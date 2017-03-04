鄉村平房：外表質樸可愛，內在現代時尚的家

今天點子簿要為你介紹的是，德意志的典雅空間設計，也就是日耳曼田園風的優質平房。它包含了經典的德國古典家具，並以現代化的方式化約那些龐雜的瑣碎，配合實際生活的功能機制，優質化成一個可供現代人休憩的度假小木屋。
這組設計介於北歐的簡約風與南歐的奢華風之間。它部分擷取了一些北歐的簡約成分，部分南歐的奢華風格，成就了德意志理想的中庸之道。對於喜歡折衷風格的你，這組設計也將滿足你對住屋功能性與艷麗外型的需求。
重點是，它的建材也十分輕盈，對於有環保意識的住戶，它讓居家品質不與環境正義衝突。
這此，也歡迎你參考其他專家的作品。
四周的白色牆面乍看下，很像簡單的北歐設計，但是它內部的家具卻又十分豪華，甚者為客廳中間的薄荷色沙發。
不管是吊燈，還是桌椅，茶几，飯廳的設計都十分別緻，極具巧思。
但是白色的牆面與採光度極佳的落地門，讓它增加一份現代感，使其不至於太繁複。
可愛的薄荷色沙發，是這間廳房的亮點。
近看它橫條的圖樣，讓人備感朝陽般的青春氣息。
花朵造型的吊燈與旁邊北歐風的座燈，是這間房的亮點。
在基礎的簡約設計裡添加雅緻精細的家具，是這間房子的特色。
幾座盆栽與幾座竹編椅就構成一處自在的後花園。
從屋簷與外牆看來，這間房子採用的是節能的綠建材，輕盈好拆卸重組。
它的整體外形看來極像似童話故事裡的紅屋頂小木屋，沒有整片的綠色，旁邊點綴得盆栽也不失其綠意。
採光度極佳的落地門，是近年來歐洲流行的輕建築主流設計，目的以節能為主，設計感為輔，為地球環保盡份心。
這間房子的室內格局很符合東方風水學所說的，四平方正的內房間，有益住戶的整體發展。