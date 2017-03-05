不愛打掃的懶惰鬼救星! 你該選擇小住宅的 14 個理由

市面上出現了越來越多小坪數住宅，或許是為了現代的小家庭趨勢、生活習慣改變，講求多功能的效率。而選擇小住宅的契機也很多，為了省錢、搬到市區，或是你只是不再需要那麼大的空間。搬到小住宅其實說不定是選擇了相對輕鬆的生活，因為，我們都不得不承認，至少打掃起來太輕鬆了啊，誰會不喜歡呢？想到要打掃那些大房子大家都開始暈了吧！今天我們就要介紹懶惰鬼們１４個你會愛上小住宅的理由，還有如何簡單維護你的小窩。
如果你有採用上一條建議，當你不得不要大掃除的時候會更輕鬆，就不用移動太多的家具，而且從設計的角度來看，你也能常常換換家具的位置，展現不同的品味，設計師也會佩服你！
在小空間裡，人會自然地將空間做功能性的分配，比如說你要洗衣服的時候一定是把相關的用品都放在同一個地方，移動的幅度小了，效率當然提高。
大房子比較會有一些永遠用不到的空間，久而久之就開始堆放雜物積灰塵，完全失去美感。小房子裡根本沒有什麼閒置空間，每個地方都會被充分利用的感覺不是很好嗎？
大家都討厭清理浴室吧？小浴室減少了多少煩躁的時間的困擾可以想像吧？
回到家就把外套丟在沙發、信件丟在桌上嗎？我們都懶，都想要等一下整理，但是也都知道我們不會。沒關係！小房子的好處就是你會一直看到你的那堆衣服、那堆信件，而你離衣櫃和抽屜一定也不遠，總是會在某一個瞬間順手整理好他！
同類型的物品本來就該待在相應的位置，比如說在浴室裡的衛浴用品、衛生紙等要如何隨手可得？在小空間裡你必定會被迫養成有組織的收納習慣，才不會替自己製造麻煩。
當然小住宅就會有收納空間不足的問題，但這也是樂趣的所在。絕處必定逢生，你一定能夠發揮創意想到方法。像是圖片裡的床底下有鞋櫃、抽屜等廣大的空間，功能性十足。
用多功能的家具組合可以同時放大空間、減少打掃時間跟提供功能，學生宿舍也是類似這樣的概念。
既然是小空間就不要再用隔間了，開放式格局更開闊，動線也會更方便。
當你對你的小住宅瞭若指掌，你可以定期的清理維護你的每一件家具和裝飾品，不會耗費太多時間的！
清理一個大房子真的光用想的就累了，小房子可以每天按時清理也不麻煩，耗費的時間精力不會太多，還可以換到滿滿的成就感，超值得！
懶鬼們是不是心動了呢？其實小住宅的好處真的很多呢，而且誰說小房子就一定只是擁擠狹隘？快來看看我們介紹的其他小住宅撇步：善用狹小空間的妙法：7 個不平凡的設計點子