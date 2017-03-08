簡單就是美! 有美麗木頭百葉窗的明亮系小房子

簡單就是美，尤其在繁榮的大城市裡，生活的節奏急促，工作也很繁雜，令人特別響往簡單的生活。今天 homify 為大家介紹一間設計簡單，有著美麗木頭百葉窗的明亮系小房子。其簡約的設計以及大量使用木材的設計手法讓它搖身一變成為一間清新的小屋，在住宅區中顯得特別耀眼。
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這一間小房屋的外型雖然簡單，但卻擁有豐富的層次感。它的線條乾淨俐落，三角錐形的屋頂上有著正正方方的煙囪，不同的形狀編織出有趣的畫面。木頭百葉窗非常別緻，讓人感覺安穩和舒服。還有，大門前的鮮黃色小階梯和正方形迷你小窗戶，為簡單的設計添上了活潑的色彩以及幾何的元素。
從以上的照片中，我們可以近距離觀察小屋的木頭百葉窗，通風的設計讓室內的空間更有開放感，並且能與戶外的環境連接在一起。就算在室內的空間也可以享受戶外的微風、風景跟陽光，可以好好地舒緩長期在室內工作的壓力。
從照片上，我們可以看到靠在牆上的漂亮木頭展示櫃，不規則地分隔成小櫃子，實用又美觀。設計師還在中間加上了小窗，可以放置照片或油畫，增加個人風格。
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