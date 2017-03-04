你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

鄉村平房：外表質樸可愛，內在現代時尚的家

Ladyofwhims Ladyofwhims
BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro 客廳
Loading admin actions …

今天點子簿要為你介紹的是，德意志的典雅空間設計，也就是日耳曼田園風的優質平房。它包含了經典的德國古典家具，並以現代化的方式化約那些龐雜的瑣碎，配合實際生活的功能機制，優質化成一個可供現代人休憩的度假小木屋。

這組設計介於北歐的簡約風與南歐的奢華風之間。它部分擷取了一些北歐的簡約成分，部分南歐的奢華風格，成就了德意志理想的中庸之道。對於喜歡折衷風格的你，這組設計也將滿足你對住屋功能性與艷麗外型的需求。

重點是，它的建材也十分輕盈，對於有環保意識的住戶，它讓居家品質不與環境正義衝突。

這此，也歡迎你參考其他專家的作品。

1. 白牆襯托的豔麗廳房

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro 客廳
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

四周的白色牆面乍看下，很像簡單的北歐設計，但是它內部的家具卻又十分豪華，甚者為客廳中間的薄荷色沙發。

2. 別緻的家具組

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro 餐廳
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

不管是吊燈，還是桌椅，茶几，飯廳的設計都十分別緻，極具巧思。

但是白色的牆面與採光度極佳的落地門，讓它增加一份現代感，使其不至於太繁複。

3. 可愛的薄荷色沙發

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro 廚房
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

可愛的薄荷色沙發，是這間廳房的亮點。

近看它橫條的圖樣，讓人備感朝陽般的青春氣息。

4. 花朵造型的吊燈

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro 書房/辦公室
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

花朵造型的吊燈與旁邊北歐風的座燈，是這間房的亮點。

在基礎的簡約設計裡添加雅緻精細的家具，是這間房子的特色。

5. 節能的外觀與簡便自在的後花園

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro 露臺
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

幾座盆栽與幾座竹編椅就構成一處自在的後花園。

從屋簷與外牆看來，這間房子採用的是節能的綠建材，輕盈好拆卸重組。

6. 紅屋頂的小木屋

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro 平房
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

它的整體外形看來極像似童話故事裡的紅屋頂小木屋，沒有整片的綠色，旁邊點綴得盆栽也不失其綠意。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 採光度極佳的落地門

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro 露臺
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

採光度極佳的落地門，是近年來歐洲流行的輕建築主流設計，目的以節能為主，設計感為輔，為地球環保盡份心。

8. 四平方正的室內格局

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro 平房
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

這間房子的室內格局很符合東方風水學所說的，四平方正的內房間，有益住戶的整體發展。

延伸閱讀：冬暖夏涼的家: 結合現代與傳統智慧的 L 形平房

10 間可以帶給你無窮靈感的別緻豪宅

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了