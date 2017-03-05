３款能帶給你無窮靈感的超美鄉間平房

平房是深受屋主們歡迎的房屋類型，而其最大的特色就是可以給居住的人帶來十足踏實感。我們今天要為你介紹的是三款很有個性的平房設計，它們集結質感、設計、功能與舒適性，非常地吸引人。這三間鄉間的平房風格各異，但是共通點是它們都擁有讓人感到神清氣爽的魅力，而與戶外空間的美好連結也是讓我們十分激賞的地方。

你也喜歡讓人感到非常有踏實感的平房麻？現在就讓我們一起看更多細節吧！

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