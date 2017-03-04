改造傳統老屋: 一個結合傳統與現代之美的木質平房

維護傳統式的房屋建築，比維護一般普通的房子要困難許多。所幸憑藉著愈來愈進步的技術和創新的理念，即使是像韓屋這樣的老式建築物，也可以藉由內部裝修，重新塑造出獨特的魅力，同時也讓生活起居更加便利。今天我們要去拜訪一座由室內裝潢專家 Apple Style 所裝修的韓屋，看看經由他們的妙手，這棟房子所呈現出來的美麗典雅面貌。現在就一起來參觀吧！