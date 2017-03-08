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造價 403 萬台幣! 擁有優雅設計和大露臺的夢幻住宅

Genie Chien Genie Chien
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不是每個人都嚮往擁有一座豪宅，事實上在現代生活中，大家可能更希望自己的住家是簡約美觀的設計。今天我們要帶你去參觀的一處住宅，便是擁有經典的風格，散發著優雅風采的房子。它不僅滿足了多數家庭居住的需求，更提供了充足的內外空間及舒適的生活環境，後院更設有一座寬闊的露臺，如此夢幻設計，保證讓你一眼就愛上。

而由於負責打造這間優雅住宅的專家是預製屋達人，因此豪華版的造價只需大約 532 326,03 波蘭幣，折合台幣大約是 403 萬，是非常高貴不貴的好選擇!

現在就跟著我們一起來參觀吧！

正門外觀

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建築師以經典的白色打造出美麗的外牆，入口處設計有通往前廊的階梯。大門旁邊立著大型廊柱，展現出優雅氣派的外觀。白色門面與灰色屋頂相映成趣。屋頂下突出的邊椽裝置著天然木材，讓外觀更具層次感。

露臺

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繞到屋後來，可以見到一座廣闊的露臺，從室內穿過這裡，幾步之遙就可以通往花園區。門上裝置有鮮明的木框，不僅提供了視覺上的美感，透明玻璃窗也讓自然採光可以源源透進客廳裡。

一個可以放鬆休閒的地方

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露臺本身採用明亮的木頭地板，周圍的植栽綠蔭提供了住戶必要的私密性。舒適的躺椅邀請主客來此享受日光浴。當夜幕低垂，何妨倒一杯紅酒，伴著燭光在此盡賞星空美景！

地面層的設計圖

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從平面圖可以一覽設計師的手筆。這棟建築物包括有一個車庫。地面層設有一座大客廳，可以直接連接到全家人聚餐的餐廳。此外還有一處設有淋浴間的小浴室，一間可供客人及小孩使用的臥室，以及一座儲藏室。

樓上的設計圖

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更需要隱私性的房間設在樓上，這裡一共有三間臥室，還有可供更衣置物的衣物間，以及一間設有角落浴缸和淋浴間的大浴室。

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4.5

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