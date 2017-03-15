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20 間擁有浪漫木頭前廊的美房

Tarsier Tarsier
house-01, dwarf dwarf 露臺
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你家的房子有前廊嗎？現今很多人都忽略了前廊的作用，其實它們擁有著非凡的魔力，除了可以做為戶外休閒的空間使用，讓我們可以享受廣闊的戶外空間和新鮮的空氣外，還可以讓房子的外觀更加美麗，是兼具實用性與美觀性的空間。

今天的專題，我們從世界各地搜羅了 20 間擁有絕美前廊的房子，它們的設計各有千秋，具備不同的元素，可能會為你家的前廊帶來新的靈感哦！

1. 充滿東方味道的前廊

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自地自建-鋼構木屋農舍

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這一間充滿亞洲風味的平，使用了簡單的支柱和圍棚便建出了前廊，再配上一些戶外的家具，例如木造的長椅子和裝鞋子的木櫃子，充分地提升了房子的實用性，並且拓展了戶外的空間。

2. 面對著廣闊的前庭

HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf 露臺
dwarf

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這個田園風的前廊正對著廣闊的庭院，散發暖光的吊燈跟淺色系的木板設計，讓房子充滿了溫暖的氣息。家中有孩子的你，也可以選擇這類型的前廊，空閒的時間就可以看著自己的小孩玩耍，享受天倫之樂啦！

3. 混凝土造的前廊

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Kuloğlu Orman Ürünleri

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這一款前廊的設計簡單沉實，使用了混凝土作房子的基礎，配上紅色的磚瓷，空間雖然不大，但卻讓房子的外觀更加華麗，增加了室外的空間。

4. 歐陸風情的前廊

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HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
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這個前廊的空間連接著廣闊的青青草地，全白色的木板跟外牆配上藍色的屋簷，營造出濃厚的歐陸風情。建築師選用的家具非常精緻，讓人感到窩心，也因此房子充滿了度假的氣氛。

5. 傳統的前廊設計

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這間平房被茂密的樹木包圍，純木造的設計和傳統的工藝讓人感到特別寧靜，只要坐到前廊的椅子就可以盡情享受大自然的美景和溫熱的陽光，實在太棒了！

6. 清新的小綠洲

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Brand I BBA Architecten

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這個前廊充滿了大小不同的植物，就像一個把整間房子包圍起來的私人小綠洲，就連台階的外牆都是茂密的小草，喜歡種植的你絕對可以參考這種設計。

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7. 具個人特色的前廊

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Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

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Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
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這一個前廊沒有圍棚，也沒有太多的支柱，開放式的空間讓人特別的放鬆，加上藍色的外牆和可愛的擺設，充滿了濃厚的個人特色。

8. 連貫的設計風格

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這間房子的前廊跟陽台都使用了相近的設計跟材料，讓上層和下層的風格表現連貫，成為一間典雅的兩層式公寓。無論身在哪一層都可以享受戶外的空間，非常的舒適。

9. 平淡實用的前廊

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HOUSE &amp; BUILDER

보광리 (Bokwanglee)

HOUSE & BUILDER
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這個前廊的空間特別的廣闊，遠看就像一個前庭，配上長板櫈和方形的桌子，可以讓人坐下讀書或是野餐。而且木造的圍棚不高並不會阻擋前方的風景，什麼時候都可以好好地享受田園的生活咯！

10. 暖色調的浪漫氣氛

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雖然沒有並沒有太多的擺設，但簡單的前廊還是可以為房子創建更多美好的空間，只需要加上一些黃色的吊燈，便成為了浪漫氣氛的好幫手喔！

11. 熱帶地區的度假風情

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這個開放式的前廊被白色的小花包圍著，再配上麻布造的吊床，充滿了快樂活潑的假日氣氛，實在太讓人羨慕了！

12. 充滿現代感的前廊設計

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SUN Arquitectos

SUN Arquitectos
SUN Arquitectos
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這個前廊的設計跟傳統的不同，並不是窄窄的走廊配上木造的圍棚，而是廣闊開放的空間，創新的建築師還把前庭和走廊的設計結合，成了一個多用途的現代空間！

13. 充滿田園風的前廊

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Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
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這個全木造的前廊配上黃色的露營燈和純木的家具，面對著茂密的叢林，充滿了讓人心動的田園風味，喜歡大自然的你一定會愛上這個前廊！

14. 池塘邊的前廊

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這房子就建在小池塘的旁邊，房子的外邊特意加上了小橋連接著前廊，提供了美麗的位置讓人欣賞園中的景色，成了一個休閒的好空間。

15. 結合傳統跟現代的設計

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這間房子的設計非常現代化，外牆全都使用了落地玻璃的設計，讓室內的空間開放到戶外的前廊位置，這些創新的想法和配搭讓人印象深刻。

16. 綠洲中的木房子

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Sukjai Logcabin Partnership

Sukjai Logcabin Partnership
Sukjai Logcabin Partnership
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這間木屋在一片綠洲當中，它的前廊也使用了相類似的材質，都是淡黃色的實木，讓房子充滿了田園風味。圍棚和階梯的設計讓大門的位置突出，是一個點綴房子的好例子。

17. 傳統的前廊

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自地自建-鋼構木屋農舍

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簡單的前廊配上了階梯，帶領著我們進去房子的內部和二樓，簡單沉實的感覺充滿了傳統的風味。

18. 精緻傳統的前廊

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สถาปนิกสุรินทร์ ก่อสร้าง

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這個前廊的圍棚同時也是一張長板凳，前廊提供了戶外的空間，椅子就讓人歇息和享受陽光，真是太棒的搭配了。

19. 悠閒的氣氛

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昏黃的燈光、白色的吊床、木造的傢俱和綠色的棕櫚樹，這些前廊的元素都讓房子充滿了悠閒輕鬆的氣氛，讓你隨時隨地都可以享受生活。

20. 豪華別墅的前廊

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Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
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這一間大型的別墅擁有兩層的設計，配上陽台跟前廊的襯托，更顯得有氣派和華麗。

還想看更多美麗的房屋專題嗎？延伸閱讀：愜意田園風:-一間舒適又溫暖的經典家庭住宅

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