外貌最重要！13 間傳統與現代風格的住宅大比拚

建造一間新房子有後多眉眉角角，其中最重要的大概就是外觀的呈現了。你選擇了什麼風格的外觀就抵定了你呈現的樣貌，而建築師們都有非常獨到的眼光可以幫你塑造你要的任何風格。今天我們主要介紹你現代與傳統的風格，還有一些能夠完美融合不同風格的建築，激發一下你的靈感，一起來看吧！
這間住宅同時有著傳統和現代的元素，紅磚牆、水泥、木頭形成和諧的搭配。單樓層的平房結構本來就很現代，門牌號碼也融入了這個風格當中。不過要確切說是什麼風格也說不出來，這種混搭的獨特感也只有它才有！
如果你喜歡傳統住宅，白色的外牆和紅色的陶製屋頂是經典搭配，這種顏色總是讓人想起舊時代鄉村的房屋。
沒有什麼建材比玻璃更有現代感了。對位於陽光普照地區的住宅來說，玻璃外牆也保證了充足的光線。
在幾何的排列上下點功夫，為了展現你要的美感，你可以嘗試不同的搭配、位置、尺寸和對稱。
這間住宅的形狀本身就很現代了，加上了有水平條紋的木頭之後又蹦出了不一樣的效果，溫暖的色調與黑色鐵杆的部分也讓整體更時尚。
看看那貫穿中間的石牆！在形狀特別的建築物中用了傳統的石頭元素，讓整個住宅顯得更值得玩味。
這裡的外觀結合了石頭、木頭、玻璃和明亮的白色水泥，創造了有活力的風格，同時又具備了傳統和現代的元素。
當你選擇了那種曲線的白色外牆，你就往現代感那裡走了一步，這樣也很好！看看這個造型一定不會退流行，也是現代風格裡的安全牌。
就算是模組房也可以自己做改變，這裡就是用了淺灰色的外牆來讓這裡看起來像個現代城堡，而木頭覆蓋的部分加了一些自然的元素，在冷冽中有溫暖的感覺。
最後這間是完美融合傳統與現代的範例。玻璃使它看起來明亮又簡潔，俐落的白色構造也有傳統海灘房屋的感覺，像沙灘一般的淺褐色磚塊是不是想起了夏日的海邊時光呢？
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