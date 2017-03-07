17 種讓租房族享有高質感浴室空間的撇步

浴室是居家環境重要的一環，它也會影響居者的健康以及精神。就算我們現在只是臨時在外租屋，也要維持住家的品質，像是客廳與廚房等空間，以讓我們的訪客感到舒適自在。然而，對於租屋族來說，為了配合屋主的要求，能做到的改變也相對有限。

藉著發揮我們的想像力，我們可以在一些可以更改的小細節上，妝點我們的浴室。

我們今天的點子簿，特別設計出 17 種供租房族享有高質感浴室空間的撇步，讓你的住屋品質不因為在外租房而受限。

要尋求更多的點子，你也可以參考我們其他專家的設計。