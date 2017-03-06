10 個將浴室打造成放鬆小綠洲的簡單訣竅

浴室是每個家庭必備的空間，如何讓它不止具有基本功能，還能進一步提供放鬆身心的休閒氣氛，變成可以短暫避世的綠洲，有賴一些創意點子。對於面積不大的小浴室而言，這類可用的妙招繁多，例如你可以為牆壁刷上新油漆、貼上圖案瓷磚，或是擺置漂亮的裝飾物，也可以運用香味蠟燭、鮮花或浴墊，就能讓它改頭換面。現在就來參觀我們為你整理的範例吧！
不論你是重新裝潢你家浴室，或只是給它加點新元素，你都應該考慮木材和石頭這兩種材料的搭配。它們可以創造出時尚感，帶來意想不到的驚奇效果。
磚塊不僅可以用來裝潢廚房或走廊，它們也很適合拿來裝飾浴室。這座浴室採用紅磚與木頭相搭，堪稱是完美的絕配。
如果不知道要選用什麼素材，我們的專家很樂意協助。
淋浴間不只是洗澡的地方，像這樣為它裝上一面馬賽克藝術牆，立刻讓人眼睛一亮！
你想在每次進浴室時，就像到海外旅遊一趟感受異國文化風情嗎？很簡單，只要運用一些有圖案的毛巾，擺置熱帶植物，再搭配特殊的磁磚，就像踏入一個異域空間享受不同的情調。
小浴室可以使用不同的材質，來區分不同領域的功能性。像這樣使用不同的顏色和材料，就能把淋浴間和衛生間隔開來。
石頭打造的牆壁具有一種特別的粗獷樸拙感。你可以採用單一石頭材料，也可以運用多種石材混搭，創造出獨特的個性美
同樣地，瓷磚也是大家常用來裝潢浴室的材料。你可以選用不同圖案及大小的材料，混搭出不同凡響的風格。
這座浴室採用現代風衛浴器皿，再搭配傳統質材如木頭和石塊，結果創造出現代融合傳統的美感，再打上柔和的燈光，空間立刻令人驚豔！
浴室不必大到像座廣場才能帶來奢華感。有時候你只需要運用時尚的色彩組合，像是黑色和白色搭配，附加一些閃亮的鑲嵌件，再裝上柔和的照明設備，就能創造出豪華感。
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