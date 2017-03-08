簡單就是美! 有美麗木頭百葉窗的明亮系小房子

簡單就是美，尤其在繁榮的大城市裡，生活的節奏急促，工作也很繁雜，令人特別響往簡單的生活。今天 homify 為大家介紹一間設計簡單，有著美麗木頭百葉窗的明亮系小房子。其簡約的設計以及大量使用木材的設計手法讓它搖身一變成為一間清新的小屋，在住宅區中顯得特別耀眼。

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