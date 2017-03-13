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15 個超適合小住家的廚房

Yungshun Lee Yungshun Lee
homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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廚房是居住空間中重要的一個場域，對於一個家庭而言，廚房提供的不單單只是飯菜，更是家庭情感連結的起源；儘管是個人居住的空間，擁有一間小廚房也是提升生活品質的重要因素。而理想廚房的樣貌一定要廚具器皿樣樣必備?或是空間場所要足夠寬敞?這次點子簿就要帶你來創造空間的魔法，分享15 個超適合小住家的廚房，讓自己擁有專屬的廚房。

中島吧檯

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop 廚房
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

利用開放式廚房的中島概念，可以設計一個融合中島與吧檯的小餐廚，既時尚又便利，空間亦可作相當彈性的運用。

利用顏色區分場域

Ferdinand Duval, Laure van Gaver Laure van Gaver 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Grey
Laure van Gaver

Laure van Gaver
Laure van Gaver
Laure van Gaver

如果擔心小空間中容易錯亂掉空間的場域，試著用顏色來做區分，就算是小空間也能讓小廚房擁有專屬的位置。

適應空間

Kitchenette homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

Kitchenette

homify
homify
homify

不同的空間都需要有不同的適應方法，在圖片中的小空間不僅擁有餐廚，還能有個休憩的地方。

T型設計

Beach House, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio 廚房
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

利用這樣的設計可以讓廚房與餐廳連接起來，讓用餐及烹飪都可以在小空間裡得到良好的感受。

L型角落

2 pièces - 20m2 - Paris 14e, Sandrine Carré Sandrine Carré 餐廳桌子
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

別再說你沒有空間來給自己一個小廚房，圖片中的小角落裡，就同時擁有了餐廚的設計，甚至還有台洗衣機呢!

亮度的重要

Rénovation d'un studio "neuf", Design By Solène Utard Design By Solène Utard 廚房長凳套
Design By Solène Utard

Design By Solène Utard
Design By Solène Utard
Design By Solène Utard

想要有個大空間感的廚房，那麼一定要記得給予良好的照明，明亮的廚房自然就能有較佳的空間感。

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利用上方空間

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté 廚房
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

利用牆壁延伸出儲放的空間，不僅在廚房能夠利用，收納上也是一個重要的小技巧。

統一的顏色

homify 廚房收納櫃與書櫃
homify

homify
homify
homify

小廚房其實不用有太多華麗的裝飾，利用統一的顏色就可以有意想不到的效果。

利用牆面

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

使用櫥櫃來做儲存，基本上還是都會占掉空間，其實可以試試利用牆體的空間來做存放，更節省室內的空間。

藏起來?

interior, VANONCINI PIETRO & C SNC VANONCINI PIETRO & C SNC 廚房桌椅
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC

VANONCINI PIETRO & C SNC
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC
VANONCINI PIETRO & C SNC

如果擔心小空間因為廚房的感到凌亂，也可以利用摺疊門或推拉門的方式，事實的將廚房藏起來。

角落的大空間

Sunnynook Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

有時候角落甚至是個更適合做廚房的空間，因為有許多原本都利用不到的空間，都能為廚房所用。

自己動手

Cocina Magdalena, Diseño Distrito Federal Diseño Distrito Federal 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Diseño Distrito Federal

Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal

不用成套的廚具設備，自己動手來為空間添購適合的物件，是最理想且最適合空間與自我需求的方式。

尺寸的重要

Woodlands Grove, PARKdesigned Architects PARKdesigned Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
PARKdesigned Architects

Woodlands Grove

PARKdesigned Architects
PARKdesigned Architects
PARKdesigned Architects

如果你的廚房很小，首先要注意的是所有用具的尺寸，充分利用每一個小空間才能創造良好生活機能。

利用家具的視感

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México 置入式廚房 實木 White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

擔心小空間的擁擠感，或許可以利用一些較別緻的家具來改變。圖片中的透明塑料椅，就讓空間時尚了起來。

想找到合適的家具，你可以看這裡

不只是廚房

강아지와 함께하는 전원주택 [경기 용인 남동], 한글주택(주) 한글주택(주) 現代廚房設計點子、靈感&圖片
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

如果你已經確定了你的小空間廚房，那麼請別讓它只是個廚房，多樣化的空間利用，會讓生活更加有趣。

想看更多小廚房的技巧，你可以參考:7 個讓小廚房更寬敞的方法

8 種讓你的廚房變超美的簡單撇步
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