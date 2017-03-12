跟著你一起動的家：10 坪的低成本預製行動小屋

今天我們要向你介紹的是，10 坪左右大小的低成本預製行動小屋。它有兩款色系，白色與土咖啡色，以及兩組不同的室內裝潢以及格局。

專家們設計這款房屋的理念，旨在顛覆家的傳統概念，向屋主表達出，你家的足跡可以遍及在各處。如果你發現自己對原有的住家環境已倦怠，你不再需要四處租屋，購屋置產，你直接把你的屋子搬走就好了，藉由這款設計，我們實踐了黑川紀章在1970 年代提倡的，建築即家具的理念。

然而，這款房屋的基本配備比休旅車還要更完善。這款設計考量了一個家庭的現代生活的所有需求，從衛浴設備到每位家庭成員的基本臥房，以及廚房還有休憩宴客的空間都一應俱全。