低成本、可以立刻購入的雙層家庭美房

為了降低建築成本，現在有很多人會選擇興建預製屋。預製屋的組件在各個不同的地區（一般來說都是人工成本比較低廉的國家）建造，然後運送到目的地再進行下一步的組裝。這種方法利用了全球化的優勢，節省金錢的同時也縮減了施工期。
這個雙層家庭房子同樣屬於預製屋，時尚的風格讓人一眼傾心——平滑純白牆面搭配了由灰磚組成的車庫，木前門為整個外觀增添層次感，簡單又好看。
房子整體外型雖然說不上有新意，可是對於一個家庭來說，這種沉穩實用的設計才是王道。
設計師還設計了不少戶外空間——連接著房子本體的有一個設計簡約又時尚的戶外棚架，可以讓一家人好好地在戶外邊用餐邊享受陽光；整齊又翠綠的庭院提供了充足的休憩空間，讓人盡情享受戶外時光。
接下來我們看到的是一樓的平面圖。
尺寸適中的車庫能夠容納一輛家庭用汽車，旁邊還有空間可以放些修理零件或雜物等等。
除此之外，最值得我們留意的還有一樓偌大的開放式起居空間。廚房、餐廳與客廳這三個重要部分互相打通，少了牆壁的阻隔的話，空間感當然就會瞬間爆增囉～
最後我們來看二樓的平面圖。在二樓設有1間寬闊的雙人臥室以及2間適合孩子們的臥室，每個房間裡都裝有置頂貼牆式的大衣櫃，提供充足的收納空間。二樓還連帶一個實用的雙人浴室，滿足一家人的基本需要。
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