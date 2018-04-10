在台灣的法式好日子: 16 坪的異國風浪漫小公寓

我們今天要介紹的異國風浪漫小公寓位在人潮擁擠、生活空間狹小的台北。來自台灣的女主人為了讓遠自英國而來的先生能夠生活在熟悉的法式空間中，特地請爾聲空間的專家們將法國搬到台灣，設計打造出一間充滿異國情調的浪漫公寓。

這個 16 坪的住家雖然不大，但是經由專家們的巧手，變得格外雅緻有魅力，讓你不用特地前往歐洲，就能在台灣享受巴黎般的慵懶，細細地品味美好生活。

這間法式公寓的設計旨在台灣本地實踐巴黎人對生命的熱情與美感，是針對欽羨巴黎生活的台灣住戶所精心設計的。

現在就讓我們一起欣賞更多這間公寓的設計細節…