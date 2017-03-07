7 個適合任何廚房的絕美吧檯桌

廚房是家庭的核心，自古至今皆然。早期廚房是全職媽媽最重要的工作場域，時至於今，廚房早已超逾最初的烹飪功能。現在家庭的成員會在這裡碰面，大家一起喝喝咖啡，孩子們會跟爸媽談論學校的事，或是全家一起擬具放假計畫。廚房既然如此重要，就一定要配備一座多功能的吧檯桌，讓全家人的活動能夠有個中心點。以下是我們為你蒐集的 7 個美麗的吧檯桌設計，一起來參觀吧！
現代廚房早已不只是烹飪的重地，你可以在這裡喝杯咖啡，品嚐香茶或美酒。負責備餐的家人不再孤單，有人可以在旁作伴。在這麼美的一座吧檯桌前，我們猜，你應該會最想來杯葡萄酒吧！
這座廚房吧檯桌功能多多，超逾單純的吧檯角色。吧檯桌前方擺放了高腳椅，家人可以坐在這裡聊天；吧檯桌後面設計得較低，方便備餐的人料理各種美味，同時在它旁邊便是烤箱等器皿，讓工作更流暢便利。
現代生活總是很忙碌，不是所有家庭成員都能在同一時間回到家，有時甚至很難一起吃頓飯。這座廚房吧檯桌恰好符合少數人聚餐的需要，它的一側至少可以坐三個人，另一側則讓廚師可以隨時出菜。
廚房吧檯桌可以簡單雅致，也可以帶有強烈的個人色彩。這座吧台採用木頭質地，結合白色的流理台，同時搭配灰色簡約的座椅，令人一看就印象深刻。
這座廚房吧檯桌設計成 U 形，提供了良好的動線。銀色的檯面十分時尚， U 形區塊內則可以讓廚師自由揮灑手藝。靠餐桌這一側設置了 2 張紅色座椅，讓人眼睛一亮！
這座中島式的廚房吧檯桌儼然是空間的重心。檯前擺放很有風格的座椅，後方則有許多抽屜提供了充足的儲物空間。整合式電器用品區讓所有東西都能就定位，廚事井然有條不紊亂。
這間廚房真是小得不得了，廚房吧檯桌也採取了極為簡約的設計。台前裝置了一片大型黑板，上頭可供任意塗鴉或記事，為空間帶來了濃濃的咖啡館氣氛！
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