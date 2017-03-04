8 個美化小浴室的神奇魔法

都市生活寸土寸金，當家裡的浴室空間很迷你時，該怎麼打點它呢？最簡單的是不要在裡頭堆放太多物品，讓它更顯擁擠，但是浴室還是需要基本的功能性和舒適性，佈置上也不能因噎廢食。值得注意的是，色彩的選擇是非常重要的課題，空間小，通常要選用更輕盈、更明亮的顏色。在這本點子簿中，我們蒐集了 8 種創意，幫你有效裝飾出一個美美的小浴室，立刻一起來參觀！
愈來愈多的人採用天然材質，像是石頭或混凝土，作為裝潢浴室的主要材料。它們的質感接近自然，能夠營造出親切溫馨的氛圍，同時還飽含美感，能夠分散我們的注意力，讓我們忘了空間真實的大小。
如果不清楚想要選用什麼素材，歡迎與我們的專家諮詢!
這間小浴室展現了中性色調的魅力，顏色結合得恰到好處，創造出光亮溫馨的感受。如果你勇於嚐試更亮眼的顏色，可以試試在淋浴間貼上綠色菱形磁磚，為視覺帶來一片青綠。
小浴室內的配件必須要能靈活調度，讓它們發揮多功能的用途。像是照片中這個座椅，既可以用來擺放洗浴用品，同時在化妝時也可以當作座椅使用。
浴室裡一定會擺放衛生紙、毛巾、肥皂和牙膏等等。當空間狹小時，就必須仰賴設計完善的儲物空間，好讓浴室不雜亂，維持視覺上整潔有序的環境。
在淋浴間的牆壁貼上這款超美的磁磚，保證讓你進到這裡後，就一心一意欣賞它的美感，完全忘了這處空間是多麼狹小了！
小空間裡裝上大鏡子，能夠創造出寬廣的空間錯覺。鏡中反射的影像可以為空間增加美感，再裝上適合的燈光，讓反射的光線均勻地分佈到空間中，浴室變得更迷人。
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