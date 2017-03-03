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新舊交融：一所承載著愛與故事的自然風挑高房子

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Lucia’s earth, studio_GAON studio_GAON 房子
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今天要為大家介紹的房子外型出眾又帶點古房風格，可是室內卻有擁有自然的現代裝潢。除此以外，房子背後有一個很溫馨的故事‥‥‥

這個房子建於上世紀60年代，當年有一個農民想要為他的妻子與可愛的孩子們建一間房子。可是他們一家的生活過得艱苦，農民的收入也不穩定，所以只有賺有幾個錢的時候才可以買材料建房，於是房子斷斷續續經過３年的時間才建成。裡面的每一條木柱都是由他切割、每一口釘都是由他的雙手釘上，整個房子由愛與汗水建造。

可惜好景不常，農民只在房子裡住過幾年後就突然去世，遺下子女與妻子。後來孩子們長大離家了，他的妻子將房子珍而重之，在房子的四周細心地建起小花圃並悉心打理。後來她也去世了，房子從此被丟空。

直到某一天，一位名叫路西亞的女子路經此地，一看就愛上了這個古色古香的房子，二話不說就決定把房子買下了，並為其命名為”Lucias’s Earth”。後來路西亞才得知，這個它所愛的房子原屬於一個她認識的教友，而這名教友正正就是農民的妻子。這個美麗的巧合令她決定要把房子好好重新裝潢、保存，於是便成為了我們今天所見的挑高美房了！

​外觀　正面

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Lucia’s earth

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從閘門往前走，迎接我們的是一個簡約的前庭，地上由碎石組成，並由石板小徑帶領我們走到房子的前門。

值得留意的還有前庭裡那個設計師刻意保留的藍色水泵，舊式設計彷彿在訴說著那個始於60年代的故事。

​牆邊小花圃

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房子整體看起來彷如充滿日式古舊風味的房子，擁有石製地台、門廊與加長屋簷。

圍牆旁訪的花圃由原屋主設計，經過整修後一切都變得更整齊，整個空間充滿綠意。

​室內設計

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一開始吸引路西亞的正正就是房子的室內部分——整個寬闊的空間充滿著自然木材質感，開揚設計讓人可以毫無阻隔地望向窗外的景色。 我們現在所見到的個起居空間的盡頭是一個開放式廚房，由木香與光影包圍。

​恬靜空間

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通透的木框玻璃拉門為房子注入滿滿的時代感，經過溫暖陽光的照射，整個空間都瀰漫著滿滿的溫馨氣息，恬靜宜人。

​挑高設計

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房子內部採用挑高設計，既能增加居住空間，亦能保持房竹的空間感。 木製樑柱上裝有可愛的圓燈，確保房子晚上亦可以保持通明。

​閣樓

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走到閣樓，我們更能觀賞到房子的原始天花板，不完整的天花板讓房子更添自然的感覺，也不禁令人想起當初建房的人所花的努力。

​房子一覽　晚上

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最後送給大家這一張美麗的圖片來結束我們這一次的參觀之旅，並把房子的美麗印象留在腦海中。

如果你有心目中的房子想要蓋的話，歡迎你找我們的專家聊聊喔！

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