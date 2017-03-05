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３款能帶給你無窮靈感的超美鄉間平房

Ladyofwhims Ladyofwhims
Bungalowserie One, Bärenhaus GmbH - das fertige Haus Bärenhaus GmbH - das fertige Haus 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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平房是深受屋主們歡迎的房屋類型，而其最大的特色就是可以給居住的人帶來十足踏實感。我們今天要為你介紹的是三款很有個性的平房設計，它們集結質感、設計、功能與舒適性，非常地吸引人。這三間鄉間的平房風格各異，但是共通點是它們都擁有讓人感到神清氣爽的魅力，而與戶外空間的美好連結也是讓我們十分激賞的地方。

你也喜歡讓人感到非常有踏實感的平房麻？現在就讓我們一起看更多細節吧！

也請你在這裡參考我們其他專家的作品。

1. 簡單卻不失風格

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Bärenhaus GmbH – das fertige Haus

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Bärenhaus GmbH – das fertige Haus
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這間房子的門面，僅使用深藍與白色，以簡單的色營造出一種優雅的氣質，風格典雅且不退流行。

139 平方公尺的建地上容納了具有空間感的客廳、廚房與飯廳，也包含兩套衛浴設備、四間臥室與一間電腦房。

後庭的花園

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Bärenhaus GmbH – das fertige Haus

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小平房的後院，有著直達後花園的開放式落地窗。

從這個角度看來，U 字型的平房格局十分有開放感，卻又不失個性。而提供了隱私感的露臺則是不論晴雨，屋主都可以愜意地享受戶外時光的好空間。

2. 立體的包浩氏建築

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以德國設計大師包浩氏(Bauhaus)的風格建成，這間房子簡單直率，有著平坦的屋頂與惹眼的白色外觀。

對於喜歡立體藝術的住戶來說，這間平房可謂美夢成真，它率真地以直線構成，坦蕩且不做作，有三間臥室、一間更衣間、兩套衛浴設備、電腦房與寬廣的客廳、飯廳與廚房。

包浩氏的後花園

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碩大的落地窗有助採光，照亮了室內的空間，而有頂的木頭露臺是這間房子的特色。

紅色的區塊是後花園的亮點，旁邊幾何形狀的花園，呼應了這間房子的整體立體設計。

3. 經典的小木屋設計

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最後這個設計是平房設計的基本款，然而，設計師也為其添加了一份獨特的設計感。伴著微傾的屋簷與外觀的紅色點綴，這間房子能馬上吸引你的目光。116 平方公尺的建地，有著三間臥房、兩衛浴、一間電腦房與開放式的客廳、廚房與飯廳。它不禁讓你想到美國加州的郊區住宅，然而，它又更為簡約，又更加時尚。

經典小木屋的後花園

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Bärenhaus GmbH – das fertige Haus

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它的後花園有庇蔭的涼亭與兩道落地窗，這樣的組合經由紅色的點綴，有簡單卻強烈的設計感，使其脫穎而出。

延伸閱讀：10 間絕美的木屋

12 個小廚房的絕美設計

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