6 間跟大自然融為一體的完美木屋

隨著全球經濟的急促發展，很多具有生態價值的郊外地區都被用作發展，大自然的風光愈來愈稀有，人口的密度卻不停的增加。近年，很多國外的年輕一代都選擇退回田園的生活，在叢林中建造一間屬於自己的小木屋，和大自然融為一體，享受簡單的郊外生活。
今天我們將為大家介紹六間埋在叢林中的美麗小屋，希望你們會喜歡吧！
這紅色屋簷的小木屋建在山谷之間，走廊跟陽台都被美絕的自然景色包圍著，讓住戶可以享受美麗的風景。由於這房子建立在斜坡上，建築師需要在它的底部加上支柱，除了作為房子的根基，還可以防止雨天的積水。
這房子的室內空間雖小，但它擁有特別的設計和設施，讓住戶可以盡情享受戶外的生活。首先，建築師把房子建到二樓去，地下的空地自然成為了休閒遮蔭的好地方，旁邊就是游泳池和草地，讓你隨時隨地都可以享受生活！
綠油油的青草地帶領我們來到這間簡單舒適的小木屋，它的周圍都是植物和小盆裁，充滿了大自然的氣色。房子充份地使用大自然的原材料，配上大大的窗戶連接戶外的風景，讓設計充滿了田園風味。
跟第一間房屋有點類似，它們都是建在斜坡上，但這間房屋所建的位置並不在山谷之中，而是建於山頂上，俯瞰著美麗的風景。而且它的外型非常現代化，完美地結合了傳統的工藝和現代的設計，加上完美的地理位置，實在是太棒了！
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