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5 個利用屋頂打造出的超愜意戶外空間

Genie Chien Genie Chien
Spiral roof, 工藤宏仁建築設計事務所 工藤宏仁建築設計事務所 露臺
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現代人最嚮往的是擁有自己的住家，倘若你的房子剛好是位於頂樓，擁有使用屋頂陽台空間的權利，就可以好好來規劃一下如何運用這處空間。你的陽臺也許附有頂蓋，也或許是開放式的露臺設計，可以容納多種功能，讓你和家人不必出門就能從事多種戶外活動。我們蒐集了一些由專家經手規劃的範例，讓你參考如何運用屋頂上的空間。現在就來參觀吧！

家人和朋友一起燒烤的空間

大分の家, イノウエセッケイジムショ イノウエセッケイジムショ 露臺
イノウエセッケイジムショ

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イノウエセッケイジムショ
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利用屋頂的寬敞空間，你可以邀請家人和朋友一起來玩燒烤。倘若屋頂是由多個住家共享，可能要稍微照會一下鄰居。若是由單一住家擁有，你可以在屋頂的木頭甲板上擺放桌椅和燒烤用具，只要小心安全問題，大家就能玩得盡興！

擺放桌椅把陽臺當作第二活動空間

BOXBOX, H建築スタジオ H建築スタジオ 露臺
H建築スタジオ

H建築スタジオ
H建築スタジオ
H建築スタジオ

在陽臺上放些桌子椅子，就可以在此享受輕鬆休閒的時光，有如家裡的第二座客廳。在開放的空間中呼吸著新鮮空氣，不論是享受個人的閱讀時間，或是和親友來場下午茶會，都是都市人嚮往的休閒活動。

將陽臺打造成園藝空間

Spiral roof, 工藤宏仁建築設計事務所 工藤宏仁建築設計事務所 露臺
工藤宏仁建築設計事務所

Spiral roof

工藤宏仁建築設計事務所
工藤宏仁建築設計事務所
工藤宏仁建築設計事務所

如果你家的屋頂佔有高度優勢，周遭沒有太高樓層的建築物遮蔽住陽光照射，你可以利用這處空間打造出一座花園，不論是在此種花植草，或是打造自家的菜園，都能充分享受都市農夫的快樂。

作為孩子的遊戲空間

Cumaru Terrassendielen, Kahrs GmbH Kahrs GmbH 露臺
Kahrs GmbH

Kahrs GmbH
Kahrs GmbH
Kahrs GmbH

寬敞的室外空間正可拿來當作兒童遊樂場，只要在陽臺上裝置起安全設備，採用加高的欄杆及圍牆，有效防止小朋友發生意外，家長就可以放心讓他們自由玩耍。

欣賞夜景的絕佳地點

青戸の住宅, ハイランドデザイン一級建築士事務所 ハイランドデザイン一級建築士事務所 露臺
ハイランドデザイン一級建築士事務所

ハイランドデザイン一級建築士事務所
ハイランドデザイン一級建築士事務所
ハイランドデザイン一級建築士事務所

高樓上的露臺是欣賞城市風光的好地方。搭配適當的照明設備，當晚風輕拂華燈初上，在此手持一杯清爽的啤酒，放眼周遭美麗的璀璨夜景，人生還有什麼更舒心的呢？

省時省力的曬衣場

ルーフバルコニーから富士山＆江ノ島ビュー。進化し続ける葉山のスケルトンハウス, エンジョイワークス一級建築士事務所 エンジョイワークス一級建築士事務所 露臺
エンジョイワークス一級建築士事務所

エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所

有著寬敞空間的屋頂，是晾曬衣物的最佳場所。倘若你有足夠空間，可以把洗好的被褥床單一次拿來曬乾。在微風吹拂、陽光曝曬之下，衣物很快就能晾乾，同時還曬出了陣陣陽光的清香。

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20 個超級有創意又夢幻的屋頂戶外空間

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