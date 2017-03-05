九步驟打造一個絕佳的泳池

老實說相對於其他的西歐國家來說，德國不算是個長年陽光充沛的國家。德國的夏天雖然短暫，可是大家總是對於花園的泳池有種情意結，如果能夠在自家花園裡打造一個小泳池更是適合不過！
今天要介紹的泳池正正位於一戶德國人家的小花園裡，上好物料（如鋼板）和造工費等等總計約 60 萬台幣，以歐洲的標準來說是划算的喔！
現在就讓我們來參觀這個迷人泳池的建造全記錄吧～
選定好泳池的設計款式和位置後，工程正式展開了！
首先登場的當然就是挖土機了。由此可見，其實花園的土地也有一定的坡度，所以把泳池底部整平是個重要的工序。
接下來施工人員在預定的泳池四周鋪上了耐用的鋼板，以及在地面鋪上了水泥磚，我們於是開始看得到泳池的雛型了。
為了確保泳池地板的穩定性，施工人員在水泥地磚上多加一層水泥漿來整平整個底部。從圖片的左手邊我們也可以看到通往泳池的小階梯也建成了。
接下來就要鋪設防水膜了！使用了新技術來鋪設的防水膜看起來比較沒有傳統方法的產生那麼多摺痕；而當泳池注滿水後，水壓也會令防水膜保持貼服的狀態喔！
泳池成了型以後，鋼板與土地之間的空隙當然也需要被填平囉！以泥水砂石填滿後，再在表面鋪上碎石。
木甲板跟泳池的配搭準沒錯！防水戶外木條依據泳池的形狀被切割，完美的包圍著泳池，視覺效果滿分。
現在就是讓我們來查看成品的時候了！整個花園都鋪滿了木條，跟傳統的德式花園（只種滿花花草草）非常不一樣，過特別設計的階梯和泳池形狀讓整個花園看起來更奢華。
花園的其他地方則放上了深色藤製戶外傢俱，跟木甲板配合度高，整體設計非常好看。
從另外一個角度我們可以總覽整個泳池，這裡我們更可以看到過濾池水的系統與水泵。
總括來說，整個花園連泳池就是既休閒又迷人啊！誰也會羨慕吧？
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