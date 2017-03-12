8 間讓你想逃離水泥叢林的絕美鄉村風房子

都市生活繁華忙碌，連人們走路的步伐都是急促的、匆忙的。每天為生活打拼的你們，總是期待著得以偷閒的周末到來，厭惡著周末過後會帶來的 “Monday Blue” (憂鬱星期一)。日復日，年復年，生活仍舊一成不變‥‥‥其實，你有想過鄉郊的生活嗎？
無論你們目前有沒有確實的計劃，大家都絕對可以先看看以下8間讓人身心舒暢的鄉村房子，短暫地逃離城市中的混凝土森林，讓身心靈好好地休息一下‥‥‥
提起鄉村房子的話，我們首先聯想到的當然就是這種被山林包圍的原始風木屋！
這個由美國設計公司Uptic Studios打造的雙層寬敞木房子以「融入自然」為理念，無論室內或室外都使用了大量天然木材，營造出非一般的鄉村生活風格。
如果你對這個房子有興趣，歡迎你繼續參閱：與大自然為鄰:絕對會讓你一眼傾心的鄉村木屋
想要使用現代建材，卻想要同時保留簡樸的鄉村風格？那就預留土地建設專屬於你的大草坪吧！
圖中的房子由混凝土、磚頭和木材組成，並由一片偌大的翠綠草地包圍，花園中間的小樹與草叢則有畫龍點睛的效果。
一般來說走鄉村風的房子的設計都會比較簡單不花巧，我們眼前這個以木材與混凝土為配搭的房子就是個例子。
房子白色與木色的用色與四周茂密的樹林互相搭配，和諧感滿分。如果房子前的空地可以鋪成草坪的樣子的話，相信整體視覺效果會再加分。
以幼樹幹來拼砌外牆的房子本身就有濃濃的自然風味，經過夕陽的映照下，整個房子就好像閃閃生輝一樣，非常吸睛。
選色獨特的紫紅色屋頂充滿個性，是整個房子其中一個設計新驚喜。
被青山綠水包圍的感覺會有多美好？從這張圖片看來大家也許也略知一二了吧！這個以泥土建成的迷你小屋被用作周末度假小屋，由設計公司SIMURG EVLERI PANSIYON打造，讓人頓刻忘掉城市裡的種種壓力。
這個的房子位於荷蘭西部，內陸地區日夜溫差大，而且每年的平均溫度不高，所以使用大量玻璃窗來建房則能達到溫室保暖的效果。除此之外，這種設計還能讓屋主能夠盡覽樹林好景色呢！
有些時候我們並不能完全捨棄都市生活，可是你絕對可以興建一個以自然材質為主要建材例如木材、石頭和竹子等等的時尚美房！