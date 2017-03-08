13 個天花板照明的絕佳點子

要打造一個獨特又具時尚風格的房子，室內的照明系統就絕對不可以被忽略！特別是客廳——這個常常用作社交場合的起居空間。經過設計的天花板燈具除了具有實際的照明功能外，它們本身也能成為室內裝飾的一部分。
為了讓你房子各個部分設計得宜，我們於是帶來了 13 個打造天花板照明的必學點子。現在就讓我們一起來看看吧！
要打造絕美的客廳之前，先量度一下樓底度，然後再決定該選用吊燈還是一般的螢光燈管。一般來說，樓底矮於2.4米就不適合安裝吊燈，以免營造過多壓迫感。
將假天花切割成獨特的線條，並在邊沿裝上螢光燈管，這樣子就能大大提升天花板的裝飾效果。
燈具 LED 燈具之所以愈來愈受歡迎，全都是因為它明顯的節能效果。相對於傳統燈泡，LED 可節省耗電量可以達到 85%，而壽命則是傳統燈泡的 20 倍！
LED 燈具的另一個特點就是它能夠「變色」！因為其獨特的光譜，市面上現已研發出不同色彩的 LED 燈具，所以要把變色元素帶回家絕對不是難事。
石膏天花板本身具有隔音功能，而且美觀。只要適當地在石膏天花板上裝上燈具，兩者互相配合而帶出的視覺效果可會是又美又耐看喔！
大膽的你當然會選擇大膽的設計！如果你想要為客廳增添一個醒目吸睛的焦點的話，選擇一些原創性高而具設計感的燈具就最適合不過。
燈軌本身具有時尚感，特別是黑色和銀灰色的設計。只要將聚光燈與燈軌組合起來，並安裝在天花板上，你便創造了一個美麗的設計焦點了。
客廳照明固然重要，可是廚房這個重地也不應該被忽略！適合廚房的燈具最重要就是不會釋放過多的熱能，比如說LED燈具，不然的話煮飯根本就是折磨！
樓梯照明不是個常被注意到的部分，可是圖中的天花板照明卻能大大吸引我們的眼球。
如果賓客走進房子後，第一眼就能看到像圖中那樣子裝有獨特線型的天花板照明，想必大家都會感到驚喜吧！
如果可以找設計師在屋頂打造天窗的話，那就不妨好好地利用這個設計吧！自然光既省錢又能營造溫馨氣氛，何樂而不為呢？
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