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高貴不貴的夢幻住宅：造價 235 萬台幣的兩層樓預製屋

Ladyofwhims Ladyofwhims
Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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如果你喜歡乾淨到發亮的地板與牆面，希望家裡的每一件傢俱都是最新款，毫無一絲陳舊的氛圍，這間波蘭的豪宅將是你的夢幻之屋。這間波蘭的預製屋選用了現代的家電，搭配高貴的傢俱，提供屋主既舒適又有品味的質感生活。

這間兩層樓的預製屋含有一間車庫，加上寬敞的室內空間以及大庭院，非常適合家庭居住。雖然說這間預製屋看起來十分氣派，但是卻高貴不貴，造價只須 235 萬台幣

現在就讓我們欣賞由預製屋達人們所打造出的夢幻美房吧！

低調卻惹眼的外觀

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高貴的豪宅卻有著低調的外觀，藍白相間的配色，簡潔有力又有型。

整齊劃一的草皮

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這間預製屋整體外觀十分整潔有力，雪白色的主軸，配上整齊的草皮，十分俐落。

一樓平面圖

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一樓的空間涵蓋了車庫，以及主要的起居空間，外加寬敞的戶外庭院與露臺。

二樓平面圖

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家中的二樓有三間臥室，非常適合四人小家庭。

一系列昂貴的白色家具組

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對於喜歡奢華風的你，現代感的白色家具，更能突顯你居家環境的潔淨。

乾淨到發亮的地板

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象牙材質的地板，輕輕一拖，即可維持乾淨整潔。

若你願意多費力氣，不妨讓地板乾淨到可以當鏡子來照，讓人有種莫名的放心。

對於有潔癖的人來說，這樣的環境妨若天堂，簡直乾淨到不像話！

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穿透的廳堂

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為了更加突顯豪宅廣大的面積，不妨設置落地門，穿透的廳堂，更有碩大的空間感。

白色落地窗簾的設計，配合高科技的使用，裝置成自動化設計，讓你一按遙控，就能享受與世隔絕的自在。

白皓皓的數位世界

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裝置在牆面裡的電視，與未來感十足的家具，對於喜歡即時效率的你，將是休憩時分，最好的夥伴。

如果你的職業屬於強調時效性的高壓力產業，想必你的私人空間，也必須要以高科技配合，優質化你的生活。

幾何狀的方型家具

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幾何狀的方形家具，以白色修飾，是未來感設計的最佳組合。

靠窗的午睡床

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簡約未來感的白色機能椅座，搭配著窗邊的午睡床，能有效讓住戶享受優質的兩人空間。

一人看電視休憩，另一人在窗邊午睡。

未來感的壁爐

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在這樣新潮的環境下，看到藏底的壁爐，不禁心生歡喜。

而且壁爐的設計也刻意簡約化，以致不與旁邊的擺設產生不搭襯的突兀感，很有創意。

白花款的吊燈與室內花草

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桌上白色的百合花與白花款的吊燈，互相映襯。

然而，電視前的綠色植物，也刻意使用具幾何感的型態的多肉植物，營造一種另類的平行感。

牆柱內的廚具

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為了維護整個高科技住家的俐落感，廚具也設置於屋牆內，要使用時再挪出，十分流暢。

隱形的白色房間

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由於整棟房子都潔淨到發亮，讓你甚至乍看下無法察覺，原來邊有道隱形門，裡面藏的是臥房。

這是不是讓你想到一些間諜科幻電影的情節呢？

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