17 種讓租房族享有高質感浴室空間的撇步

浴室是居家環境重要的一環，它也會影響居者的健康以及精神。就算我們現在只是臨時在外租屋，也要維持住家的品質，像是客廳與廚房等空間，以讓我們的訪客感到舒適自在。然而，對於租屋族來說，為了配合屋主的要求，能做到的改變也相對有限。
藉著發揮我們的想像力，我們可以在一些可以更改的小細節上，妝點我們的浴室。
我們今天的點子簿，特別設計出 17 種供租房族享有高質感浴室空間的撇步，讓你的住屋品質不因為在外租房而受限。
要尋求更多的點子，你也可以參考我們其他專家的設計。
新鮮的花朵能為浴室帶來生命力與新鮮感。
不管是泡澡還是如廁，擺放蠟燭能立馬為空間增添情趣。
把你的蓮蓬頭更換成比較時髦的款式，無論是泡澡還是淋浴，你的心情也會比較好。
為你的浴室換上比較有型的浴簾，能讓你在沐浴的時候更感到煥然一新!
如果你嫌棄你租屋的浴室太醜，你可以擺上顏色比較討喜的地舖，修飾整間浴室，又不會影響到原來的住屋裝潢。
像是有木質條紋的地舖，或是花藤圖案的地舖，都很適合。
浴室的水管讓人想到公廁，也讓你的生活品質扣分。
然而，你可以用大片樹葉型的植物，覆蓋其上作修飾。
如果你覺得浴室的地板太醜，可以在浴缸旁放置較雅觀的地毯補救。
藝術擺設品為任何令人感到不逾越的環境，添增情趣。
利用類似照片中的儲藏櫃能為浴室帶來更好的空間感。
如果你嫌浴室太暗，不要遲疑，趕快換燈泡，或是擺一盞燈。
馬桶蓋是我們每天常使用的衛浴設備，如果它讓你感到不適，請趕快更換。
習慣敞開浴室窗戶，可以去除臭味，保持乾爽，你的生活品質也會更好。
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