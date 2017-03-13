6 間跟大自然融為一體的完美木屋

隨著全球經濟的急促發展，很多具有生態價值的郊外地區都被用作發展，大自然的風光愈來愈稀有，人口的密度卻不停的增加。近年，很多國外的年輕一代都選擇退回田園的生活，在叢林中建造一間屬於自己的小木屋，和大自然融為一體，享受簡單的郊外生活。

今天我們將為大家介紹六間埋在叢林中的美麗小屋，希望你們會喜歡吧！