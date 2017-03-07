7 個適合任何廚房的絕美吧檯桌

廚房是家庭的核心，自古至今皆然。早期廚房是全職媽媽最重要的工作場域，時至於今，廚房早已超逾最初的烹飪功能。現在家庭的成員會在這裡碰面，大家一起喝喝咖啡，孩子們會跟爸媽談論學校的事，或是全家一起擬具放假計畫。廚房既然如此重要，就一定要配備一座多功能的吧檯桌，讓全家人的活動能夠有個中心點。以下是我們為你蒐集的 7 個美麗的吧檯桌設計，一起來參觀吧！