20 間擁有浪漫木頭前廊的美房

你家的房子有前廊嗎？現今很多人都忽略了前廊的作用，其實它們擁有著非凡的魔力，除了可以做為戶外休閒的空間使用，讓我們可以享受廣闊的戶外空間和新鮮的空氣外，還可以讓房子的外觀更加美麗，是兼具實用性與美觀性的空間。
今天的專題，我們從世界各地搜羅了 20 間擁有絕美前廊的房子，它們的設計各有千秋，具備不同的元素，可能會為你家的前廊帶來新的靈感哦！
這一間充滿亞洲風味的平房，使用了簡單的支柱和圍棚便建出了前廊，再配上一些戶外的家具，例如木造的長椅子和裝鞋子的木櫃子，充分地提升了房子的實用性，並且拓展了戶外的空間。
這個田園風的前廊正對著廣闊的庭院，散發暖光的吊燈跟淺色系的木板設計，讓房子充滿了溫暖的氣息。家中有孩子的你，也可以選擇這類型的前廊，空閒的時間就可以看著自己的小孩玩耍，享受天倫之樂啦！
這一款前廊的設計簡單沉實，使用了混凝土作房子的基礎，配上紅色的磚瓷，空間雖然不大，但卻讓房子的外觀更加華麗，增加了室外的空間。
這個前廊的空間連接著廣闊的青青草地，全白色的木板跟外牆配上藍色的屋簷，營造出濃厚的歐陸風情。建築師選用的家具非常精緻，讓人感到窩心，也因此房子充滿了度假的氣氛。
這間平房被茂密的樹木包圍，純木造的設計和傳統的工藝讓人感到特別寧靜，只要坐到前廊的椅子就可以盡情享受大自然的美景和溫熱的陽光，實在太棒了！
這個前廊充滿了大小不同的植物，就像一個把整間房子包圍起來的私人小綠洲，就連台階的外牆都是茂密的小草，喜歡種植的你絕對可以參考這種設計。
這一個前廊沒有圍棚，也沒有太多的支柱，開放式的空間讓人特別的放鬆，加上藍色的外牆和可愛的擺設，充滿了濃厚的個人特色。
這個前廊的空間特別的廣闊，遠看就像一個前庭，配上長板櫈和方形的桌子，可以讓人坐下讀書或是野餐。而且木造的圍棚不高並不會阻擋前方的風景，什麼時候都可以好好地享受田園的生活咯！
這個前廊的設計跟傳統的不同，並不是窄窄的走廊配上木造的圍棚，而是廣闊開放的空間，創新的建築師還把前庭和走廊的設計結合，成了一個多用途的現代空間！
這個全木造的前廊配上黃色的露營燈和純木的家具，面對著茂密的叢林，充滿了讓人心動的田園風味，喜歡大自然的你一定會愛上這個前廊！
這間木屋在一片綠洲當中，它的前廊也使用了相類似的材質，都是淡黃色的實木，讓房子充滿了田園風味。圍棚和階梯的設計讓大門的位置突出，是一個點綴房子的好例子。
這個前廊的圍棚同時也是一張長板凳，前廊提供了戶外的空間，椅子就讓人歇息和享受陽光，真是太棒的搭配了。
這一間大型的別墅擁有兩層的設計，配上陽台跟前廊的襯托，更顯得有氣派和華麗。
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