15 坪怎麼住？一間擁有大露臺的超舒適小公寓

現代人住小公寓是很常見的事，狹小的空間若能好好裝潢，不失為溫馨的居所。如果你的住處剛好帶有一座露台，那就更要好好利用了！今天要帶你去參觀一座由義大利羅馬建築師 FAREFORMEABITATE 所負責的改造專案，他們將一座面積只有 15.125 坪的老宅裝修成非常舒適的小公寓，最讓人眼睛一亮的是他們同時打造出 9.075 坪的大露台。如此夢幻空間，現在就一起來參觀！
首先，讓我們從這個角度來看看這座面積迷你的小公寓。右側室內部分結合了客廳、餐廳及廚房，左側則可以看到露台的一角。內外空間均十分開放敞亮，光線成了這座公寓最吸引人的元素！
進到室內來，可以看見設計師採用黑白為主色系打造的客廳裝潢。現代式傢俱、書架和櫥櫃營造出時尚簡單的生活風格。咖啡色地毯和木質地板調和出視覺上的美感。開放式空間裡，同時兼容了餐廳和廚房，將空間的運用發揮到了極致！
轉個角度來看看廚房，同樣主打黑白色系的空間裡裝置了一應俱全的烹飪設備。流理台下方有著極為充裕的儲物空間，洗手檯前方則開啟了超大窗戶，作菜時還可欣賞戶外風光。
這處空間裝潢得極為吸睛！黑白主調外，兩具紅色床頭燈讓人眼前一亮。牆壁上有著美麗的森林圖畫，和簡約的白色床組構成絕美的觀感。衣櫃門上裝置了大面鏡子，創造出較實際更大的空間錯覺。
浴室同樣也很迷你，設計師極盡空間運用之能事，將它打造得功能俱全。灰色的淋浴間搭配白色器皿及木造長櫃和木質地板，讓整個空間呈現出時尚簡約感。銀亮的框架和牆上的鏡子再度發揮擴大視覺空間的效果。
走出戶外來看看這座大露台，讓人忍不住發出一聲驚嘆！寬敞的空間擺設有舒適的座椅，木質地板和木頭椅子搭配得完美無比。周圍的花木生長得極為繁茂，讓人有如置身植物園！
驚奇尚不止於此，轉個角度你會看到在這一側的露台居然還擺設了一組桌椅，可以作為露天餐會或夜間觀星之用。暖色的圍牆帶來一股溫馨感，搭襯波狀起伏的牆椽更是設計上的亮點！
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