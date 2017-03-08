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驚人的改造：15.73 坪的破爛公寓變身明亮別緻的美居

Genie Chien Genie Chien
HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
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今天我們要參觀的這座住家，可說是設計師化腐朽為神奇的代表！原先已破落過時到不堪入目，經過仔細規劃，被重新打造成亮麗可愛的居所。如此巨大的變化，必須歸功於現代室內設計的技術，當所有過時老舊的裝潢被明亮時尚的元素所取代，化身為現代美居的它，相信會是大家爭相入住的標的！到底它是如何變身的呢？現在就一起來看看！

改造前：哦，天啊！

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我們要看的第一個房間是舊的起居室。不僅牆壁已褪色，天花板也是暗淡無光，亟需重新上過新的油漆，同時也必須改進燈光照明。

儘管整個空間單調乏味，我們卻可以看出它其實深具改造潛力！

改造後：哇，美喔！

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我們原先並沒有太高的期望，但現在出現在眼前的，卻讓人意外驚喜！新粉刷的白色牆壁和天花板讓空間感顯得更大。舊的木頭地板已經被移除，採用淺色木地板代替，予人優雅經典的感覺。

照明問題也已經獲得解決，自然光大量流瀉入房間，帶來舒適的視覺觀感。

改造前地獄般的廚房

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這座廚房看來真的是很抱歉，所有最糟糕的過去在這裡留下它們的遺痕。空間中充斥著雜物成堆，讓人幾乎不知該從哪裡收拾起。

改造後讓你可以在此煮上一整天

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新的開放式格局採用白色為基調，所有的表層都塗上了一層白漆，連櫥櫃也走白色路線，讓人感覺神清氣爽。

白色和木質及鋼板構成很諧調的搭配，現在這座廚房總算是符合現代標準了。

改造前會讓你作惡夢的臥室

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這間主臥室呈現一副黑暗骯髒的外觀，與其在這裡睡覺休息，你會更想拿它來當儲藏室，隨意堆放不常用的物品。它是如此缺乏個性和魅力，設計師會想如何為它改頭換面呢？

改造後充滿女性婉約的風格

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改造後的主臥室流露出女性溫柔的品味，奶油白色調讓空間感更顯大，房間裏的自然採光也相當好。

房間大膽地採用粉紅色系和配件來裝飾，讓人感覺粉嫩又舒壓，看著看著就想躺下來舒眠。

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