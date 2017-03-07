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17 種讓租房族享有高質感浴室空間的撇步

Ladyofwhims Ladyofwhims
homify 浴室
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浴室是居家環境重要的一環，它也會影響居者的健康以及精神。就算我們現在只是臨時在外租屋，也要維持住家的品質，像是客廳與廚房等空間，以讓我們的訪客感到舒適自在。然而，對於租屋族來說，為了配合屋主的要求，能做到的改變也相對有限。

藉著發揮我們的想像力，我們可以在一些可以更改的小細節上，妝點我們的浴室。

我們今天的點子簿，特別設計出 17 種供租房族享有高質感浴室空間的撇步，讓你的住屋品質不因為在外租房而受限。

要尋求更多的點子，你也可以參考我們其他專家的設計。

1. 擺設花朵到浴室

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva 浴室
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
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新鮮的花朵能為浴室帶來生命力與新鮮感。

2. 放置蠟燭，增加情趣

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH 浴室
von Mann Architektur GmbH

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不管是泡澡還是如廁，擺放蠟燭能立馬為空間增添情趣。

3. 擺放愉悅的照片到浴室

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Deeco

Deeco
Deeco
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掛上一些讓你的心情能更為愉悅的照片，能讓你分心，不去想那些不開心的人事物。

4. 更換有造型修飾的蓮蓬頭

Fugenloses Bad mit Beton Cirè, Penthouse Köln, Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG

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Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG
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把你的蓮蓬頭更換成比較時髦的款式，無論是泡澡還是淋浴，你的心情也會比較好。

5. 更換比較有型的浴簾

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

為你的浴室換上比較有型的浴簾，能讓你在沐浴的時候更感到煥然一新!

6. 在浴室鋪上木頭地板

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos 現代浴室設計點子、靈感&圖片
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
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如果你嫌棄你租屋的浴室太醜，你可以擺上顏色比較討喜的地舖，修飾整間浴室，又不會影響到原來的住屋裝潢。

像是有木質條紋的地舖，或是花藤圖案的地舖，都很適合。

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7. 用植物覆蓋僵硬的水管

Lady Palm (Rhapis excelsa) homify 花園植物與花
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Lady Palm (Rhapis excelsa)

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浴室的水管讓人想到公廁，也讓你的生活品質扣分。

然而，你可以用大片樹葉型的植物，覆蓋其上作修飾。

8. 用鏡子營造空間感

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如果你嫌棄你浴室狹小或是晦暗，你可以架設鏡子，打造出明亮度與空間感。

9. 用浴缸旁的地毯修飾

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify 浴室
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Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

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如果你覺得浴室的地板太醜，可以在浴缸旁放置較雅觀的地毯補救。

10. 用藝術擺設修飾

Дизайн квартиры в стиле облегченной (современной) классики, Студия Инстильер | Studio Instilier Студия Инстильер | Studio Instilier 浴室
Студия Инстильер | Studio Instilier

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Студия Инстильер | Studio Instilier
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藝術擺設品為任何令人感到不逾越的環境，添增情趣。

11. 添增儲存空間

Metro, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas 浴室 陶器
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

利用類似照片中的儲藏櫃能為浴室帶來更好的空間感。

12. 以香氣蠟燭改善你的浴室

Scented Pillar Candles homify 家居用品配件與裝飾品 scented,scentedpillar
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Scented Pillar Candles

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為了維持浴室的好味道，你不妨使用香氣蠟燭。

13. 打亮你的流理台

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김정권디자이너

김정권디자이너
김정권디자이너
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雖然說這只是一個小步驟，但是若妥善執行的話，你的浴室給人的觀感會更佳!

14. 以人造光線添增情趣

Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto 浴室
Gláucia Britto

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Gláucia Britto
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如果你嫌浴室太暗，不要遲疑，趕快換燈泡，或是擺一盞燈。

15. 更換馬桶蓋

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Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
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馬桶蓋是我們每天常使用的衛浴設備，如果它讓你感到不適，請趕快更換。

16. 深層清潔

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經過妥善清潔，你將會發現整個浴室變得不一樣，你的心情也會變好。

17. 習慣性敞開浴室的窗戶

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Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
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習慣敞開浴室窗戶，可以去除臭味，保持乾爽，你的生活品質也會更好。

延伸閱讀：6 個讓浴室美到你會暈眩的實用訣竅

7 個適合任何廚房的絕美吧檯桌

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