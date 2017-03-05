九步驟打造一個絕佳的泳池

老實說相對於其他的西歐國家來說，德國不算是個長年陽光充沛的國家。德國的夏天雖然短暫，可是大家總是對於花園的泳池有種情意結，如果能夠在自家花園裡打造一個小泳池更是適合不過！

今天要介紹的泳池正正位於一戶德國人家的小花園裡，上好物料（如鋼板）和造工費等等總計約 60 萬台幣，以歐洲的標準來說是划算的喔！

現在就讓我們來參觀這個迷人泳池的建造全記錄吧～