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不愛打掃的懶惰鬼救星! 你該選擇小住宅的 14 個理由

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Интерьер AK, INT2architecture INT2architecture 臥室
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市面上出現了越來越多小坪數住宅，或許是為了現代的小家庭趨勢、生活習慣改變，講求多功能的效率。而選擇小住宅的契機也很多，為了省錢、搬到市區，或是你只是不再需要那麼大的空間。搬到小住宅其實說不定是選擇了相對輕鬆的生活，因為，我們都不得不承認，至少打掃起來太輕鬆了啊，誰會不喜歡呢？想到要打掃那些大房子大家都開始暈了吧！今天我們就要介紹懶惰鬼們１４個你會愛上小住宅的理由，還有如何簡單維護你的小窩。

1. 減少灰塵堆積

homify 車庫/遮陽棚
homify

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記得不要在你的小空間裡塞滿家具，那只會顯得更擁擠，精簡你的生活用品也能夠減少灰塵堆積，打掃當然就簡單了。

2. 喜新厭舊很容易

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Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
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如果你有採用上一條建議，當你不得不要大掃除的時候會更輕鬆，就不用移動太多的家具，而且從設計的角度來看，你也能常常換換家具的位置，展現不同的品味，設計師也會佩服你！

3. 省時省力打掃

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MapOut

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這條純粹是簡單的邏輯，越小的空間、越少需要拖著吸塵器來來回回的面積，這不難理解吧？

4. 做事效率更好

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Elfa Deutschland GmbH

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在小空間裡，人會自然地將空間做功能性的分配，比如說你要洗衣服的時候一定是把相關的用品都放在同一個地方，移動的幅度小了，效率當然提高。

5. 充分利用空間

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Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
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大房子比較會有一些永遠用不到的空間，久而久之就開始堆放雜物積灰塵，完全失去美感。小房子裡根本沒有什麼閒置空間，每個地方都會被充分利用的感覺不是很好嗎？

6. 小浴室少煩惱

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Transition Interior Design

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大家都討厭清理浴室吧？小浴室減少了多少煩躁的時間的困擾可以想像吧？

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7. 養成好習慣

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INT2architecture

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回到家就把外套丟在沙發、信件丟在桌上嗎？我們都懶，都想要等一下整理，但是也都知道我們不會。沒關係！小房子的好處就是你會一直看到你的那堆衣服、那堆信件，而你離衣櫃和抽屜一定也不遠，總是會在某一個瞬間順手整理好他！

8.有組織的收納

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PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
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同類型的物品本來就該待在相應的位置，比如說在浴室裡的衛浴用品、衛生紙等要如何隨手可得？在小空間裡你必定會被迫養成有組織的收納習慣，才不會替自己製造麻煩。

9. 激發靈感

Main space homify 臥室
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Main space

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當然小住宅就會有收納空間不足的問題，但這也是樂趣的所在。絕處必定逢生，你一定能夠發揮創意想到方法。像是圖片裡的床底下有鞋櫃、抽屜等廣大的空間，功能性十足。

10. 多功能的極致

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KiKi Diseño y Decoración

KiKi Diseño y Decoración
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用多功能的家具組合可以同時放大空間、減少打掃時間跟提供功能，學生宿舍也是類似這樣的概念。

11. 開放式格局

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Devangari Design

Devangari Design
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既然是小空間就不要再用隔間了，開放式格局更開闊，動線也會更方便。

12. 定期維護

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Engel &amp; Völkers Bodrum

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當你對你的小住宅瞭若指掌，你可以定期的清理維護你的每一件家具和裝飾品，不會耗費太多時間的！

13. 整理超快

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Bathroom

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有客人突然來訪的時候，亂糟糟的家裡也太羞愧了吧！小住宅的好處就是你可以在人家按電鈴到開門之間就光速整理好，完美維持形象！

14. 成就感滿滿

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Muebles Flores Torreblanca

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清理一個大房子真的光用想的就累了，小房子可以每天按時清理也不麻煩，耗費的時間精力不會太多，還可以換到滿滿的成就感，超值得！

懶鬼們是不是心動了呢？其實小住宅的好處真的很多呢，而且誰說小房子就一定只是擁擠狹隘？快來看看我們介紹的其他小住宅撇步：善用狹小空間的妙法：7 個不平凡的設計點子

20 個你也想在花園照著放的「精美遮陽篷或花園棚架」
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