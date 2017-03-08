造價 403 萬台幣! 擁有優雅設計和大露臺的夢幻住宅

不是每個人都嚮往擁有一座豪宅，事實上在現代生活中，大家可能更希望自己的住家是簡約美觀的設計。今天我們要帶你去參觀的一處住宅，便是擁有經典的風格，散發著優雅風采的房子。它不僅滿足了多數家庭居住的需求，更提供了充足的內外空間及舒適的生活環境，後院更設有一座寬闊的露臺，如此夢幻設計，保證讓你一眼就愛上。

而由於負責打造這間優雅住宅的專家是預製屋達人，因此豪華版的造價只需大約 532 326,03 波蘭幣，折合台幣大約是 403 萬，是非常高貴不貴的好選擇!

現在就跟著我們一起來參觀吧！