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20 個打造夢幻花園的超簡單方法

Yungshun Lee Yungshun Lee
Contemporary Garden - North London, Earth Designs Earth Designs 庭院 木頭 Purple/Violet
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在自家院子或閒置空間打造一個小花園，不僅可以美化居所，還能療癒身心。但你如果以為花園就只能種種花種種草，那可就大錯特錯囉!點子簿這次就整理了 20 個打造夢幻花園的方法，讓你的花園不再只是花園，除了能作為居家的用餐及休憩場所外，也能成為忙碌生活中調劑身心的絕佳去處，好好利用這些技巧，打造專屬於你的美麗花園吧!

藤蔓植物

Cottage Garden Transformation, Elephant Interior Exterior Design Elephant Interior Exterior Design 庭院
Elephant Interior Exterior Design

Cottage Garden Transformation

Elephant Interior Exterior Design
Elephant Interior Exterior Design
Elephant Interior Exterior Design

花園不見得只能是平面的，你可以利用藤蔓植物讓綠意爬滿窗台或是棚架。

窗前花園

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá 庭院
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

利用窗前的的空間，除了可以能製造一片由室內向外的景觀外，還能兼顧些許室內的隱私。

鮮豔的色調

Small Contemporary Courtyard, Gardenplan Design Gardenplan Design 庭院
Gardenplan Design

Small Contemporary Courtyard

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

別讓你的花園缺少顏色，花盆也是能拿來與鮮花爭豔的。

懶得整理花園?

Porthcothan Responsive Home, Innes Architects Innes Architects 庭院
Innes Architects

Porthcothan Responsive Home

Innes Architects
Innes Architects
Innes Architects

那何不就規劃給它一個廣大的空間，讓綠意恣意蓬勃吧!

高低差

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 庭院
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

立用樓梯、平台或石塊來製造高低落差，會讓你的花園感覺更有層次。

給塊草皮

Courtyard Garden Unique Landscapes 庭院
Unique Landscapes

Courtyard Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

如果空間上允許，許你的花園一塊草皮吧!想放鬆時，赤著腳踩在草皮上，很快就能代謝身上的疲憊。

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廢棄家具

Hamberg House, Richmond, London, London Atelier Ltd London Atelier Ltd 庭院 木頭 Black
London Atelier Ltd

Hamberg House, Richmond, London

London Atelier Ltd
London Atelier Ltd
London Atelier Ltd

如果家中有用不著的家具，別急著丟，放到花園中就成為最棒的休憩場所。

大膽用色

Contemporary Garden - North London, Earth Designs Earth Designs 庭院 木頭 Purple/Violet
Earth Designs

Contemporary Garden – North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

說到休憩場所，那一定不能錯過這圖片上令人驚豔的庭院，大膽的用色會讓花園更迷人。

不只花草

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens 庭院
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

花園裡不見得只能有著花花草草，利用天然的素材，像是石頭、木材之類的，也能打造出頗具特色的空間。

樹皮的利用

A Modern Garden with Traditional Materials Yorkshire Gardens 庭院
Yorkshire Gardens

A Modern Garden with Traditional Materials

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

懶得除草嗎?這樣的小技巧讓你免於除草之苦。利用樹皮覆蓋於泥土上，就能抑止雜草的生長喔!

木牆

Cool but Funky, Contempoary Garden Yorkshire Gardens 庭院
Yorkshire Gardens

Cool but Funky, Contempoary Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

如果想保有私人的隱私空間，那麼利用木牆來做區隔，將會顯得溫暖而自然。

多種素材的搭配

Small town garden homify 庭院
homify

Small town garden

homify
homify
homify

木材，磚頭，混凝土，石塊，草，利用多種素材的搭配會讓花園更顯大氣。

玩玩幾何

THE MILAN CONTEMPORARY PANEL BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE 庭院 木頭
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE

THE MILAN CONTEMPORARY PANEL

BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE

空間的區隔別讓它只是單純的方塊，給花園不同的輪廓也會有不同的驚喜。

簡單清爽

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire Decorum . London 庭院 塑木複合材料 Grey
Decorum . London

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire

Decorum . London
Decorum . London
Decorum . London

庭院空間如若不大，那麼就讓它簡單清爽吧!就簡單的搭配家具及植栽，也能是個療癒空間。

石頭的美感

Gravel and water garden area Jane Harries Garden Designs 庭院
Jane Harries Garden Designs

Gravel and water garden area

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

利用礫石與植栽的搭配，可以讓你的花園更加別緻。

想看更多石頭與植栽的特殊搭配，你也可以看看:石頭與植栽的對話: 讓庭院展現不同的生命力

戶外的家

A Colorful and Modern London Roof Terrace Project, Arthur Road Landscapes Arthur Road Landscapes 庭院
Arthur Road Landscapes

A Colorful and Modern London Roof Terrace Project

Arthur Road Landscapes
Arthur Road Landscapes
Arthur Road Landscapes

將花園規劃出用餐區、休憩區等，讓花園儼然成為了戶外的另一個家。

交錯的高度

GALAXY SANDSTONE PAVING BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE 庭院 砂岩 Black
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE

GALAXY SANDSTONE PAVING

BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE

利用高度的不同，間隔出多個小花園，可以讓整個空間更為豐富。

延伸的空間

Brackenbury House, Neil Dusheiko Architects Neil Dusheiko Architects 庭院
Neil Dusheiko Architects

Brackenbury House

Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects

小小的花園也能成為室內空間的延伸，利用大片玻璃門的設計，你可以輕易遊走於室內外。

原始的自然

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall, Laurence Associates Laurence Associates 庭院
Laurence Associates

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

利用大塊的石頭推砌假山，將花草種植於上，少了人工的匠氣，似乎更自然。

磚瓦

Felsted Place Aralia 庭院 石器 Green
Aralia

Felsted Place

Aralia
Aralia
Aralia

想有個更廉價又省力的方法來裝飾花園，那麼試著利用磚石瓦塊來替園中做出區隔，絕對很有成就感。

想創造屬於自己的花園，卻又不知從何下手，你可以請教我們的設計師

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