大家庭的完美居住方案：76 坪的現代時尚風美房（含平面圖）

買地建房向來都不是件易事，所以在設計規劃上必須仔細考量，連未來也要想到，比如說：將來如果想要多生幾個孩子的話，空間會足夠嗎？如果孩子們長大需要更多私人空間，那房間數目夠嗎？萬一父母想要一起同住，房子適合老人走動嗎？

今天我們要介紹的房子正正是每個大家庭（或者打算建立大家庭）的人的理想之家，因為該有的起居空間都有，而且設計時尚耐看！