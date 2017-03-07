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大家庭的完美居住方案：76 坪的現代時尚風美房（含平面圖）

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買地建房向來都不是件易事，所以在設計規劃上必須仔細考量，連未來也要想到，比如說：將來如果想要多生幾個孩子的話，空間會足夠嗎？如果孩子們長大需要更多私人空間，那房間數目夠嗎？萬一父母想要一起同住，房子適合老人走動嗎？

今天我們要介紹的房子正正是每個大家庭（或者打算建立大家庭）的人的理想之家，因為該有的起居空間都有，而且設計時尚耐看！

​外觀　正面

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雙層房子合共約有76坪，連車庫和花園，由波蘭設計公司HOMEKONCEPT打造。

整個時尚的房子外觀由灰色屋頂、木門和純白牆壁組成，這三種元素是打造現代時尚風的常客。

​外觀　背面

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房子的背面風格與正面一致，由翠綠的庭院襯托而顯得更美麗。從這邊我們也可以看到那一整個時尚的木製花園棚架，底下是一整組白色皮製傢俱，整體帶有奢華的質感。 

如果你對這些設計有興趣，那就不妨參考：20 個你也想在花園照著放的「精美遮陽篷或花園棚架」

正面

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​客廳

Projekt domu HomeKONCEPT 33, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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進門以後，室內裝潢也沒有讓我們失望！整個大地色系客廳營造出輕鬆愉快的舒適氛圍——淺灰色的毛地毯、卡其色的布藝沙發、灰色的抱枕與純白的茶几，整體各個部分配合得宜。

​餐廳

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與客廳相通的餐廳則以實用性為主，黑色的長餐桌配搭白色餐椅是最經典的組合！8人餐桌也絕對能夠滿足一家人的需要。

由於橫向空間有限，而房子的樓底也不算矮，所以設計師在天花板上加裝時尚吊燈，提升整體的設計感。 

​廚房

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半開放式的廚房擁有充滿的流理台面和收納櫃子，所以廚房能保持整潔。 為了提升廚房的採光度與盡覽庭院的翠綠景色，設計師在此安裝了兩面大型玻璃窗。 

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​廚房

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從廚房的另一個角度看，我們更能觀賞到一樓起居空間的各個設計。

樓梯

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樓梯這個部分的設計同樣一絲不苟！黑色設計配以銀白色直線點綴，旁邊的是通透的玻璃扶牆，那就不怕降底空間感了。

值得留意的還有樓梯牆旁的空間，它們被設定為耐看的木書架，真的是完美的利用了每個空間。

​庭院

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庭院裡還有這一個漂亮的花圃角落，讓屋主們閒時從事園藝。

​平面圖　一樓

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最後我們來看看房子的平面圖。 

一樓設有3間大小不一的臥室、1間洗衣房、一個容得下兩部車子的車庫、主要的起居空間(客、餐廳)以及客廁等等。

​平面圖　二樓

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 二樓的間隔沒有一樓那麼細緻 ，可是空間同樣充足，因為在這邊共有1間固定臥室、１間雙人浴間、１個大型衣帽間以及左手邊的寬闊多用途房間。 

還沒有打算要更多孩子的時候，屋主可以把大房間用作遊戲室或健身室使用；隨著家裡人口增多，它也可以變身成為孩子們共同的臥室等等。

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