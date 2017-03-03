新舊交融：一所承載著愛與故事的自然風挑高房子

今天要為大家介紹的房子外型出眾又帶點古房風格，可是室內卻有擁有自然的現代裝潢。除此以外，房子背後有一個很溫馨的故事‥‥‥

這個房子建於上世紀60年代，當年有一個農民想要為他的妻子與可愛的孩子們建一間房子。可是他們一家的生活過得艱苦，農民的收入也不穩定，所以只有賺有幾個錢的時候才可以買材料建房，於是房子斷斷續續經過３年的時間才建成。裡面的每一條木柱都是由他切割、每一口釘都是由他的雙手釘上，整個房子由愛與汗水建造。

可惜好景不常，農民只在房子裡住過幾年後就突然去世，遺下子女與妻子。後來孩子們長大離家了，他的妻子將房子珍而重之，在房子的四周細心地建起小花圃並悉心打理。後來她也去世了，房子從此被丟空。

直到某一天，一位名叫路西亞的女子路經此地，一看就愛上了這個古色古香的房子，二話不說就決定把房子買下了，並為其命名為”Lucias’s Earth”。後來路西亞才得知，這個它所愛的房子原屬於一個她認識的教友，而這名教友正正就是農民的妻子。這個美麗的巧合令她決定要把房子好好重新裝潢、保存，於是便成為了我們今天所見的挑高美房了！