12 個小廚房的絕美設計

每一個人都希望自己可以擁有一間又大又寬敞的家，並且認定只有大空間才不會限制設計的潛力，但是現實人生並非如此完美，很多人都住在很小的房子裡。在狹小的空間中想弄一頓飯也很麻煩，但千萬不要絕望，只要動一下腦筋，就可以解決這個問題。

這次 homify 為大家集結了一些令人印象深刻的狹小廚房的系列，希望能激勵你重新思考你的小廚房設計。只要跳出框架，不侷限你的想法，一個狹小的空間其實也有很多的潛力，快來看看一下這 12 個範例吧！