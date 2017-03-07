20 個打造夢幻花園的超簡單方法

在自家院子或閒置空間打造一個小花園，不僅可以美化居所，還能療癒身心。但你如果以為花園就只能種種花種種草，那可就大錯特錯囉!點子簿這次就整理了 20 個打造夢幻花園的方法，讓你的花園不再只是花園，除了能作為居家的用餐及休憩場所外，也能成為忙碌生活中調劑身心的絕佳去處，好好利用這些技巧，打造專屬於你的美麗花園吧!
花園不見得只能是平面的，你可以利用藤蔓植物讓綠意爬滿窗台或是棚架。
利用窗前的的空間，除了可以能製造一片由室內向外的景觀外，還能兼顧些許室內的隱私。
別讓你的花園缺少顏色，花盆也是能拿來與鮮花爭豔的。
那何不就規劃給它一個廣大的空間，讓綠意恣意蓬勃吧!
立用樓梯、平台或石塊來製造高低落差，會讓你的花園感覺更有層次。
如果空間上允許，許你的花園一塊草皮吧!想放鬆時，赤著腳踩在草皮上，很快就能代謝身上的疲憊。
如果家中有用不著的家具，別急著丟，放到花園中就成為最棒的休憩場所。
說到休憩場所，那一定不能錯過這圖片上令人驚豔的庭院，大膽的用色會讓花園更迷人。
花園裡不見得只能有著花花草草，利用天然的素材，像是石頭、木材之類的，也能打造出頗具特色的空間。
懶得除草嗎?這樣的小技巧讓你免於除草之苦。利用樹皮覆蓋於泥土上，就能抑止雜草的生長喔!
如果想保有私人的隱私空間，那麼利用木牆來做區隔，將會顯得溫暖而自然。
空間的區隔別讓它只是單純的方塊，給花園不同的輪廓也會有不同的驚喜。
庭院空間如若不大，那麼就讓它簡單清爽吧!就簡單的搭配家具及植栽，也能是個療癒空間。
利用礫石與植栽的搭配，可以讓你的花園更加別緻。
想看更多石頭與植栽的特殊搭配，你也可以看看:石頭與植栽的對話: 讓庭院展現不同的生命力。
將花園規劃出用餐區、休憩區等，讓花園儼然成為了戶外的另一個家。
利用高度的不同，間隔出多個小花園，可以讓整個空間更為豐富。
小小的花園也能成為室內空間的延伸，利用大片玻璃門的設計，你可以輕易遊走於室內外。
利用大塊的石頭推砌假山，將花草種植於上，少了人工的匠氣，似乎更自然。