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陽臺設計: 5 個讓你超放鬆的戶外小綠洲

Tarsier Tarsier
Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis 露臺
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在喧囂的城市裡，一個平淡的陽臺也可以成為我們快樂的小綠洲！於繁盛的城市中，擁有一個陽臺的你並不需羨慕鄉下的庭園生活。因為你的陽臺可以化身成為一個隱世的小花園，讓你吸收新鮮的空氣和享受休閒的生活。在下班後的黃昏，可以靜靜地享受浪漫的落霞和自然的氣息。

今天的專題正是教你如何打造一個充滿田園氣息的陽台，讓你也可以創建一片屬於自己的綠洲！

夢幻的設計

CASA DI ROSARIO, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio 露臺
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

第一個為大家展示的城市小綠洲，正為於大廈林立的陽臺上，建築師巧妙地利用了小角落，把它打造成一個小小的休閒空間。在落霞中，淡黃色的外牆顯耀著斜陽的熱度，再配上田園等的木板地，讓小角落更顯溫暖。在沙發跟茶几的周圍都是各式各樣的小盆裁和植物，讓環境更加的輕鬆！

羅馬風情

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis 露臺
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

第二個為大家介紹的陽臺設計，位於羅馬，它擁有比較寛闊的空間，如果你的陽臺也擁有比較大面積的話，歡迎你參閱以上這個例子。建築師採用了簡約的設計，在綠化陽臺的同時，也保留了它的空間感。他使用了竹棚建立出一個遮擋陽光的空間，放上了桌子，讓人享受午餐。其餘的空間，就適量的放置不同大小的植物，例如角落和旁邊的地方。小小的綠洲和陽光，讓陽臺簡單卻舒服！

有趣的色彩

Minimal con brio, Architettura del verde Architettura del verde 露臺
Architettura del verde

Architettura del verde
Architettura del verde
Architettura del verde

不想讓家中的陽臺太沉悶？想加一點調皮有趣的元素嗎？不如為你的陽臺加點顏色吧！不需要太多的顏色，就要加一點點色彩繽紛的植物和一點彩色的傢俱，你的陽臺也會變有趣哦！以上這個例子，使用了帶紅葉的植物，再配上天藍色的椅子，就讓整個空間回復趣味和生氣！你也試試看吧！

隱密的小綠洲

L'IMPORTANZA DEL FUORI, Emanuela Orlando Progettazione Emanuela Orlando Progettazione 露臺
Emanuela Orlando Progettazione

Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione

不喜歡花俏設計的你，可能會喜歡這一個隱密的小綠洲，它使用了太空灰色的木地板和落地玻璃的拉門，設計簡單又現代化。小小的空間未有位置放置盆裁，但園藝師聰明地使用了四周的圍欄，讓攀藤植物附上圍欄，起了裝飾和保護隱私的作用，一舉兩得。

普羅旺斯的風格

ANGOLI PROVENZALI | Genova, marta carraro marta carraro 露臺
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

什麼是普羅旺斯的風格？在一天漫長的工作之後，回家時可以在陽臺上享受一下冰凍的啤酒，是否有一點度假的感覺呢？這種度假的田園生活就是普羅旺斯的風格。鬱鬱蔥蔥的綠色植物，五顏六色的鮮花，配上白色的窗簾和綠色帳蓬，可能是擺脫日常生活的好方法，這個陽臺正是你需要的小線洲。

還想看更多不同的田園風設計嗎？延伸閱讀：森林中的璞玉: 自地自建的低調大坪數豪宅

改造傳統老屋: 一個結合傳統與現代之美的木質平房
你喜歡以上的陽臺設計嗎？快跟我們分享你的感受吧！

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