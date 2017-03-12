8 間讓你想逃離水泥叢林的絕美鄉村風房子

都市生活繁華忙碌，連人們走路的步伐都是急促的、匆忙的。每天為生活打拼的你們，總是期待著得以偷閒的周末到來，厭惡著周末過後會帶來的 “Monday Blue” (憂鬱星期一)。日復日，年復年，生活仍舊一成不變‥‥‥其實，你有想過鄉郊的生活嗎？

無論你們目前有沒有確實的計劃，大家都絕對可以先看看以下8間讓人身心舒暢的鄉村房子，短暫地逃離城市中的混凝土森林，讓身心靈好好地休息一下‥‥‥