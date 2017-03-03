老宅整修案：一個散發鄉村復古風的美麗住家！

你喜歡現代風格的住家，或是前衛時尚的設計呢？事實上復古即流行，不少人現在反過來追求帶有懷舊情懷的住宅，它們擁有鄉村特有的格調，卻又不失現代居所的舒適感，彷彿在都會喧囂中為你張開溫柔的雙臂，擁抱一身疲憊的你回家休憩充電。今天要介紹給你由花蓮室內設計師七輪空間設計所負責的劉公館整修案，讓你感受一下他們獨特的手筆，一起來參觀吧！
這座客廳散發著濃濃的家的溫馨！採用木頭地板搭配暖色系的沙發座椅，加上天花板上復古風吊燈投射下溫柔的光線，讓人感受到古典婉約的氣息。白色牆壁與深色橫樑相互呼應，構成空間裡絕美的視覺！
回過頭來看一眼改造前及改造後的對比，你一定會驚訝它神奇的變身！改造前的這座客廳雖然有著明亮的光線，卻予人單調蒼白的感覺。改造後滿眼溫馨親切，讓人嚮往回家的氛圍。
裝修前後的這道樓梯，是不是也讓你很驚訝呢？原先單調的白色牆壁和階梯，現在披上了白色和深棕色的外衣，對比的色調讓人驚豔極了！
這間臥室大膽地將一面牆壁刷上了大紅色，與白色天花板和其他牆面構成醒目的對比。古樸的床組搭配古意盎然的梳妝台，散發出濃濃的懷舊氛圍。大片門窗可以直接通到陽台上，明亮的採光將室內完全打亮！
這處空間營造得很有鄉居風情。可愛的印花床組搭配木材打造的櫥櫃，空氣中彷彿飄出了一縷木頭的香氣。牆上造型別致的時鐘，讓你在享受鄉村風慵懶時光時，不致錯過生活中美好的一切。
這處空間打造得極為溫馨又實用！左側的烹飪區裝置了現代化的廚具，煮好飯菜後立刻可以端上桌，一家人圍著木質長桌共享美味，是多麼美麗的畫面！白色與淺咖啡色交錯的方格地板具有樸實的質感，天花板上古典吊燈則為用餐環境營造出舒適的氛圍。
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