10 間可以帶給你無窮靈感的別緻豪宅

如果你很認真地考慮要大肆改裝你的房屋，請你先參考以下 10 間極具啟發性的豪宅設計。
每一間都是極具巧思與風格，並且配合住戶的需求，客製化建成，同時兼顧舒適與奢華感。它們的設計風格也包羅萬象，從古典雅緻到前衛具未來感，各具特色，而且每一間房子的空間設計都很適合各種各類的家庭。對於單身的人來說，這類的豪宅可以做為你在家宴客的場所，與親朋好友同樂樂！
我們在這裡也展示了每間豪宅的室內設計草圖，分項解釋它們各自的結構與設計考量。
在這裡，也請你參考我們其他專家的作品！
這間住屋包括雙煙囪，古典圓柱，以紅磚砌成，搭配傳統造型的窗戶。
造相十分典雅！
這間房子從地基造起，擁有碩大的玄關，兩處休憩區，廣大空間的廚房，以及與住屋相連結的車庫。
它有三間備有雙人床的臥室（其一間在底層），這間房子擁有安頓大家庭的所有設備，具有多間浴室供大家庭成員使用。
大家在早上起床，再也不用排隊搶浴室用！
從外觀看來，這間極致的家園有著北歐木屋的風情。它的陽台，一半用紅磚砌成，一半用底灰蓋成，並與車庫相連結，此設計讓家園看來十分甜蜜溫馨。
它有四間臥室與三間浴室，還有一處室外的豪華露臺！而且車庫大到可以容納兩輛轎車！
設計師參考了古典與摩登的美學構成，設計出這間顏色鮮豔，風格鮮明的豪宅。
最重要的是，它的空間一點也不狹小！
太棒了！它不僅外型亮麗，室內的結構也十分壯觀！
有五間龐大的臥房，開放式的室內佈局，對於大家庭來說，不失為一項福祉。
麻雀雖小，五臟俱全。這間小木屋，小雖小，但是所有該有機能，無一不缺。
木材與石材的搭配，讓它看來很有型。
雖然這間房子真的不大，但是它卻有三間備有雙人床的臥室，四間浴室，甚至還有開放性的活動空間。
簡直太棒了！
你是否想要有名人般的住家品質？如果你的答案是是的，這棟房子將滿足你的需求！
這間漂亮的豪宅以底灰砌成，看來很壯麗，豐饒且優雅，有眾多的臥室，以滿足你宴客的需求。
當然，這間豪宅有可容納雙轎車的大車庫。
再看一看它的客廳，大到令人驚艷。
豪宅的左翼是開放性空間，中間還隔了一個可以生火的夢幻暖灶。
一樓的設計更為有趣，它包括一個與底層相連的主臥室，還有四間套房，以及充裕的公開社交空間。
它有三間臥室，多間衛浴設備，還有便利十足的戶外露臺。
對於任何類型的家庭，它的空間設計讓人倍感舒適。
不要低估露天平台對居家生活的實用性，在許多家庭的場合，它能發揮最大的功能。
如果你把這間房子錯認為古蹟，沒有人會責怪你。
它木質的屋簷與自然的石材構成讓人想到童話故事的場景！
這間房子真的蓋得好棒！地點極佳，尤其是餐廳的位置還有靠海濱的窗戶！
這也包括了底層的豪華臥房，讓人不禁猜測樓上會有什麼驚喜！
一樓擁有三間藏於內部的臥室，多間衛浴設備，讓每位住戶都能享有私人空間。
當然，住到有陽台房間的人實在超級幸運！
它的造型顏色實在好美！薄荷綠色彩強調了豪宅的比例，也為這間房子添加了一到杏仁白的對比色澤！
它的佈局非比尋常，開放性的客廳與餐廳佔據了廣大的空間，而且它的廚房真的很別緻！
它的設計真的很不一樣耶！一樓的佈局沒有多重臥室，僅有一間龐大的國王套房！
而且，它宴客室的數目，多於臥房的數目。真的詭異到個性十足！
這間房子的設計真的很獨樹一幟！
它挑戰所有你對於建築的認知，用單子元的方式聚集而成，很像一個萬用的太空船！
它的佈局實在讓你大為讚嘆！這間房子的每個角落，都以向心狀的方式，往內集中，有三間臥室，多重衛浴設備，一個豪華的開放室露臺，可容納雙轎車的車庫！設計感十足，卻不失實用。
在這篇點子簿的尾聲，我們當然要介紹這系列的最佳作品！
它有三層樓，每層樓都提供同等的奢華多功能設備！
每層樓都有三間臥房，多重衛浴設備，開放式客廳！甚至它的車庫也很大！
你可以妥善利用這些空間，設置健身房或瑜珈室！
延伸閱讀：10 間讓你超有面子的絕美現代住宅