絕美石屋: 有著傳統外觀與時尚內在的現代住家

當我們旅行到其他國家時，通常會到一些名勝去觀光，但現在愈來愈多人懂得跑到一些獨具風格的小島上欣賞它們特有的美景。韓國濟州島便以獨特的景緻贏得全球旅人的青睞，近年來到此觀光的旅客發現，這座小島上有許多美麗建築正如雨後春筍般出現，它們擁有突出的魅力，也與鄉野景觀相融合。今天要介紹給你的便是由建築專家 아키제주 건축사사무소 以石材所打造的現代住家，現在就一起來參觀！
這座二層樓的住宅位於濟州島上，建築面積共 77.4 坪。建築物本身採用了濟州島上的石頭為建材，沿著房屋外緣有一排低矮的石牆，外牆則是以紅磚加上瓷磚和混凝土所打造。屋外種植了樹木，與周圍的景緻無縫結合。
這座小陽台是以石頭為圍牆，把內外空間畫出一道邊界。這裡沒有浮華美麗的裝潢，就足以令人感受到濃烈的鄉野風情。隨意放上兩把座椅，忙碌的都市人便可坐下來享受浮生半日閒。
這處空間採用淺色木質家具和中性色系為主調，白色的被褥上有著淺灰色的舖蓋，營造出舒適整潔的觀感。房間內擺設有白色小桌和深色木椅，另一側設置了可以坐臥的長凳。長條形的窗戶可以遠眺窗外美景，水平橫幅設計宛如把風光框成了一幅畫。
這間房間相當寬敞，大型窗戶前設置了長型的書桌。木頭地板散發出濃濃的復古魅力，搭配白色牆壁和簡潔的床組，營造出極為舒適的觀感。
來此觀光的旅客可以聚在這裡一起吃飯聊天，這處廚房採用淺色的木頭櫃檯搭襯深色的木桌，和深色的木材地板構成舒壓的氣氛。烹飪區塊設有現代化廚房配備，讓大家可以自行動手分享美味。
這座屋頂上的陽台採用外露混凝土打造，通過灰色的結構體可以欣賞到寶石般的藍天，陽光下美得令人不忍眨眼！陰影投射在地板上構成另類的藝術，讓你很想在此留連到滿天星光。
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