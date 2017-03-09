28 款結合廚房與飯廳的美食空間

結合廚房與飯廳的美食空間，讓你在發揮廚藝後，馬上享受同親友同樂的歡悅。

對於住家空間較狹小的家庭來說，優質的多功能美食空間是很寶貴的。許多設計師絞盡腦汁，僅為激盪出更多獨具心裁的設計，為有此需求的小型家庭，注入新血，使其不致於過於狹窄。

我們在這裡集結了 28 款優質且具有現代感的多功能美食空間。對於想要享有更多生活空間的住戶來說，把廚房與飯廳設計為一體，是非常聰明的方式。