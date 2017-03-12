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外貌最重要！13 間傳統與現代風格的住宅大比拚

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Residencia Ithaiê, Quitete&Faria Arquitetura e Decoração Quitete&Faria Arquitetura e Decoração 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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建造一間新房子有後多眉眉角角，其中最重要的大概就是外觀的呈現了。你選擇了什麼風格的外觀就抵定了你呈現的樣貌，而建築師們都有非常獨到的眼光可以幫你塑造你要的任何風格。今天我們主要介紹你現代與傳統的風格，還有一些能夠完美融合不同風格的建築，激發一下你的靈感，一起來看吧！

1. 現代的反轉

CASA TF, Cornetta Arquitetura Cornetta Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Cornetta Arquitetura

Cornetta Arquitetura
Cornetta Arquitetura
Cornetta Arquitetura

這間住宅同時有著傳統和現代的元素，紅磚牆、水泥、木頭形成和諧的搭配。單樓層的平房結構本來就很現代，門牌號碼也融入了這個風格當中。不過要確切說是什麼風格也說不出來，這種混搭的獨特感也只有它才有！

2. 經典顏色

Residência localizada em um condomínio fechado em Casa Branca Brumadinho, Arquiteta Ana Paula Paiva Arquiteta Ana Paula Paiva 房子
Arquiteta Ana Paula Paiva

Arquiteta Ana Paula Paiva
Arquiteta Ana Paula Paiva
Arquiteta Ana Paula Paiva

如果你喜歡傳統住宅，白色的外牆和紅色的陶製屋頂是經典搭配，這種顏色總是讓人想起舊時代鄉村的房屋。

3. 玻璃外牆

Residencia localizada no Condomínio VillaBella em Itabirito/MG, Arquiteta Ana Paula Paiva Arquiteta Ana Paula Paiva 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Arquiteta Ana Paula Paiva

Arquiteta Ana Paula Paiva
Arquiteta Ana Paula Paiva
Arquiteta Ana Paula Paiva

沒有什麼建材比玻璃更有現代感了。對位於陽光普照地區的住宅來說，玻璃外牆也保證了充足的光線。

4. 幾何排列

RPA, Angelica Pecego Arquitetura Angelica Pecego Arquitetura 房子
Angelica Pecego Arquitetura

Angelica Pecego Arquitetura
Angelica Pecego Arquitetura
Angelica Pecego Arquitetura

在幾何的排列上下點功夫，為了展現你要的美感，你可以嘗試不同的搭配、位置、尺寸和對稱。

5. 俐落的外觀

homify 房子
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homify
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乾淨俐落的外觀總是看起來時尚又現代，我們很喜歡這間住宅的顏色搭配，杏色的外牆配上水泥色和綠意、修剪整齊的院子，顯得溫暖又不失格調。

6. 紅白配

homify 房子
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homify
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紅白牆是不會失誤的。如果你想要傳統的外觀，這樣的顏色搭配有一種懷舊的地中海氛圍，很有度假感。

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7. 現代感木頭

Casa AT, Taguá Arquitetura Taguá Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 White
Taguá Arquitetura

Taguá Arquitetura
Taguá Arquitetura
Taguá Arquitetura

這間住宅的形狀本身就很現代了，加上了有水平條紋的木頭之後又蹦出了不一樣的效果，溫暖的色調與黑色鐵杆的部分也讓整體更時尚。

8. 存在感強烈

Arquitetura Inovadora Residencial, Virna Carvalho Arquiteta Virna Carvalho Arquiteta 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 White
Virna Carvalho Arquiteta

Virna Carvalho Arquiteta
Virna Carvalho Arquiteta
Virna Carvalho Arquiteta

看看那貫穿中間的石牆！在形狀特別的建築物中用了傳統的石頭元素，讓整個住宅顯得更值得玩味。

9. 神秘東南亞

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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這棟方形的住宅本身就很有現代感，加上了覆蓋的橫木條、圍欄有種傳統峇里島的氛圍，但水泥石階和整體造型又形成了另一種特殊的風格。

10. 對比建材

Residencia Ithaiê, Quitete&Faria Arquitetura e Decoração Quitete&Faria Arquitetura e Decoração 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração

Quitete&Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&Faria Arquitetura e Decoração

這裡的外觀結合了石頭、木頭、玻璃和明亮的白色水泥，創造了有活力的風格，同時又具備了傳統和現代的元素。

11. 曲線設計

Residência HCF, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

當你選擇了那種曲線的白色外牆，你就往現代感那裡走了一步，這樣也很好！看看這個造型一定不會退流行，也是現代風格裡的安全牌。

12. 模組改建

Residência A&F, Daniele Galante Arquitetura Daniele Galante Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Daniele Galante Arquitetura

Daniele Galante Arquitetura
Daniele Galante Arquitetura
Daniele Galante Arquitetura

就算是模組房也可以自己做改變，這裡就是用了淺灰色的外牆來讓這裡看起來像個現代城堡，而木頭覆蓋的部分加了一些自然的元素，在冷冽中有溫暖的感覺。

13. 沙灘度假

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最後這間是完美融合傳統與現代的範例。玻璃使它看起來明亮又簡潔，俐落的白色構造也有傳統海灘房屋的感覺，像沙灘一般的淺褐色磚塊是不是想起了夏日的海邊時光呢？

還想看更多的建築點子，延伸閱讀：12間含車庫的時尚現代住宅

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