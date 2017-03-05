12 個小廚房的絕美設計

每一個人都希望自己可以擁有一間又大又寬敞的家，並且認定只有大空間才不會限制設計的潛力，但是現實人生並非如此完美，很多人都住在很小的房子裡。在狹小的空間中想弄一頓飯也很麻煩，但千萬不要絕望，只要動一下腦筋，就可以解決這個問題。
這次 homify 為大家集結了一些令人印象深刻的狹小廚房的系列，希望能激勵你重新思考你的小廚房設計。只要跳出框架，不侷限你的想法，一個狹小的空間其實也有很多的潛力，快來看看一下這 12 個範例吧！
這個廚房的空間又小又窄，但卻沒有讓人感覺擁擠，反而十分清新廣闊。主要的原因是專家採用了全白的顏色和明亮的設計，以及大片窗戶製造出空間感，因此廚房就像一條無盡的走廊，像是增加了不存在的空間一樣，帶來視覺上的錯覺。
這個範例中的廚房，兩邊都使用了海藍色的花紋瓷磚，漂亮的藍色為小廚房增加了層次。除此之外，房中的亮度也非常重要，充足的光線可以防止深色系讓空間縮小的問題。廚房盡頭的窗戶帶來了日光，反射在白色的除櫃上，讓廚房看起來比較大。
狹窄的廚房旁便是長桌和用餐區域，設計師巧妙地把兩個空間合併，除了讓畫面看起來更為開放，也可以增加廚房的實用性。再一次強調，明亮的設計也會讓空間感大增哦！
專家將這個小小的廚房完美地規畫在這現代的小客廳中，而可以當做流理檯以及用餐區使用的吧臺桌節省了不少空間，增添了廚房的實用性以及空間感。
這一個長形的小廚房，空間不大，但因為工業風的設計而展現了非常強烈的個人風格。新穎的燈具懸掛在天花板上，再配上復古的地磚，顯得特別有格調！
這個絕美的小廚房，位於家中的開放式空間中，佔了一個小小的角落，卻帶出經典的味道。設計師使用了現代化的擺設，配上精緻的經典傢俱，打造出這一個高質感的小廚房。
這個特別的設計帶有一點點納維亞的感覺，設計師特意縮小了烹調的空間，以安置這張木質的餐桌，大大提升了實用率。L 形的吧臺式餐桌圍繞著廚櫃，將空間重疊，善加利用、分配空間的手法非常地聰明。
為了克服狹小空間的限制，設計師想出了十分聰明且創意十足的設計，來提升空間感。專家把所有的櫥櫃跟傢俱都放在同一邊，讓出一個可以走動的空間，再加上一個可移動的小卡車，讓空間的使用靈活度更佳。為免空間太沉悶死板，專家選用了不同的瓷磚做搭配，讓這個小廚房變得更生動。天花上的射燈提供充足的光線，讓廚房感覺更有開放感。
這個小廚房充滿了現代田園的風格，地方雖小，卻非常的溫馨，讓人印象特別深刻。你也可以選用棕褐色的實木傢俱和木椅子打造出同樣的感覺。
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