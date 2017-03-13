15 個超適合小住家的廚房

廚房是居住空間中重要的一個場域，對於一個家庭而言，廚房提供的不單單只是飯菜，更是家庭情感連結的起源；儘管是個人居住的空間，擁有一間小廚房也是提升生活品質的重要因素。而理想廚房的樣貌一定要廚具器皿樣樣必備?或是空間場所要足夠寬敞?這次點子簿就要帶你來創造空間的魔法，分享15 個超適合小住家的廚房，讓自己擁有專屬的廚房。
利用開放式廚房的中島概念，可以設計一個融合中島與吧檯的小餐廚，既時尚又便利，空間亦可作相當彈性的運用。
如果擔心小空間中容易錯亂掉空間的場域，試著用顏色來做區分，就算是小空間也能讓小廚房擁有專屬的位置。
利用這樣的設計可以讓廚房與餐廳連接起來，讓用餐及烹飪都可以在小空間裡得到良好的感受。
別再說你沒有空間來給自己一個小廚房，圖片中的小角落裡，就同時擁有了餐廚的設計，甚至還有台洗衣機呢!
想要有個大空間感的廚房，那麼一定要記得給予良好的照明，明亮的廚房自然就能有較佳的空間感。
利用牆壁延伸出儲放的空間，不僅在廚房能夠利用，收納上也是一個重要的小技巧。
使用櫥櫃來做儲存，基本上還是都會占掉空間，其實可以試試利用牆體的空間來做存放，更節省室內的空間。
如果擔心小空間因為廚房的感到凌亂，也可以利用摺疊門或推拉門的方式，事實的將廚房藏起來。
有時候角落甚至是個更適合做廚房的空間，因為有許多原本都利用不到的空間，都能為廚房所用。
不用成套的廚具設備，自己動手來為空間添購適合的物件，是最理想且最適合空間與自我需求的方式。
如果你的廚房很小，首先要注意的是所有用具的尺寸，充分利用每一個小空間才能創造良好生活機能。
擔心小空間的擁擠感，或許可以利用一些較別緻的家具來改變。圖片中的透明塑料椅，就讓空間時尚了起來。
想找到合適的家具，你可以看這裡。
如果你已經確定了你的小空間廚房，那麼請別讓它只是個廚房，多樣化的空間利用，會讓生活更加有趣。
想看更多小廚房的技巧，你可以參考:7 個讓小廚房更寬敞的方法。