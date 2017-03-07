大家庭的完美居住方案：76 坪的現代時尚風美房（含平面圖）

買地建房向來都不是件易事，所以在設計規劃上必須仔細考量，連未來也要想到，比如說：將來如果想要多生幾個孩子的話，空間會足夠嗎？如果孩子們長大需要更多私人空間，那房間數目夠嗎？萬一父母想要一起同住，房子適合老人走動嗎？
今天我們要介紹的房子正正是每個大家庭（或者打算建立大家庭）的人的理想之家，因為該有的起居空間都有，而且設計時尚耐看！
雙層房子合共約有76坪，連車庫和花園，由波蘭設計公司HOMEKONCEPT打造。
整個時尚的房子外觀由灰色屋頂、木門和純白牆壁組成，這三種元素是打造現代時尚風的常客。
房子的背面風格與正面一致，由翠綠的庭院襯托而顯得更美麗。從這邊我們也可以看到那一整個時尚的木製花園棚架，底下是一整組白色皮製傢俱，整體帶有奢華的質感。
如果你對這些設計有興趣，那就不妨參考：20 個你也想在花園照著放的「精美遮陽篷或花園棚架」
進門以後，室內裝潢也沒有讓我們失望！整個大地色系客廳營造出輕鬆愉快的舒適氛圍——淺灰色的毛地毯、卡其色的布藝沙發、灰色的抱枕與純白的茶几，整體各個部分配合得宜。
與客廳相通的餐廳則以實用性為主，黑色的長餐桌配搭白色餐椅是最經典的組合！8人餐桌也絕對能夠滿足一家人的需要。
由於橫向空間有限，而房子的樓底也不算矮，所以設計師在天花板上加裝時尚吊燈，提升整體的設計感。
半開放式的廚房擁有充滿的流理台面和收納櫃子，所以廚房能保持整潔。 為了提升廚房的採光度與盡覽庭院的翠綠景色，設計師在此安裝了兩面大型玻璃窗。
從廚房的另一個角度看，我們更能觀賞到一樓起居空間的各個設計。
樓梯這個部分的設計同樣一絲不苟！黑色設計配以銀白色直線點綴，旁邊的是通透的玻璃扶牆，那就不怕降底空間感了。
值得留意的還有樓梯牆旁的空間，它們被設定為耐看的木書架，真的是完美的利用了每個空間。