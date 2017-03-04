10 間可以帶給你無窮靈感的別緻豪宅

如果你很認真地考慮要大肆改裝你的房屋，請你先參考以下 10 間極具啟發性的豪宅設計。

每一間都是極具巧思與風格，並且配合住戶的需求，客製化建成，同時兼顧舒適與奢華感。它們的設計風格也包羅萬象，從古典雅緻到前衛具未來感，各具特色，而且每一間房子的空間設計都很適合各種各類的家庭。對於單身的人來說，這類的豪宅可以做為你在家宴客的場所，與親朋好友同樂樂！

我們在這裡也展示了每間豪宅的室內設計草圖，分項解釋它們各自的結構與設計考量。

在這裡，也請你參考我們其他專家的作品！