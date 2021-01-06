空間感佳的的隔間術: 16 款風格各異的屏風牆

厚實的牆面是傳統的隔間方式，然而對於講求開放感的現代家庭來說，能夠在分隔區塊的同時，讓室內依舊開闊寬敞是非常重要的。特別是對於小坪數的家庭，合理使用每一個空間和選擇合適的傢具和配色都是非常重要的，比如黑白灰的合理搭配可以營造出簡約低調的開闊感，在特定的地方增加綠色植物可以讓空間更有層次感，恰到好處的燈光也可以很好地展現家居空間的空間感等等。
我們今天要介紹 16 款風格各異的屏風牆，這些屏風牆以木材，塑膠或是金屬打造而成，除了可以成為維持空間感的隔間，還能化身為收納展示品或是書籍的實用傢俱。
如果你想要區分家中的空間，卻又不想花太多預算，你也可以請專家幫你打造屏風牆，解決這個問題。
現在就讓我們一起欣賞這 16 款風格各異的精美屏風牆吧～
這個屏風牆能分隔你的客廳與飯廳，造價不高，你在不用花大錢的狀況下，就能達成想要的效果。
這是任何室內設計師都會推薦的屏風設計，它能搭配大部分的室內裝潢，若再添加一些曲線圖騰，會更加有型。
這個木頭的格子狀屏風牆帶有濃濃的和風，散發出讓人感到平和的禪意。
如同我們剛才提到的，木作屏風牆是分隔室內區塊的絕佳選擇。它能襯托你家裡所有的木製家具，像是床，書架，衣櫃。你還可以在上面擺放裝飾品，讓屏風牆變成一種家中的擺飾。
在白色系的住家裝潢裡，便可以在屏風牆的色彩上作文章，形狀特殊的屏風牆讓你的家看來原創性十足。
你可以掛上一些畫作，用暗色系的家具來妝點你的住家，使其充滿你的個人特色。
這款屏風牆的設計與旁邊的電視櫃，巧妙地隔開了客廳與飯廳，並且打造出一道走廊。
你可以用鑲嵌染色玻璃的方式來營造特殊風格的住家環境，配上黃金色澤的表面，你的家儼然成了藍鍾的仙境。
這樣的裝潢也修飾了其他的家具，讓你的家更加個性化。
何不讓綠意爬上你的屏風牆，屏風讓隔間變成小植物園？
這款以光亮的材質打造而成的屏風牆是整間房子的亮點，它很穩固耐用，設計與原創感都俱佳，堪稱傑作。
你甚至可以把它看成一座雕像，誰會想到，原來它是屏風牆？
這款設計很有摩登現代空間感，又很好搭配，讓你不用大費周章，變更你原來的家具與裝潢。
創意它是沒有侷限的！這款極致的屏風牆，僅僅使用幾根木條就做成，外型獨特，讓整間房子有復古客棧的氛圍，把空洞的住家角落變成一個與眾不同的空間。
一系列的木條設計隔間屏風，讓整個家十分有型。
這款設計故意做得很簡約，是為了節省空間而設計。
用截然不同的風格來佈置你的家，不失為上策。在你重新裝修整間房子的同時，不妨保留一兩項舊有的痕跡，老舊的事物反而讓你的房子看來生氣蓬勃，充滿親切感。
可以透光的簍空線條屏風牆，可以收取自然的採光，讓客廳更為明亮，非常有空間感。
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