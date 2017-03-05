走到哪帶到哪: 自由靈魂的超輕便迷你木屋

你能夠想像住在只有5.6坪的房子裡嗎?今天我們要帶你看一個能夠走到哪帶到哪的房子，可不是什麼露營車，是貨真價實的住宅！只要找對專家什麼都不是難事。它有功能完備的廚房、大面的全景窗戶、足夠的生活空間，快來看看這種迷你生活有多舒適吧！
就是這個！外觀是天然的木頭色，鄉村風的門面、窗框和屋頂用鮮明的紅色搭配，你可以自己裝上邊溝集水或是太陽能板提供電力，完全就是自己的小型木屋！想像拉著你的小木屋在湖邊停下，享受最好的假期，這就是這種房子能夠帶著走的魅力，多適合自由的靈魂啊。
這裡面的廚房是主要的賣點。在櫥櫃的地方設置了很多空間讓你放所有你需要的設備，而大面的流理台提供了足夠的空間，搭配大窗戶的陽光灑落，讓你不會覺得擁擠。但是也要注意，雖然有充足的收納空間，也不要囤積太多無用的食材和調味品，畢竟在小空間的收納方法絕對要更高明才行啊。
廚房的部分就佔據了一半的空間。深色的木頭地板和流理臺讓整個空間色調沉穩，明亮的採光是小空間的救星，從這裡看也會發現置物空間其實不少。你也可以多安裝一些層架在階梯下面的閒置空間，或是利用階梯的支架吊掛東西。這個階梯看起來是不是像走在空中呢？
走上樓梯會來到二樓的臥室。這裡比較隱密，櫃子和架子可以做為衣櫃也隔離了這個空間，正好適合作為休息的地方。樓梯看起來有點危險，所以別忘了安裝把手這種小工具。唯一比較不方便的地方是，這樣半夜想要起床去廁所的時候想必是個小挑戰吧？
在小屋的另一側一樓是浴室，上面也用夾層做出了空間，這裡比較明亮，很適合作為工作、看書、看風景沉澱的地方。需要的時候再搬出梯子爬上去，其他時間收起來也不占空間。我們非常喜歡這間房子所有的木作，這種自然的氛圍不僅看起來舒服，聞起來一定也超棒的！
廚房的這面大面全景窗絕對是讓小房子放大的關鍵。它可以完全得向外打開，天氣好的時候享受微風、陽光跟開闊，就算是在冷天氣，這間房屋用的２０公分厚的木絲板隔熱，完美達到保暖的效果。
說要帶著走，就讓你瞧瞧這間住宅是怎麼被運送的，大部分的迷你住宅都可以掛在拖曳車後面，所以如果你要搬家到另一個城市，就帶著你的家一起走吧！
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