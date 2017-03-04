8 個美化小浴室的神奇魔法

都市生活寸土寸金，當家裡的浴室空間很迷你時，該怎麼打點它呢？最簡單的是不要在裡頭堆放太多物品，讓它更顯擁擠，但是浴室還是需要基本的功能性和舒適性，佈置上也不能因噎廢食。值得注意的是，色彩的選擇是非常重要的課題，空間小，通常要選用更輕盈、更明亮的顏色。在這本點子簿中，我們蒐集了 8 種創意，幫你有效裝飾出一個美美的小浴室，立刻一起來參觀！