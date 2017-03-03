絕美石屋: 有著傳統外觀與時尚內在的現代住家

當我們旅行到其他國家時，通常會到一些名勝去觀光，但現在愈來愈多人懂得跑到一些獨具風格的小島上欣賞它們特有的美景。韓國濟州島便以獨特的景緻贏得全球旅人的青睞，近年來到此觀光的旅客發現，這座小島上有許多美麗建築正如雨後春筍般出現，它們擁有突出的魅力，也與鄉野景觀相融合。今天要介紹給你的便是由建築專家 아키제주 건축사사무소 以石材所打造的現代住家，現在就一起來參觀！