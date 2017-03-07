10個適合任何庭院的時尚棚架

單單只有佈滿花草的花園雖然充滿生機，可是難免會給人一種單調的感覺；在花園裡想要加設泳池，可是卻被高昂的造價給嚇到；學到了不少花園設計點子，可是卻因為空間有限而不能隨心所欲‥‥‥如果你曾經遇到以上的問題的話，或許你可以考慮「庭院棚架」看看喔！

花園棚架通常由木材、金屬或塑膠建造，兼具遮陽與裝飾於一身。裝設這些架子是豐富視覺效果的其中一個好方法，於是今天我們為大家帶來10個適合任何大大小小庭院的時尚棚架設計！