鄉村平房：外表質樸可愛，內在現代時尚的家

今天點子簿要為你介紹的是，德意志的典雅空間設計，也就是日耳曼田園風的優質平房。它包含了經典的德國古典家具，並以現代化的方式化約那些龐雜的瑣碎，配合實際生活的功能機制，優質化成一個可供現代人休憩的度假小木屋。

這組設計介於北歐的簡約風與南歐的奢華風之間。它部分擷取了一些北歐的簡約成分，部分南歐的奢華風格，成就了德意志理想的中庸之道。對於喜歡折衷風格的你，這組設計也將滿足你對住屋功能性與艷麗外型的需求。

重點是，它的建材也十分輕盈，對於有環保意識的住戶，它讓居家品質不與環境正義衝突。

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