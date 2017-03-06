15 坪怎麼住？一間擁有大露臺的超舒適小公寓

現代人住小公寓是很常見的事，狹小的空間若能好好裝潢，不失為溫馨的居所。如果你的住處剛好帶有一座露台，那就更要好好利用了！今天要帶你去參觀一座由義大利羅馬建築師 FAREFORMEABITATE 所負責的改造專案，他們將一座面積只有 15.125 坪的老宅裝修成非常舒適的小公寓，最讓人眼睛一亮的是他們同時打造出 9.075 坪的大露台。如此夢幻空間，現在就一起來參觀！