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來自自然的溫暖: 選用木頭的優缺點剖析

Ladyofwhims Ladyofwhims
曲居 kyokkyo, UZU architects UZU architects 房子
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木製的建材讓許多人感到醉心與舒適。木材讓你想到寬廣遼闊的大自然，而且它也療癒了我們的身心。有時候木頭更會讓人聯想到古代的老房子，與老祖先們產生連結感。除此之外，現在流行的綠建築論，也倡導大家多多使用輕盈好拆組的木材建屋。

然而，今天我們要以日系的觀點，為你剖析以木頭做為建材的優點與缺點，方便你往後選購裝潢或是主建材的時候，能夠全面性地考量到其優劣，兼顧理性與感性的雙向訴求。

最後，也請你參考我們其他專家的作品。

優點一：典雅情趣

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UZU architects

UZU architects
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在木頭搭建而成的露臺上擺放餐桌椅，就能一邊用餐，一邊享受典雅情趣。開放式的木屋讓你感到心胸開闊，室內外無分野，融為一體，很適合與親友在此用餐閒聊。木材的確能強化人與人之間的連結感。

優點二：適合當作洗衣曬衣間

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株式会社粋の家

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與自家的後花園相通的木製露臺很適合當成洗衣曬衣間，你在洗完衣服能夠馬上晾乾，你不用費心爬樓梯去洗衣服。木板搭造的小露臺上的柱子還可當成現成的晾衣架。

優點三：可供孩童自在玩耍

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株式会社タバタ設計

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如果我想帶孩子去戶外玩，我不用大老遠跑到公園去，我可以直接帶孩子到戶外的木頭露臺玩耍。木材傳達著戶外的氛圍，令人感到舒適自在。你在家園中就可以掌控孩子的一舉一動，省下許多外出的麻煩。

優點四：室內外空間感的延伸

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井上洋介建築研究所

井上洋介建築研究所
井上洋介建築研究所
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其實，在戶外設計木製的平台，對於住家景觀說來，只有加分，沒有扣分。這樣做，你讓室內外相連結，空間上也營造了綿延的空間感，把戶外的氣味帶到室內。你甚至可以擺設木躺椅，在平台上納涼午睡。

缺點一：維持木材品質的開銷

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Braun &amp; Würfele – Holz im Garten

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戶外的木質平台因為長期暴露風吹日曬雨淋，其實耗損率很高。如果你不善加保養，木材很快就會在幾年內腐蝕。

但是，如果你有固定上漆，它的保固期會比較長久。

現在市場也有提供與樹脂或塑膠混搭的木材，你可以根據你的需求，做出最經濟實惠的選擇。

缺點二：定期保養的辛勞

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BS – Holzdesign

BS - Holzdesign
BS – Holzdesign
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你不僅要固定為木材上漆，你還要每天小心翼翼地掃除砂石與泥土，防止木材長苔癬。

如果你放任木材長苔癬的話，你的木材不久就會因為黴菌滋生而腐朽。

再者，你也必須花心思慎選通風良好的區塊，妥善防潮，這樣木材才不會太快壞損，讓你的心血功虧一潰。

延伸閱讀：會呼吸的家：使用無毒木材的環保行動木屋

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