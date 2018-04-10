在台灣的法式好日子: 16 坪的異國風浪漫小公寓

我們今天要介紹的異國風浪漫小公寓位在人潮擁擠、生活空間狹小的台北。來自台灣的女主人為了讓遠自英國而來的先生能夠生活在熟悉的法式空間中，特地請爾聲空間的專家們將法國搬到台灣，設計打造出一間充滿異國情調的浪漫公寓。
這個 16 坪的住家雖然不大，但是經由專家們的巧手，變得格外雅緻有魅力，讓你不用特地前往歐洲，就能在台灣享受巴黎般的慵懶，細細地品味美好生活。
這間法式公寓的設計旨在台灣本地實踐巴黎人對生命的熱情與美感，是針對欽羨巴黎生活的台灣住戶所精心設計的。
現在就讓我們一起欣賞更多這間公寓的設計細節…
專家以繪有阿拉伯風情的條紋與蕨類植物的擺設，將巴黎的多元文化風潮具象化。除此之外，木頭的地板賦予了室內溫暖的氣息，而專家更以不同的地板素材，巧妙地分隔出家中的生活區塊。
穿過了走廊後，我們來到了廚房與餐廳的區塊。專家所選用的黑白相間的廚房櫥櫃與流理臺，以及餐桌，與瓷磚地板的圖紋呼應，讓整體的畫面非常立體且風格獨具。在這裡做料理以及用餐，想必能享受愜意且優雅的情調吧!
從這個角度我們可以欣賞到這個家的客廳，首先吸引我們注意力的是美麗的木頭地板，其箭頭狀的排放型式是歐洲公寓常見的地板樣式。古典風格的天鵝絨沙發座椅在一片白中更為顯眼，想像著屋主在此優雅地彈著鋼琴，聽眾躺在沙發上沉醉，那畫面多麼叫人醉心啊!
這個設計的亮點無非是，天鵝絨的藍色沙發、金色的茶几、白色的裝潢，以及屋主從世界各地收集而來的裝飾品。只要用一點點的小細節，就能讓你的生活變得浪漫又慵懶。
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