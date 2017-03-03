冬暖夏涼的家: 結合現代與傳統智慧的 L 形平房

韓屋是傳統建築的智慧結晶，將自然融入在生活中的設計，對於被摩天大樓所包圍的我們來說，是彌足珍貴的。今天所要介紹的，位在韓國慶尚南道的美麗山間中的傳統韓屋有著 L 形的結構，專家使用了質感的木材，打造出令人放鬆的自然空間。

這間韓屋最大的特色便是專家為屋主加裝了加熱的地板，讓屋主在寒冷的冬日也可以過著舒適的生活。而另外一項特色則是這間韓屋有著非常寬敞的戶外空間，以木頭鋪成的露臺以及寬敞的大窗口，讓人在夏季可以享受微風，以及戶外的氣息。

現在就讓我們一起瞧瞧更多細節。