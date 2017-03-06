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10 個將浴室打造成放鬆小綠洲的簡單訣竅

Genie Chien Genie Chien
APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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浴室是每個家庭必備的空間，如何讓它不止具有基本功能，還能進一步提供放鬆身心的休閒氣氛，變成可以短暫避世的綠洲，有賴一些創意點子。對於面積不大的小浴室而言，這類可用的妙招繁多，例如你可以為牆壁刷上新油漆、貼上圖案瓷磚，或是擺置漂亮的裝飾物，也可以運用香味蠟燭、鮮花或浴墊，就能讓它改頭換面。現在就來參觀我們為你整理的範例吧！

1. 時尚組合：木材和石頭

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers 現代浴室設計點子、靈感&圖片 木頭
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

不論你是重新裝潢你家浴室，或只是給它加點新元素，你都應該考慮木材和石頭這兩種材料的搭配。它們可以創造出時尚感，帶來意想不到的驚奇效果。

2. 明亮的顏色

homify 浴室
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儘管我們都喜歡經典的白色或米色，但有時不免感覺太單調了。倘若你想為浴室添加一些新活力，可以考慮採用亮眼的顏色。

3. 磚牆

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept 浴室
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
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磚塊不僅可以用來裝潢廚房或走廊，它們也很適合拿來裝飾浴室。這座浴室採用紅磚與木頭相搭，堪稱是完美的絕配。

如果不知道要選用什麼素材，我們的專家很樂意協助。

4. 馬賽克藝術

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions 現代浴室設計點子、靈感&圖片
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
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淋浴間不只是洗澡的地方，像這樣為它裝上一面馬賽克藝術牆，立刻讓人眼睛一亮！

5. 地中海風格

Peponi House STUDIO [D] TALE 浴室
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
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你想在每次進浴室時，就像到海外旅遊一趟感受異國文化風情嗎？很簡單，只要運用一些有圖案的毛巾，擺置熱帶植物，再搭配特殊的磁磚，就像踏入一個異域空間享受不同的情調。

6. 運用材料區隔空間

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
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小浴室可以使用不同的材質，來區分不同領域的功能性。像這樣使用不同的顏色和材料，就能把淋浴間和衛生間隔開來。

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7. 石頭材料

Casa 1001, studio vtx studio vtx 浴室
studio vtx

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石頭打造的牆壁具有一種特別的粗獷樸拙感。你可以採用單一石頭材料，也可以運用多種石材混搭，創造出獨特的個性美

8. 瓷磚組合

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto 浴室
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

同樣地，瓷磚也是大家常用來裝潢浴室的材料。你可以選用不同圖案及大小的材料，混搭出不同凡響的風格。

9. 傳統與現代混搭

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

這座浴室採用現代風衛浴器皿，再搭配傳統質材如木頭和石塊，結果創造出現代融合傳統的美感，再打上柔和的燈光，空間立刻令人驚豔！

10. 豪華風格

DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores 現代浴室設計點子、靈感&圖片
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
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浴室不必大到像座廣場才能帶來奢華感。有時候你只需要運用時尚的色彩組合，像是黑色和白色搭配，附加一些閃亮的鑲嵌件，再裝上柔和的照明設備，就能創造出豪華感。

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