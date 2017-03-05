走到哪帶到哪: 自由靈魂的超輕便迷你木屋

這裡面的廚房是主要的賣點。在櫥櫃的地方設置了很多空間讓你放所有你需要的設備，而大面的流理台提供了足夠的空間，搭配大窗戶的陽光灑落，讓你不會覺得擁擠。但是也要注意，雖然有充足的收納空間，也不要囤積太多無用的食材和調味品，畢竟在小空間的收納方法絕對要更高明才行啊。