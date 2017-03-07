10個適合任何庭院的時尚棚架

單單只有佈滿花草的花園雖然充滿生機，可是難免會給人一種單調的感覺；在花園裡想要加設泳池，可是卻被高昂的造價給嚇到；學到了不少花園設計點子，可是卻因為空間有限而不能隨心所欲‥‥‥如果你曾經遇到以上的問題的話，或許你可以考慮「庭院棚架」看看喔！
花園棚架通常由木材、金屬或塑膠建造，兼具遮陽與裝飾於一身。裝設這些架子是豐富視覺效果的其中一個好方法，於是今天我們為大家帶來10個適合任何大大小小庭院的時尚棚架設計！
有別於傳統的花園棚架，這個由金屬而成的架子略去了柱子，改以附設在牆壁上的方式來支撐。
金屬設計富有現代感，而且能輕易地抵抗狂風暴雨，一直都是大眾喜愛的選擇！
傳統的花園棚架通常被視作屋頂的延伸，其實際功能就是幫助雨水或冰雪滑落，避免屋頂承載過量而倒塌。 而今天我們喜歡將時尚元素置入其中，加入例如玻璃板等時尚建材。
其實你不一定只能在後花園裝設棚架，在房子入口處其實也可以！在前門入口處加裝暗色系的架子，與房子本身的風格相配，增添了不少個性設計感。
如果你享受戶外生活，希望跟家人一起擁有更多的室外活動空間，那不妨加裝棚架吧！ 這種充滿田園風的設計能夠讓你好好享受花園時光，如果有興趣的話，你也可以參閱這一本點子簿來參觀房子的其他部分喔：在家也能度假！小而精緻的田園風美房
偏好簡約純白設計？沒問題！純白色的棚架設計不禁令人聊想起各種唯美的童話故事，而且白色夠和諧，跟任何設計風格都能配合。
只有木棚架感覺或許有一點單調，那‥‥‥不如就在架子上種滿鮮艷的花朵來提升視覺效果吧！像圖中這個美得像油畫一樣的視覺效果，你能說不吸引嗎？
雕刻石柱與布簾是打造地中海風格的必要元素，圖中的設計為我們演繹了完美示範。
竹子能有效散熱，所以市面上不難找到竹椅、竹席等等對於炎夏的商品。圖中的棚架正正由竹子打造，成就一個既自然又涼爽的戶外休憩空間。
藝術沒有既定程序或框框，任何類型的原創設計也應該被尊重、欣賞。這個打破一切花棚既定印象既創新設計會不會深得你心？如果你也想要為庭院大變身，歡迎你找我們的專家聊聊喔！
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