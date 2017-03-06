改造破舊老屋：擁有美麗樓梯的時尚新居

空間看起來已完全改頭換面了！門口被重新設計到前廊的區域，讓室內充滿自然採光，同時也更通風了！設計師為它塗上一層新油漆，裝上優雅的照明設備，同時也鋪上時髦的地板。美觀的書架不但吸睛，還把樓梯給隱藏在背後。現在這處空間已變得既實用又具吸引力！