20 個打造夢幻花園的超簡單方法

在自家院子或閒置空間打造一個小花園，不僅可以美化居所，還能療癒身心。但你如果以為花園就只能種種花種種草，那可就大錯特錯囉!點子簿這次就整理了 20 個打造夢幻花園的方法，讓你的花園不再只是花園，除了能作為居家的用餐及休憩場所外，也能成為忙碌生活中調劑身心的絕佳去處，好好利用這些技巧，打造專屬於你的美麗花園吧!