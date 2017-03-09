28 款結合廚房與飯廳的美食空間

結合廚房與飯廳的美食空間，讓你在發揮廚藝後，馬上享受同親友同樂的歡悅。
對於住家空間較狹小的家庭來說，優質的多功能美食空間是很寶貴的。許多設計師絞盡腦汁，僅為激盪出更多獨具心裁的設計，為有此需求的小型家庭，注入新血，使其不致於過於狹窄。
我們在這裡集結了 28 款優質且具有現代感的多功能美食空間。對於想要享有更多生活空間的住戶來說，把廚房與飯廳設計為一體，是非常聰明的方式。
石材流理臺與木頭餐桌形成一冷一暖的對比，畫面簡單美好。
紅白暖色系與小圓桌，溫馨指數飆升。
黑色的椅子是產生絕佳的對比。
很適合喜好精緻甜點的住戶使用。
這樣的佈局，可以讓飯桌遠離油煙味。
你在用餐時，若有食物掉到地上，可以馬上看到，即刻做處理。
圓形的吊燈與地毯，天花板泛出的暖黃光，讓你的住家美食空間，變得十分溫馨可愛。
鐵製的罩燈，流理臺以及冰箱散發出濃厚的工業風情，結合透明的餐椅（本設計亮點），與灰磚砌成的拱門，十分具有後現代美感。
石磚砌成的裝潢，配上簡約的餐桌椅，有衝突的美感。
餐桌上的鮮花與端莊的裝潢，很適合喜好穿著正式的氣質小家庭使用。
深藍色沙發墊的椅子與透明的玻璃餐桌是本設計的亮點。
這組設計以方便收拾取勝，當中的每一項設計都是為了讓主夫主婦快速做完菜，盡速用餐收拾。
不覺得這個設計非常像專業的鐵板餐廳嗎? 炒蔡完馬上上餐！
靠窗的餐桌讓你在用餐時分，享受午後曼妙的陽光。
不覺得這款像極了博物館附設的咖啡廳？
它的亮點是牆上的紅框小掛鐘與人體工學的餐椅。
它的亮點是鐵架的造型餐桌椅。
這款設計的最大優點在於它綿延的空間感，放眼望去，它多功能的空間外溢延展無間斷。
騰空的樓梯與傢俱很有雅痞班的都會感。
鐵條編製而成的餐桌椅是此設計的亮點。
餐桌上的照燈與骨架的餐椅為此設計的亮點。
不覺得餐桌燈很像持燈的人形嗎？
質樸的木製餐椅讓你想到國中上學使用的課桌椅，很有孩提時代的親切感。
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