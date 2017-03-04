陽臺設計: 5 個讓你超放鬆的戶外小綠洲

在喧囂的城市裡，一個平淡的陽臺也可以成為我們快樂的小綠洲！於繁盛的城市中，擁有一個陽臺的你並不需羨慕鄉下的庭園生活。因為你的陽臺可以化身成為一個隱世的小花園，讓你吸收新鮮的空氣和享受休閒的生活。在下班後的黃昏，可以靜靜地享受浪漫的落霞和自然的氣息。
今天的專題正是教你如何打造一個充滿田園氣息的陽台，讓你也可以創建一片屬於自己的綠洲！
第一個為大家展示的城市小綠洲，正為於大廈林立的陽臺上，建築師巧妙地利用了小角落，把它打造成一個小小的休閒空間。在落霞中，淡黃色的外牆顯耀著斜陽的熱度，再配上田園等的木板地，讓小角落更顯溫暖。在沙發跟茶几的周圍都是各式各樣的小盆裁和植物，讓環境更加的輕鬆！
不想讓家中的陽臺太沉悶？想加一點調皮有趣的元素嗎？不如為你的陽臺加點顏色吧！不需要太多的顏色，就要加一點點色彩繽紛的植物和一點彩色的傢俱，你的陽臺也會變有趣哦！以上這個例子，使用了帶紅葉的植物，再配上天藍色的椅子，就讓整個空間回復趣味和生氣！你也試試看吧！
不喜歡花俏設計的你，可能會喜歡這一個隱密的小綠洲，它使用了太空灰色的木地板和落地玻璃的拉門，設計簡單又現代化。小小的空間未有位置放置盆裁，但園藝師聰明地使用了四周的圍欄，讓攀藤植物附上圍欄，起了裝飾和保護隱私的作用，一舉兩得。
什麼是普羅旺斯的風格？在一天漫長的工作之後，回家時可以在陽臺上享受一下冰凍的啤酒，是否有一點度假的感覺呢？這種度假的田園生活就是普羅旺斯的風格。鬱鬱蔥蔥的綠色植物，五顏六色的鮮花，配上白色的窗簾和綠色帳蓬，可能是擺脫日常生活的好方法，這個陽臺正是你需要的小線洲。
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