遠離煩囂的好地方！擁有大木頭露臺的郊區別墅

很多城市人都喜歡到外地旅遊，放鬆心情，同時放下工作的重擔和壓力，地中海風情的熱帶小屋成為了他們的度假首選。熱帶的風情，讓人自然而然地放鬆心情，進入懶洋洋的度假氣氛，把所有鬱悶都給釋放，正適合長期受壓的城市人。

今天 homify 就為大家介紹一間位於巴西的郊區別墅小屋，房子的設計充滿了夏日風情，而寬敞的木頭露臺是讓人可以好好放鬆的絕佳區域，喜歡度假的你千萬不要錯過哦！