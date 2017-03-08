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13 個天花板照明的絕佳點子

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要打造一個獨特又具時尚風格的房子，室內的照明系統就絕對不可以被忽略！特別是客廳——這個常常用作社交場合的起居空間。經過設計的天花板燈具除了具有實際的照明功能外，它們本身也能成為室內裝飾的一部分。

為了讓你房子各個部分設計得宜，我們於是帶來了 13 個打造天花板照明的必學點子。現在就讓我們一起來看看吧！

​1. 吊燈還是螢光燈？

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

要打造絕美的客廳之前，先量度一下樓底度，然後再決定該選用吊燈還是一般的螢光燈管。一般來說，樓底矮於2.4米就不適合安裝吊燈，以免營造過多壓迫感。

​2. 假天花線條

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

將假天花切割成獨特的線條，並在邊沿裝上螢光燈管，這樣子就能大大提升天花板的裝飾效果。 

​3. 選用LED

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

燈具 LED 燈具之所以愈來愈受歡迎，全都是因為它明顯的節能效果。相對於傳統燈泡，LED 可節省耗電量可以達到 85%，而壽命則是傳統燈泡的 20 倍！

​4. 變色效果

Semi-detached glory hole, Paul Wiggins Architects Paul Wiggins Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Paul Wiggins Architects

Semi-detached glory hole

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

LED 燈具的另一個特點就是它能夠「變色」！因為其獨特的光譜，市面上現已研發出不同色彩的 LED 燈具，所以要把變色元素帶回家絕對不是難事。

​5. 石膏天花板與燈光

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

石膏天花板本身具有隔音功能，而且美觀。只要適當地在石膏天花板上裝上燈具，兩者互相配合而帶出的視覺效果可會是又美又耐看喔！

​6. 具設計感的燈具

Chic Living Room homify 客廳 Blue living room,classic,modern,family room
homify

Chic Living Room

homify
homify
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大膽的你當然會選擇大膽的設計！如果你想要為客廳增添一個醒目吸睛的焦點的話，選擇一些原創性高而具設計感的燈具就最適合不過。

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​7. 投射式照明

Living Room homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

Living Room

homify
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燈具不一定只可以由上往下來照亮空間！選用一些具有投射功能的立燈或桌燈吧！有趣的光影形狀必定可以讓你的客廳生色不少。

​8. 嵌入式照明

Sam's Creek homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

Sam's Creek

homify
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homify

把聚光燈嵌入天花板既可以打造特別的凹凸感，亦可以節省空間。

​9. 燈軌

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

燈軌本身具有時尚感，特別是黑色和銀灰色的設計。只要將聚光燈與燈軌組合起來，並安裝在天花板上，你便創造了一個美麗的設計焦點了。

10. 廚房的天花板

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli 現代廚房設計點子、靈感&圖片
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

客廳照明固然重要，可是廚房這個重地也不應該被忽略！適合廚房的燈具最重要就是不會釋放過多的熱能，比如說LED燈具，不然的話煮飯根本就是折磨！ 

​11. 樓梯間的燈光

Veletta in cartongesso Moderna Milano Monza illuminata con LED., TecnoArtEdil TecnoArtEdil 玄關、走廊與階梯配件與裝飾品 Beige
TecnoArtEdil

TecnoArtEdil
TecnoArtEdil
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樓梯照明不是個常被注意到的部分，可是圖中的天花板照明卻能大大吸引我們的眼球。

​12. 玄關照明

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto 現代風玄關、走廊與階梯
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

如果賓客走進房子後，第一眼就能看到像圖中那樣子裝有獨特線型的天花板照明，想必大家都會感到驚喜吧！ 

​13. 自然光

Cosy attic room. Piwko-Bespoke Fitted Furniture 客廳書櫃
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Cosy attic room.

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
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 如果可以找設計師在屋頂打造天窗的話，那就不妨好好地利用這個設計吧！自然光既省錢又能營造溫馨氣氛，何樂而不為呢？

延伸閱讀:9個讓你盡享夏日時光的完美小後院

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