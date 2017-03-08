13 個天花板照明的絕佳點子

要打造一個獨特又具時尚風格的房子，室內的照明系統就絕對不可以被忽略！特別是客廳——這個常常用作社交場合的起居空間。經過設計的天花板燈具除了具有實際的照明功能外，它們本身也能成為室內裝飾的一部分。

為了讓你房子各個部分設計得宜，我們於是帶來了 13 個打造天花板照明的必學點子。現在就讓我們一起來看看吧！