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冬暖夏涼的家: 結合現代與傳統智慧的 L 形平房

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
House in Macheon, studio_GAON studio_GAON 房子
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韓屋是傳統建築的智慧結晶，將自然融入在生活中的設計，對於被摩天大樓所包圍的我們來說，是彌足珍貴的。今天所要介紹的，位在韓國慶尚南道的美麗山間中的傳統韓屋有著 L 形的結構，專家使用了質感的木材，打造出令人放鬆的自然空間。

這間韓屋最大的特色便是專家為屋主加裝了加熱的地板，讓屋主在寒冷的冬日也可以過著舒適的生活。而另外一項特色則是這間韓屋有著非常寬敞的戶外空間，以木頭鋪成的露臺以及寬敞的大窗口，讓人在夏季可以享受微風，以及戶外的氣息。

現在就讓我們一起瞧瞧更多細節。

L 形的結構

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House in Macheon

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從這張照片我們可以看出來這間韓屋有著 L 形的結構，而山形的屋頂也是非常傳統的建築架構。房子的外觀以白色的牆面搭配上木頭做為框架，再加上木頭的百葉窗，讓人感受到舒適的自在感。

綠意環繞

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這個家被鬱鬱蔥蔥的樹群環繞，而從遠方望向這個家，其中性的色性讓它棲身在綠意之中也絲毫不突兀。

大開口

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為了讓家中的通風良好，並且讓屋內的人也能感受到自然的氣息，專家設計了非常大片的開口。面向著戶外的大開口讓夏日身在屋中也不敢悶熱，還可以眺望遠方的美景。

小巧的書房

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這間小巧的書房有一扇正方形的窗戶，像是把屋外的景緻以相框框起來一樣，但你看書看累了，便可以好好地望向窗外的綠意沉思。

美麗的紙推門

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美麗的韓式紙推門分隔了生活的區塊，卻又不會讓空間感覺太過於密閉。

神秘的儲藏空間

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這個家設計了神秘的儲藏空間，當需要拿取物品的時候，可以把牆面的階梯拉出來。

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階梯沒有使用時的樣子

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柔和系的廚房

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與這個家的風格呼應，這間廚房的色系十分柔和，給人一種自在感。雖然說這是間傳統風格的韓屋，廚房的現代家電一應俱全。

美麗的柵欄

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從這個角度我們可以欣賞到木頭打造而成的柵欄以及百葉窗。不同的木材顯現出不一樣的質感，而這些設計的小細節也讓我們能欣賞到傳統建築的美感。陽

木頭露臺

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有頂的木頭露臺是休憩的好空間。只要在這裡放上小茶几，就可以在自然中泡一壺茶，與親友閒話家常。

延伸閱讀: 會呼吸的家：使用無毒木材的環保行動木屋

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