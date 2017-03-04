改造傳統老屋: 一個結合傳統與現代之美的木質平房

維護傳統式的房屋建築，比維護一般普通的房子要困難許多。所幸憑藉著愈來愈進步的技術和創新的理念，即使是像韓屋這樣的老式建築物，也可以藉由內部裝修，重新塑造出獨特的魅力，同時也讓生活起居更加便利。今天我們要去拜訪一座由室內裝潢專家 Apple Style 所裝修的韓屋，看看經由他們的妙手，這棟房子所呈現出來的美麗典雅面貌。現在就一起來參觀吧！
這棟老式韓屋有著大型庭院，與大自然和諧共處，是現代人夢想中的最佳生活環境！裡面有三間臥室、一間客廳和一處廚房。庭院裡的擺設營造出古樸迷人的風情，讓人更想登堂入室好好參觀一番。
這處空間顯然需要很大的維修功夫。壁紙和木材立柱及橫樑都已不堪入目，不僅有礙觀瞻，更令人擔心在此活動的安全性。
客廳與廚房相鄰，空間上顯得更敞亮。引人注目的天花板設計，有著異國風情的木樑，與白色牆面相呼應，充滿了和諧的觀感。別致的窗戶設計讓光線能夠透進室內，古意盎然令人不禁發思古之幽情。
餐桌上方的天花板懸掛著傳統式燈具，散發出明亮柔和的光線，讓用餐的氣氛變得更美好。空間裡大量採用木質材料，溫暖的色調營造出柔軟和諧的調性。
這座客廳結合了東方及西式的裝潢。超大型的玻璃門窗，讓住戶在室內就可以看到戶外的美麗風光。為了保持冬暖夏涼的合宜溫度，同時創造出安全的起居環境，玻璃窗採用雙層設計，讓住戶備感安心。
這間臥室裡擺置了一張雙人床和小型邊桌，呈現出相當簡約的風格。造型別具奇趣的燈光，為室內投注下明亮的光芒。深色窗簾設計則可隔斷外面的光線，想休息時便可以享受恬靜的睡眠環境。
從戶外欣賞，可以看到這棟維護良好的韓屋有著美麗的庭院，和很有質感的木頭地板。古樸的外觀讓人不禁佇足讚嘆，幻想若能在此居住，會是多麼幸福的感覺！
想看更多老屋整修專案，一定不能錯過以下文章：