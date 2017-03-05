不愛打掃的懶惰鬼救星! 你該選擇小住宅的 14 個理由

市面上出現了越來越多小坪數住宅，或許是為了現代的小家庭趨勢、生活習慣改變，講求多功能的效率。而選擇小住宅的契機也很多，為了省錢、搬到市區，或是你只是不再需要那麼大的空間。搬到小住宅其實說不定是選擇了相對輕鬆的生活，因為，我們都不得不承認，至少打掃起來太輕鬆了啊，誰會不喜歡呢？想到要打掃那些大房子大家都開始暈了吧！今天我們就要介紹懶惰鬼們１４個你會愛上小住宅的理由，還有如何簡單維護你的小窩。