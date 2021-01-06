空間感佳的的隔間術: 16 款風格各異的屏風牆

厚實的牆面是傳統的隔間方式，然而對於講求開放感的現代家庭來說，能夠在分隔區塊的同時，讓室內依舊開闊寬敞是非常重要的。特別是對於小坪數的家庭，合理使用每一個空間和選擇合適的傢具和配色都是非常重要的，比如黑白灰的合理搭配可以營造出簡約低調的開闊感，在特定的地方增加綠色植物可以讓空間更有層次感，恰到好處的燈光也可以很好地展現家居空間的空間感等等。

我們今天要介紹 16 款風格各異的屏風牆，這些屏風牆以木材，塑膠或是金屬打造而成，除了可以成為維持空間感的隔間，還能化身為收納展示品或是書籍的實用傢俱。

如果你想要區分家中的空間，卻又不想花太多預算，你也可以請專家幫你打造屏風牆，解決這個問題。

現在就讓我們一起欣賞這 16 款風格各異的精美屏風牆吧～