高貴不貴的夢幻住宅：造價 235 萬台幣的兩層樓預製屋

如果你喜歡乾淨到發亮的地板與牆面，希望家裡的每一件傢俱都是最新款，毫無一絲陳舊的氛圍，這間波蘭的豪宅將是你的夢幻之屋。這間波蘭的預製屋選用了現代的家電，搭配高貴的傢俱，提供屋主既舒適又有品味的質感生活。
這間兩層樓的預製屋含有一間車庫，加上寬敞的室內空間以及大庭院，非常適合家庭居住。雖然說這間預製屋看起來十分氣派，但是卻高貴不貴，造價只須 235 萬台幣
現在就讓我們欣賞由預製屋達人們所打造出的夢幻美房吧！
對於喜歡奢華風的你，現代感的白色家具，更能突顯你居家環境的潔淨。
象牙材質的地板，輕輕一拖，即可維持乾淨整潔。
若你願意多費力氣，不妨讓地板乾淨到可以當鏡子來照，讓人有種莫名的放心。
對於有潔癖的人來說，這樣的環境妨若天堂，簡直乾淨到不像話！
為了更加突顯豪宅廣大的面積，不妨設置落地門，穿透的廳堂，更有碩大的空間感。
白色落地窗簾的設計，配合高科技的使用，裝置成自動化設計，讓你一按遙控，就能享受與世隔絕的自在。
裝置在牆面裡的電視，與未來感十足的家具，對於喜歡即時效率的你，將是休憩時分，最好的夥伴。
如果你的職業屬於強調時效性的高壓力產業，想必你的私人空間，也必須要以高科技配合，優質化你的生活。
幾何狀的方形家具，以白色修飾，是未來感設計的最佳組合。
簡約未來感的白色機能椅座，搭配著窗邊的午睡床，能有效讓住戶享受優質的兩人空間。
一人看電視休憩，另一人在窗邊午睡。
在這樣新潮的環境下，看到藏底的壁爐，不禁心生歡喜。
而且壁爐的設計也刻意簡約化，以致不與旁邊的擺設產生不搭襯的突兀感，很有創意。
桌上白色的百合花與白花款的吊燈，互相映襯。
然而，電視前的綠色植物，也刻意使用具幾何感的型態的多肉植物，營造一種另類的平行感。
為了維護整個高科技住家的俐落感，廚具也設置於屋牆內，要使用時再挪出，十分流暢。
由於整棟房子都潔淨到發亮，讓你甚至乍看下無法察覺，原來邊有道隱形門，裡面藏的是臥房。
這是不是讓你想到一些間諜科幻電影的情節呢？