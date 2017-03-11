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遠離煩囂的好地方！擁有大木頭露臺的郊區別墅

Tarsier Tarsier
Casa BT , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 露臺
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很多城市人都喜歡到外地旅遊，放鬆心情，同時放下工作的重擔和壓力，地中海風情的熱帶小屋成為了他們的度假首選。熱帶的風情，讓人自然而然地放鬆心情，進入懶洋洋的度假氣氛，把所有鬱悶都給釋放，正適合長期受壓的城市人。

今天 homify 就為大家介紹一間位於巴西的郊區別墅小屋，房子的設計充滿了夏日風情，而寬敞的木頭露臺是讓人可以好好放鬆的絕佳區域，喜歡度假的你千萬不要錯過哦！

巨大的棕櫚樹

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Lozí – Projeto e Obra

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這間房子的外貌雖然不華麗，但簡單的設計配上棕櫚樹，讓人感覺特別輕鬆和自在，完全沒有壓迫感。紅色的磚牆跟植物的綠色成了優雅的裝飾品，配上黑色的現代鐵閘和木造的屋簷，散發出特別的格調。只要仔細地觀察，你會發現夏日的熱力已慢慢地從這間別墅的外觀下釋放出來。

非常精緻的室內設計

Casa BT , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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這精緻的設計，就像被室內建築師施了魔法一樣，美絕了！無論顏色的搭配或是傢俱的選擇，都十分和諧美麗。牆上的毛毯跟大廳中的地毯，為簡單清爽的室內空間添上了活潑的色彩。半戶外區則選用了實木的傢俱和藤椅，散發出地中海的風情，讓人特別放鬆。

戶外的酒吧檯

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在戶外走廊的盡頭，是一張長型的高桌酒吧檯，內部配有調酒的設施，非常適合喜歡派對的你。黑色的吊燈和灰色的外牆，非常具現代感，同時也帶著濃厚的亞熱帶風情，例如木造的窗簾和椅子。

充滿熱帶風情的戶外空間

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靠牆的竹林配上一張長椅、屋簷下的小圓凳配上海藍色的抱枕和被陽光曬溫暖的木板地，這些元素都具備濃郁的度假氣氛，讓人無法抵擋。

私人的游泳池

Casa BT , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 泳池
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每一個炎炎的夏日，都可以到小屋中的游泳池泡一泡，再享受一下日光浴，真是一生的一大樂趣！在棕櫚樹跟陽光的包圍之下，可以好好地享受大自然的容顏，實在太幸福啦！

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