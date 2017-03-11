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低成本、可以立刻購入的雙層家庭美房

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現代人對於房子的要求愈來愈高，除了房子應有的基本配備例如實用面積和間隔等等之外，房子的用料、設計與價格都是我們的焦點所在。

位於波蘭的建築設計公司 homeKONCEPT 一向都擅長於以合理價格打造出令人驚艷非常的時尚房子，而今天我們要介紹的美房也當然不例外！

如果你對於這種類型的設計有興趣的話，歡迎你們利用我們的討論平台來跟專家們聯繫喔！現在就讓我們來參觀房子的設計圖吧。

​外觀　正面

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為了降低建築成本，現在有很多人會選擇興建預製屋。預製屋的組件在各個不同的地區（一般來說都是人工成本比較低廉的國家）建造，然後運送到目的地再進行下一步的組裝。這種方法利用了全球化的優勢，節省金錢的同時也縮減了施工期。

這個雙層家庭房子同樣屬於預製屋，時尚的風格讓人一眼傾心——平滑純白牆面搭配了由灰磚組成的車庫，木前門為整個外觀增添層次感，簡單又好看。

​外觀　背面

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房子整體外型雖然說不上有新意，可是對於一個家庭來說，這種沉穩實用的設計才是王道。

設計師還設計了不少戶外空間——連接著房子本體的有一個設計簡約又時尚的戶外棚架，可以讓一家人好好地在戶外邊用餐邊享受陽光；整齊又翠綠的庭院提供了充足的休憩空間，讓人盡情享受戶外時光。

​木甲板

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這個鋪有木甲板的戶外空間同樣以白牆、磚牆與木材這三種元素建成，與房子設計統一。除了用餐區域外，設計師也打算在右手邊部分放置了數件藤製戶外傢俱，增添慢活氣氛。

​平面圖　一樓

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接下來我們看到的是一樓的平面圖。

尺寸適中的車庫能夠容納一輛家庭用汽車，旁邊還有空間可以放些修理零件或雜物等等。

除此之外，最值得我們留意的還有一樓偌大的開放式起居空間。廚房、餐廳與客廳這三個重要部分互相打通，少了牆壁的阻隔的話，空間感當然就會瞬間爆增囉～

​平面圖　二樓

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最後我們來看二樓的平面圖。在二樓設有1間寬闊的雙人臥室以及2間適合孩子們的臥室，每個房間裡都裝有置頂貼牆式的大衣櫃，提供充足的收納空間。二樓還連帶一個實用的雙人浴室，滿足一家人的基本需要。

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4.5

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