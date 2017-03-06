改造破舊老屋：擁有美麗樓梯的時尚新居

我們經常看到老屋經過改造後注入新活力的案例，但是你可能未曾見過像今天要介紹給你這麼極端的裝修成果！這棟位於義大利的老屋，上下共有三層樓，屋況壞到令人想要甘脆放棄，但 2BN 建築團隊卻決定接受這項挑戰。之前它的客廳樓梯已搖搖欲墜，踩上去都可能發生危險，改造後卻成了一座充滿時尚氣息的現代住家！眼見為憑，現在就一起來參觀吧！
這裡是一處開放式生活空間，但是廚房顯得死氣沉沉，白色牆壁和地板沒有一處沾帶活力。即使空間採用光亮色系，看起來依舊暗淡消沈。所幸建築師們已看到它的改造潛力和設計的可能性。趕快一起看下去吧！
空間看起來已完全改頭換面了！門口被重新設計到前廊的區域，讓室內充滿自然採光，同時也更通風了！設計師為它塗上一層新油漆，裝上優雅的照明設備，同時也鋪上時髦的地板。美觀的書架不但吸睛，還把樓梯給隱藏在背後。現在這處空間已變得既實用又具吸引力！
這座通往地下室和花園的樓梯，看來既可怕又危險，踩在上面恐怕會發生不測！裸露的磚牆毫無質感可言，讓人簡直看不下去了。
單色樓梯搭配優雅的照明設備，讓這座樓梯神變身為美麗又吸睛！設計師採用黑色塗層讓它成為時尚的代表，簡單步驟便產生了奇蹟！這座地下室可以通往花園，當親友來聚會時走下這座階梯，再也不必擔心安全問題了。
頂樓部分是臥室區域。這間主臥室設計得很簡單，用色也十分精簡。白色牆壁增添了時尚觸感，繡花亞麻床組則創造出舒適輕鬆的休憩空間。木頭地板顯得精緻又典雅，簡約的傢俱便營造出夢幻的氛圍。
浴室採用大膽的設計。明亮的彩色瓷磚搭配深色的木質櫃台，創造出現代前衛的觀感。其他的衛浴裝置和設備則採用全白的色調，讓空間顯得簡潔又明亮！
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