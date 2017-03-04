陽臺設計: 5 個讓你超放鬆的戶外小綠洲

在喧囂的城市裡，一個平淡的陽臺也可以成為我們快樂的小綠洲！於繁盛的城市中，擁有一個陽臺的你並不需羨慕鄉下的庭園生活。因為你的陽臺可以化身成為一個隱世的小花園，讓你吸收新鮮的空氣和享受休閒的生活。在下班後的黃昏，可以靜靜地享受浪漫的落霞和自然的氣息。

今天的專題正是教你如何打造一個充滿田園氣息的陽台，讓你也可以創建一片屬於自己的綠洲！