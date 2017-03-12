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8 間讓你想逃離水泥叢林的絕美鄉村風房子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios 房子
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都市生活繁華忙碌，連人們走路的步伐都是急促的、匆忙的。每天為生活打拼的你們，總是期待著得以偷閒的周末到來，厭惡著周末過後會帶來的 “Monday Blue” (憂鬱星期一)。日復日，年復年，生活仍舊一成不變‥‥‥其實，你有想過鄉郊的生活嗎？

無論你們目前有沒有確實的計劃，大家都絕對可以先看看以下8間讓人身心舒暢的鄉村房子，短暫地逃離城市中的混凝土森林，讓身心靈好好地休息一下‥‥‥

​1. 被森林包圍的木屋

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios 房子
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

提起鄉村房子的話，我們首先聯想到的當然就是這種被山林包圍的原始風木屋！

這個由美國設計公司Uptic Studios打造的雙層寬敞木房子以「融入自然」為理念，無論室內或室外都使用了大量天然木材，營造出非一般的鄉村生活風格。

如果你對這個房子有興趣，歡迎你繼續參閱：與大自然為鄰:絕對會讓你一眼傾心的鄉村木屋

​2. 擁有偌大草坪的雙層房子

Casa Rústica en Ciudad Real, Canexel Canexel 房子
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

想要使用現代建材，卻想要同時保留簡樸的鄉村風格？那就預留土地建設專屬於你的大草坪吧！

圖中的房子由混凝土、磚頭和木材組成，並由一片偌大的翠綠草地包圍，花園中間的小樹與草叢則有畫龍點睛的效果。

​3. 木材與混凝土的配搭

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homify

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一般來說走鄉村風的房子的設計都會比較簡單不花巧，我們眼前這個以木材與混凝土為配搭的房子就是個例子。

房子白色與木色的用色與四周茂密的樹林互相搭配，和諧感滿分。如果房子前的空地可以鋪成草坪的樣子的話，相信整體視覺效果會再加分。

​4. 個性派設計

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Amazing Studio Светланы Панариной

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Amazing Studio Светланы Панариной
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以幼樹幹來拼砌外牆的房子本身就有濃濃的自然風味，經過夕陽的映照下，整個房子就好像閃閃生輝一樣，非常吸睛。

選色獨特的紫紅色屋頂充滿個性，是整個房子其中一個設計新驚喜。

​5. 隱世小屋

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Simurg Evleri Pansiyon

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被青山綠水包圍的感覺會有多美好？從這張圖片看來大家也許也略知一二了吧！這個以泥土建成的迷你小屋被用作周末度假小屋，由設計公司SIMURG EVLERI PANSIYON打造，讓人頓刻忘掉城市裡的種種壓力。

6. 樹林裡的溫室

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reitsema &amp; partners architecten bna

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這個的房子位於荷蘭西部，內陸地區日夜溫差大，而且每年的平均溫度不高，所以使用大量玻璃窗來建房則能達到溫室保暖的效果。除此之外，這種設計還能讓屋主能夠盡覽樹林好景色呢！

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​7. 採用大量自然材質的美房

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Hernan Arriagada / Arq

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有些時候我們並不能完全捨棄都市生活，可是你絕對可以興建一個以自然材質為主要建材例如木材、石頭和竹子等等的時尚美房！

​8. 迷人黑珍珠

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 房子
氏原求建築設計工房

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氏原求建築設計工房
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這個採用深色系木材而建成的雙層房子同樣具有動人的魅力，自然的鄉村風格之中還帶點神秘感呢！

跟著你一起動的家：10 坪的低成本預製行動小屋
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