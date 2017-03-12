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跟著你一起動的家：10 坪的低成本預製行動小屋

Ladyofwhims Ladyofwhims
Domki Mobilne 10x3,5m - Realizacje, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa 房子 木頭 Brown
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今天我們要向你介紹的是，10 坪左右大小的低成本預製行動小屋。它有兩款色系，白色與土咖啡色，以及兩組不同的室內裝潢以及格局。

專家們設計這款房屋的理念，旨在顛覆家的傳統概念，向屋主表達出，你家的足跡可以遍及在各處。如果你發現自己對原有的住家環境已倦怠，你不再需要四處租屋，購屋置產，你直接把你的屋子搬走就好了，藉由這款設計，我們實踐了黑川紀章在1970 年代提倡的，建築即家具的理念。

然而，這款房屋的基本配備比休旅車還要更完善。這款設計考量了一個家庭的現代生活的所有需求，從衛浴設備到每位家庭成員的基本臥房，以及廚房還有休憩宴客的空間都一應俱全。

1. 房屋的外觀

homify 房子 Beige
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它的外觀有點類似巴士，但卻又不盡然。

它微傾的屋簷可以順利地達成排水散熱的功能。

2. 恰似窗戶的前門

homify 房子 Beige
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門口與窗戶的外型很類似，而且前門本身看起來，就像是道大尺寸的窗戶。

3. 廚房與客廳

homify 客廳
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簡便的廚房就安置在客廳的旁邊，讓你可以在旁煮菜時，一邊與家人以及賓客閒聊，善盡主人之誼。

灰藍色的方形沙發與木質的地板也十分搭配，讓身在客廳的人感到舒適自在。

4. 早餐吧檯

homify 廚房
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仔細一瞧，原來廚房內規劃了早餐吧檯桌，有效地使用小空間。除了可以當作用餐區使用外，早餐吧檯桌很有飯後來杯調酒的氣氛，讓你在家吃飯也能享受到在酒吧用餐的情趣，。

5. 簡便寬敞的主臥房

homify 臥室
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床鋪與客廳的灰藍色沙發，皆為同一材質有連貫感的設計。

主臥房在採光度佳，旁邊的大衣櫃，也滿足你基本收納的需求。

6. 可容納多人的小臥室

homify 嬰兒房/兒童房
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小臥室由於面積的限制，專家規劃了上下舖，適合有青春期或是年紀更小的孩子的家庭。

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7. 旅館級的衛浴設備

homify 浴室
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這間行動木屋裡的浴室裡面有洗手檯，馬桶，淋浴間，應有盡有。

一系列白色衛浴設備，看起來特別乾淨清爽。

8. 客廳的收納櫃

homify 客廳
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從這個角度看，我們發現了專家突破了小面積的限制，在天花板上加裝了咖啡色的收納櫃，你可以收納比較不常用到的物品。

9. 另一款外型

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Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

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假若你不喜歡白色的外觀，你也可以選擇深咖啡色竹片這款設計。

10. 小木屋的視感

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這款色系讓房子看起來很像林間的小木屋，很有悠閒的鄉間情懷。

11. 前門旁的兩道窗

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Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

與白色那款比較起來，這一組設計多了前門旁邊的兩扇窗。

整體的顏色與多出來的窗戶，讓整間房子多了一分穩重感。

12. 更寬敞的客廳

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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第二款的咖啡色行動屋少了一間臥房，多出來的空間成了更寬敞的空間。

深藍色的沙發與四周的白色裝潢，色彩的搭配讓人感覺更為清幽，很適合沒有小孩子小夫婦。

13 輕便的廚房

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第二款的佈置也少了廚房的吧檯，讓整體空間的採光更為明亮寬敞。

白色屋的設計，主要是針對人口較多的家庭，咖啡色款比較適合希望擁有兩人世界的情侶。

14. 通風與採光皆很優

homify 廚房
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細瞧來，廚房兩旁有兩道窗戶，向上開的窗口，在雨天可擋雨，也能有效散去炒菜後的油煙味。

而且，黑色的流理桌，與旁邊的白色的裝潢，有對比色互補的俐落感。

延伸閱讀：會呼吸的家：使用無毒木材的環保行動木屋

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