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空間感佳的的隔間術: 16 款風格各異的屏風牆

Ladyofwhims Ladyofwhims
CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos 客廳
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厚實的牆面是傳統的隔間方式，然而對於講求開放感的現代家庭來說，能夠在分隔區塊的同時，讓室內依舊開闊寬敞是非常重要的。特別是對於小坪數的家庭，合理使用每一個空間和選擇合適的傢具和配色都是非常重要的，比如黑白灰的合理搭配可以營造出簡約低調的開闊感，在特定的地方增加綠色植物可以讓空間更有層次感，恰到好處的燈光也可以很好地展現家居空間的空間感等等。

我們今天要介紹 16 款風格各異的屏風牆，這些屏風牆以木材，塑膠或是金屬打造而成，除了可以成為維持空間感的隔間，還能化身為收納展示品或是書籍的實用傢俱。

如果你想要區分家中的空間，卻又不想花太多預算，你也可以請專家幫你打造屏風牆，解決這個問題。

現在就讓我們一起欣賞這 16 款風格各異的精美屏風牆吧～

1. 垂直物件與水平空間的交錯

Living Room Tv Unit Interior Design Bangalore Design Arc Interiors Interior Design Company 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 合板 Brown
Design Arc Interiors Interior Design Company

Living Room Tv Unit Interior Design Bangalore

Design Arc Interiors Interior Design Company
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這個屏風牆能分隔你的客廳與飯廳，造價不高，你在不用花大錢的狀況下，就能達成想要的效果。

這是任何室內設計師都會推薦的屏風設計，它能搭配大部分的室內裝潢，若再添加一些曲線圖騰，會更加有型。

2. 和風的屏風牆

VIA CORDILLERA (DESARROLLOS DELTA), Estudio Tanguma Estudio Tanguma 現代風玄關、走廊與階梯
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

這個木頭的格子狀屏風牆帶有濃濃的和風，散發出讓人感到平和的禪意。

3. 七公分寬的木製屏風牆

Living Room Interior Apartment Bangalore Design Arc Interiors Interior Design Company 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 合板 Wood effect
Design Arc Interiors Interior Design Company

Living Room Interior Apartment Bangalore

Design Arc Interiors Interior Design Company
Design Arc Interiors Interior Design Company
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如同我們剛才提到的，木作屏風牆是分隔室內區塊的絕佳選擇。它能襯托你家裡所有的木製家具，像是床，書架，衣櫃。你還可以在上面擺放裝飾品，讓屏風牆變成一種家中的擺飾。

4. 與沙發相襯的屏風牆

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屏風牆也可以發揮置物櫃的功能，在上頭放置盆栽，氣氛立刻不一樣。

5. 兩種顏色相搭配的簍空設計

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Bluebell Interiors

partition & living room

Bluebell Interiors
Bluebell Interiors
Bluebell Interiors

在白色系的住家裝潢裡，便可以在屏風牆的色彩上作文章，形狀特殊的屏風牆讓你的家看來原創性十足。

你可以掛上一些畫作，用暗色系的家具來妝點你的住家，使其充滿你的個人特色。

6. 垂直造型的木條設計

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Danielle Barbosa DECOR|DESIGN

Danielle Barbosa DECOR|DESIGN
Danielle Barbosa DECOR|DESIGN
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這款屏風牆的設計與旁邊的電視櫃，巧妙地隔開了客廳與飯廳，並且打造出一道走廊。

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7. 鮮豔色彩的挪用

Partition & feature wall in drawing room Bluebell Interiors 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 玻璃 Blue
Bluebell Interiors

Partition & feature wall in drawing room

Bluebell Interiors
Bluebell Interiors
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你可以用鑲嵌染色玻璃的方式來營造特殊風格的住家環境，配上黃金色澤的表面，你的家儼然成了藍鍾的仙境。

這樣的裝潢也修飾了其他的家具，讓你的家更加個性化。

8. 用盆栽妝點你的家

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Sgabello Interiores

Sgabello Interiores
Sgabello Interiores
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何不讓綠意爬上你的屏風牆，屏風讓隔間變成小植物園？

9. 曲線條紋組成的屏風牆

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KEYSTONE DESIGN STUDIOS

KEYSTONE DESIGN STUDIOS
KEYSTONE DESIGN STUDIOS
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這款以光亮的材質打造而成的屏風牆是整間房子的亮點，它很穩固耐用，設計與原創感都俱佳，堪稱傑作。

你甚至可以把它看成一座雕像，誰會想到，原來它是屏風牆？

這款設計很有摩登現代空間感，又很好搭配，讓你不用大費周章，變更你原來的家具與裝潢。

10.一系列的白色屏風牆

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你也可以乾脆直接使用與牆壁同一色系的屏風牆，把你住家的大門與休憩室隔開。

11. 混亂的三角形設計

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ZEAL Arch Designs

TV Panel

ZEAL Arch Designs
ZEAL Arch Designs
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創意它是沒有侷限的！這款極致的屏風牆，僅僅使用幾根木條就做成，外型獨特，讓整間房子有復古客棧的氛圍，把空洞的住家角落變成一個與眾不同的空間。

12. 從天花板生出的直條屏風牆

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Ancona + Ancona Arquitectos

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一系列的木條設計隔間屏風，讓整個家十分有型。

13. 雷射鑄成的屏風牆

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因為它鮮豔的色澤，這款時髦的設計很吸睛，而且也可以當家具使用。

設計師精心鑄造金屬材質上雕刻的紋路，刻完噴上金漆，設計它為住家環境的亮點。

14. 善用你住家的所有空間

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Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
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這款設計故意做得很簡約，是為了節省空間而設計。

15. 在現代化的裝潢設置經典復古的屏風牆

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Eternity Designers

Interior design

Eternity Designers
Eternity Designers
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用截然不同的風格來佈置你的家，不失為上策。在你重新裝修整間房子的同時，不妨保留一兩項舊有的痕跡，老舊的事物反而讓你的房子看來生氣蓬勃，充滿親切感。

16. 讓光線穿透垂直線條的屏風牆

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可以透光的簍空線條屏風牆，可以收取自然的採光，讓客廳更為明亮，非常有空間感。

延伸閱讀：25 種讓鄰居都覬覦的絕美花園柵欄設計

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