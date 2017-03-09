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28 款結合廚房與飯廳的美食空間

Ladyofwhims Ladyofwhims
loft, marco bonucci fotografo marco bonucci fotografo 餐廳
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結合廚房與飯廳的美食空間，讓你在發揮廚藝後，馬上享受同親友同樂的歡悅。

對於住家空間較狹小的家庭來說，優質的多功能美食空間是很寶貴的。許多設計師絞盡腦汁，僅為激盪出更多獨具心裁的設計，為有此需求的小型家庭，注入新血，使其不致於過於狹窄。

我們在這裡集結了 28 款優質且具有現代感的多功能美食空間。對於想要享有更多生活空間的住戶來說，把廚房與飯廳設計為一體，是非常聰明的方式。

1. 以石材流理台隔開的美食空間

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 餐廳
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

石材流理臺與木頭餐桌形成一冷一暖的對比，畫面簡單美好。

2. 藍白系淡雅

homify 餐廳
homify

homify
homify
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很適合喜愛冷色系的你。

3. 紅白色的溫馨感

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 餐廳
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
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紅白暖色系與小圓桌，溫馨指數飆升。

4. 俐落的米白系美食空間

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli 現代廚房設計點子、靈感&圖片
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
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黑色的椅子是產生絕佳的對比。

5. 象牙白的美食空間

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati 現代廚房設計點子、靈感&圖片
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

很適合喜好精緻甜點的住戶使用。

6. 灰白的低調奢華

homify 餐廳
homify

homify
homify
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旁邊還擺設一張沙發，飽食完還可以睡午覺。

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7. 部分原木修飾的飯桌

Progetti, luigi bello architetto luigi bello architetto 餐廳
luigi bello architetto

Progetti

luigi bello architetto
luigi bello architetto
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這樣的佈局，可以讓飯桌遠離油煙味。

8. 有益衛生的玻璃桌

CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio 餐廳
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
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你在用餐時，若有食物掉到地上，可以馬上看到，即刻做處理。

9. 幾何形設計的美食空間

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer 餐廳
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

圓形的吊燈與地毯，天花板泛出的暖黃光，讓你的住家美食空間，變得十分溫馨可愛。

10. 工業風的後現代美食空間

loft, marco bonucci fotografo marco bonucci fotografo 餐廳
marco bonucci fotografo

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marco bonucci fotografo
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鐵製的罩燈，流理臺以及冰箱散發出濃厚的工業風情，結合透明的餐椅（本設計亮點），與灰磚砌成的拱門，十分具有後現代美感。

11. 簡約設計的摩登藍白美食空間

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo 餐廳
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

12. 衝突美感的美食空間

Casa "Ale" tra luce e granito, MAMESTUDIO MAMESTUDIO 餐廳
MAMESTUDIO

MAMESTUDIO
MAMESTUDIO
MAMESTUDIO

石磚砌成的裝潢，配上簡約的餐桌椅，有衝突的美感。

13. 摩登簡約風的美食空間

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign 餐廳
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

14. 田園風的美食空間

AGRITOURISM, raro raro 餐廳
raro

AGRITOURISM

raro
raro
raro

桌上的向日葵，還有向陽的落地窗，有田園般的沁心。

15. 端莊典雅的美食空間

Progetti, studio di architettura Sara Fraccaroli studio di architettura Sara Fraccaroli 餐廳
studio di architettura Sara Fraccaroli

Progetti

studio di architettura Sara Fraccaroli
studio di architettura Sara Fraccaroli
studio di architettura Sara Fraccaroli

餐桌上的鮮花與端莊的裝潢，很適合喜好穿著正式的氣質小家庭使用。

16. 方便收拾餐盤美食空間

Ristrutturazione appartamento Milano, DemianStagingDesign DemianStagingDesign 餐廳
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

深藍色沙發墊的椅子與透明的玻璃餐桌是本設計的亮點。

這組設計以方便收拾取勝，當中的每一項設計都是為了讓主夫主婦快速做完菜，盡速用餐收拾。

17. 餐館級的美食空間

Ristrutturazione appartamento Torino, San Maurizio Canavese, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare 餐廳
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
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不覺得這個設計非常像專業的鐵板餐廳嗎? 炒蔡完馬上上餐！

18. 午後的陽光與街道的喧嘩

APPARTAMENTO APPIA NUOVA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio 餐廳 木頭 Beige
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

靠窗的餐桌讓你在用餐時分，享受午後曼妙的陽光。

19. 博物館的美食空間

BASILICA, Studio Fabio Fantolino Studio Fabio Fantolino 餐廳
Studio Fabio Fantolino

Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino

不覺得這款像極了博物館附設的咖啡廳？

20. 符合人體工學的餐桌椅

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi 餐廳 木頭 Wood effect
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

它的亮點是牆上的紅框小掛鐘與人體工學的餐椅。

21. 採光度極佳的美食空間

APPARTAMENTO ARMADIO IN ROVERE MASSELLO, SOLUZIONE BAGNO RESINA E PINO, Laquercia21 Laquercia21 餐廳
Laquercia21

Laquercia21
Laquercia21
Laquercia21

22. 使用節能建材的餐桌椅

PASSIVE HOUSE, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect 餐廳
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

它的亮點是鐵架的造型餐桌椅。

23. 綿延的美食空間

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza 客廳
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

這款設計的最大優點在於它綿延的空間感，放眼望去，它多功能的空間外溢延展無間斷。

24. 黑白相間的美食空間

Rinnovo Arredo, Studio HAUS Studio HAUS 餐廳
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

25. 雅痞的美食空間

Progetto arredamento di interni mini appartamento, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu 餐廳 White
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

騰空的樓梯與傢俱很有雅痞班的都會感。

26. 鐵製的美食工廠

Attico , Dario Cipelletti Architect Dario Cipelletti Architect 餐廳
Dario Cipelletti Architect

Dario Cipelletti Architect
Dario Cipelletti Architect
Dario Cipelletti Architect

鐵條編製而成的餐桌椅是此設計的亮點。

27. 擬人的餐桌燈

Realizzazioni, FALEGNAMERIA VALSECCHI FALEGNAMERIA VALSECCHI 餐廳
FALEGNAMERIA VALSECCHI

Realizzazioni

FALEGNAMERIA VALSECCHI
FALEGNAMERIA VALSECCHI
FALEGNAMERIA VALSECCHI

餐桌上的照燈與骨架的餐椅為此設計的亮點。

不覺得餐桌燈很像持燈的人形嗎？

28. 質樸的木製餐桌椅

Trilocale in De Angeli, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure 餐廳 Green
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

質樸的木製餐椅讓你想到國中上學使用的課桌椅，很有孩提時代的親切感。

延伸閱讀：8 間小公寓必備的現代風餐廳

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