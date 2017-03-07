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10個適合任何庭院的時尚棚架

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito 房子
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單單只有佈滿花草的花園雖然充滿生機，可是難免會給人一種單調的感覺；在花園裡想要加設泳池，可是卻被高昂的造價給嚇到；學到了不少花園設計點子，可是卻因為空間有限而不能隨心所欲‥‥‥如果你曾經遇到以上的問題的話，或許你可以考慮「庭院棚架」看看喔！

花園棚架通常由木材、金屬或塑膠建造，兼具遮陽與裝飾於一身。裝設這些架子是豐富視覺效果的其中一個好方法，於是今天我們為大家帶來10個適合任何大大小小庭院的時尚棚架設計！

​1. 金屬棚架

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes 庭院
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

有別於傳統的花園棚架，這個由金屬而成的架子略去了柱子，改以附設在牆壁上的方式來支撐。

金屬設計富有現代感，而且能輕易地抵抗狂風暴雨，一直都是大眾喜愛的選擇！

​2. 加裝玻璃板

Terrace garden Ansari Architects 庭院
Ansari Architects

Terrace garden

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

傳統的花園棚架通常被視作屋頂的延伸，其實際功能就是幫助雨水或冰雪滑落，避免屋頂承載過量而倒塌。 而今天我們喜歡將時尚元素置入其中，加入例如玻璃板等時尚建材。

​3. 暗黑設計

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura 前門 鐵/鋼 White
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

其實你不一定只能在後花園裝設棚架，在房子入口處其實也可以！在前門入口處加裝暗色系的架子，與房子本身的風格相配，增添了不少個性設計感。

​4. 加寬戶外空間

Espaço Família, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores 車庫/遮陽棚
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

如果你享受戶外生活，希望跟家人一起擁有更多的室外活動空間，那不妨加裝棚架吧！ 這種充滿田園風的設計能夠讓你好好享受花園時光，如果有興趣的話，你也可以參閱這一本點子簿來參觀房子的其他部分喔：在家也能度假！小而精緻的田園風美房

​5. 純白設計

Casa MR, oda - oficina de arquitectura oda - oficina de arquitectura 露臺
oda – oficina de arquitectura

oda - oficina de arquitectura
oda – oficina de arquitectura
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偏好簡約純白設計？沒問題！純白色的棚架設計不禁令人聊想起各種唯美的童話故事，而且白色夠和諧，跟任何設計風格都能配合。

​6. 木製涼棚

Entrance homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

Entrance

homify
homify
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這是另外一個前庭涼棚的設計，木材的質感給人一種溫馨的感覺，甚或能讓客人感到賓至如歸。

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​7. 與植物二合為一

Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito 房子
LM Arquitetura | Conceito

LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito

只有木棚架感覺或許有一點單調，那‥‥‥不如就在架子上種滿鮮艷的花朵來提升視覺效果吧！像圖中這個美得像油畫一樣的視覺效果，你能說不吸引嗎？

​8. 地中海風格

VIVIENDA RURAL, CARLOS TRIGO GARCIA CARLOS TRIGO GARCIA 露臺
CARLOS TRIGO GARCIA

CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA

雕刻石柱與布簾是打造地中海風格的必要元素，圖中的設計為我們演繹了完美示範。

​9. 竹子棚架

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento 房子 Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

竹子能有效散熱，所以市面上不難找到竹椅、竹席等等對於炎夏的商品。圖中的棚架正正由竹子打造，成就一個既自然又涼爽的戶外休憩空間。 

​10. 原創設計

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

 藝術沒有既定程序或框框，任何類型的原創設計也應該被尊重、欣賞。這個打破一切花棚既定印象既創新設計會不會深得你心？如果你也想要為庭院大變身，歡迎你找我們的專家聊聊喔！

延伸閱讀： 為全家人打造擁有超美庭院的「時尚平房」！

大家庭的完美居住方案：76 坪的現代時尚風美房（含平面圖）
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