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6 間跟大自然融為一體的完美木屋

Tarsier Tarsier
Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos 房子 木頭
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隨著全球經濟的急促發展，很多具有生態價值的郊外地區都被用作發展，大自然的風光愈來愈稀有，人口的密度卻不停的增加。近年，很多國外的年輕一代都選擇退回田園的生活，在叢林中建造一間屬於自己的小木屋，和大自然融為一體，享受簡單的郊外生活。

今天我們將為大家介紹六間埋在叢林中的美麗小屋，希望你們會喜歡吧！

1. 斜坡上的小木屋

Casas de Madera , WoodMade WoodMade 房子
WoodMade

WoodMade
WoodMade
WoodMade

這紅色屋簷的小木屋建在山谷之間，走廊跟陽台都被美絕的自然景色包圍著，讓住戶可以享受美麗的風景。由於這房子建立在斜坡上，建築師需要在它的底部加上支柱，除了作為房子的根基，還可以防止雨天的積水。

2. 傳統風味的木造平房

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CASA &amp; CAMPO – Casas pré-fabricadas em madeiras

CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA &amp; CAMPO – Casas pré-fabricadas em madeiras
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相比第一間房屋，這房子建在比較平坦的高地上，純木造的外牆、窗戶和支架，配上磚瓦造的屋簷，給人特別溫暖的感覺。再加上四周的環境都被青綠的草地和樹木包圍，讓人活在大自然裡。

3. 河畔旁的隱世小居

Casas de Madera , WoodMade WoodMade 房子
WoodMade

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WoodMade
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這間隱世的小居建在美麗清靜的河畔旁邊，還躲在棕櫚樹的樹蔭下，完美地跟大自然融為一體，讓人可以寧靜地享受鄉下的生活。

4. 太空艙般的木房子

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CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
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這房子的室內空間雖小，但它擁有特別的設計和設施，讓住戶可以盡情享受戶外的生活。首先，建築師把房子建到二樓去，地下的空地自然成為了休閒遮蔭的好地方，旁邊就是游泳池和草地，讓你隨時隨地都可以享受生活！

5. 連接大自然

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CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
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綠油油的青草地帶領我們來到這間簡單舒適的小木屋，它的周圍都是植物和小盆裁，充滿了大自然的氣色。房子充份地使用大自然的原材料，配上大大的窗戶連接戶外的風景，讓設計充滿了田園風味

6. 聳立在峭壁上的木屋

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos 房子 木頭
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
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跟第一間房屋有點類似，它們都是建在斜坡上，但這間房屋所建的位置並不在山谷之中，而是建於山頂上，俯瞰著美麗的風景。而且它的外型非常現代化，完美地結合了傳統的工藝和現代的設計，加上完美的地理位置，實在是太棒了！

延伸閱讀：遠離世俗紛擾:讓人醉心田園的小平房

8 間讓你想逃離水泥叢林的絕美鄉村風房子
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