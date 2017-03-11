低成本、可以立刻購入的雙層家庭美房

現代人對於房子的要求愈來愈高，除了房子應有的基本配備例如實用面積和間隔等等之外，房子的用料、設計與價格都是我們的焦點所在。

位於波蘭的建築設計公司 homeKONCEPT 一向都擅長於以合理價格打造出令人驚艷非常的時尚房子，而今天我們要介紹的美房也當然不例外！

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