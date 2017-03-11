來自自然的溫暖: 選用木頭的優缺點剖析

木製的建材讓許多人感到醉心與舒適。木材讓你想到寬廣遼闊的大自然，而且它也療癒了我們的身心。有時候木頭更會讓人聯想到古代的老房子，與老祖先們產生連結感。除此之外，現在流行的綠建築論，也倡導大家多多使用輕盈好拆組的木材建屋。

然而，今天我們要以日系的觀點，為你剖析以木頭做為建材的優點與缺點，方便你往後選購裝潢或是主建材的時候，能夠全面性地考量到其優劣，兼顧理性與感性的雙向訴求。

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