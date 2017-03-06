遠離世俗紛擾:讓人醉心田園的小平房

你是否曾嚮往 陶淵明 那「晨興理荒穢，帶月荷鋤歸」的田園生活，總希望能拋開世俗的紛擾，醉心於田園山水之間，那麼你一定不能錯過這次點子簿所要分享的這棟小平房。雖有鮮豔醒目的外觀，但在此卻能享受到寧靜質樸的鄉村情調，有這樣的屋舍為家，相信每日奔波於城鎮鄉村間都會心甘情願。