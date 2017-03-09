5 個利用屋頂打造出的超愜意戶外空間

現代人最嚮往的是擁有自己的住家，倘若你的房子剛好是位於頂樓，擁有使用屋頂陽台空間的權利，就可以好好來規劃一下如何運用這處空間。你的陽臺也許附有頂蓋，也或許是開放式的露臺設計，可以容納多種功能，讓你和家人不必出門就能從事多種戶外活動。我們蒐集了一些由專家經手規劃的範例，讓你參考如何運用屋頂上的空間。現在就來參觀吧！
利用屋頂的寬敞空間，你可以邀請家人和朋友一起來玩燒烤。倘若屋頂是由多個住家共享，可能要稍微照會一下鄰居。若是由單一住家擁有，你可以在屋頂的木頭甲板上擺放桌椅和燒烤用具，只要小心安全問題，大家就能玩得盡興！
在陽臺上放些桌子椅子，就可以在此享受輕鬆休閒的時光，有如家裡的第二座客廳。在開放的空間中呼吸著新鮮空氣，不論是享受個人的閱讀時間，或是和親友來場下午茶會，都是都市人嚮往的休閒活動。
如果你家的屋頂佔有高度優勢，周遭沒有太高樓層的建築物遮蔽住陽光照射，你可以利用這處空間打造出一座花園，不論是在此種花植草，或是打造自家的菜園，都能充分享受都市農夫的快樂。
寬敞的室外空間正可拿來當作兒童遊樂場，只要在陽臺上裝置起安全設備，採用加高的欄杆及圍牆，有效防止小朋友發生意外，家長就可以放心讓他們自由玩耍。
高樓上的露臺是欣賞城市風光的好地方。搭配適當的照明設備，當晚風輕拂華燈初上，在此手持一杯清爽的啤酒，放眼周遭美麗的璀璨夜景，人生還有什麼更舒心的呢？
有著寬敞空間的屋頂，是晾曬衣物的最佳場所。倘若你有足夠空間，可以把洗好的被褥床單一次拿來曬乾。在微風吹拂、陽光曝曬之下，衣物很快就能晾乾，同時還曬出了陣陣陽光的清香。
如果你正在尋找更多改造屋頂的設計，一定不能錯過以下文章：