉與下方空間的連結，反而使得自然採光能更柔美的進入。
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