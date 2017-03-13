15 個超適合小住家的廚房

廚房是居住空間中重要的一個場域，對於一個家庭而言，廚房提供的不單單只是飯菜，更是家庭情感連結的起源；儘管是個人居住的空間，擁有一間小廚房也是提升生活品質的重要因素。而理想廚房的樣貌一定要廚具器皿樣樣必備?或是空間場所要足夠寬敞?這次點子簿就要帶你來創造空間的魔法，分享15 個超適合小住家的廚房，讓自己擁有專屬的廚房。