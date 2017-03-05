高貴不貴的夢幻住宅：造價 235 萬台幣的兩層樓預製屋

如果你喜歡乾淨到發亮的地板與牆面，希望家裡的每一件傢俱都是最新款，毫無一絲陳舊的氛圍，這間波蘭的豪宅將是你的夢幻之屋。這間波蘭的預製屋選用了現代的家電，搭配高貴的傢俱，提供屋主既舒適又有品味的質感生活。

這間兩層樓的預製屋含有一間車庫，加上寬敞的室內空間以及大庭院，非常適合家庭居住。雖然說這間預製屋看起來十分氣派，但是卻高貴不貴，造價只須 235 萬台幣

現在就讓我們欣賞由預製屋達人們所打造出的夢幻美房吧！