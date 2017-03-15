20 間擁有浪漫木頭前廊的美房

你家的房子有前廊嗎？現今很多人都忽略了前廊的作用，其實它們擁有著非凡的魔力，除了可以做為戶外休閒的空間使用，讓我們可以享受廣闊的戶外空間和新鮮的空氣外，還可以讓房子的外觀更加美麗，是兼具實用性與美觀性的空間。

今天的專題，我們從世界各地搜羅了 20 間擁有絕美前廊的房子，它們的設計各有千秋，具備不同的元素，可能會為你家的前廊帶來新的靈感哦！