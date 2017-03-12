跟著你一起動的家：10 坪的低成本預製行動小屋

今天我們要向你介紹的是，10 坪左右大小的低成本預製行動小屋。它有兩款色系，白色與土咖啡色，以及兩組不同的室內裝潢以及格局。
專家們設計這款房屋的理念，旨在顛覆家的傳統概念，向屋主表達出，你家的足跡可以遍及在各處。如果你發現自己對原有的住家環境已倦怠，你不再需要四處租屋，購屋置產，你直接把你的屋子搬走就好了，藉由這款設計，我們實踐了黑川紀章在1970 年代提倡的，建築即家具的理念。
然而，這款房屋的基本配備比休旅車還要更完善。這款設計考量了一個家庭的現代生活的所有需求，從衛浴設備到每位家庭成員的基本臥房，以及廚房還有休憩宴客的空間都一應俱全。
簡便的廚房就安置在客廳的旁邊，讓你可以在旁煮菜時，一邊與家人以及賓客閒聊，善盡主人之誼。
灰藍色的方形沙發與木質的地板也十分搭配，讓身在客廳的人感到舒適自在。
仔細一瞧，原來廚房內規劃了早餐吧檯桌，有效地使用小空間。除了可以當作用餐區使用外，早餐吧檯桌很有飯後來杯調酒的氣氛，讓你在家吃飯也能享受到在酒吧用餐的情趣，。
假若你不喜歡白色的外觀，你也可以選擇深咖啡色竹片這款設計。
這款色系讓房子看起來很像林間的小木屋，很有悠閒的鄉間情懷。
與白色那款比較起來，這一組設計多了前門旁邊的兩扇窗。
整體的顏色與多出來的窗戶，讓整間房子多了一分穩重感。
細瞧來，廚房兩旁有兩道窗戶，向上開的窗口，在雨天可擋雨，也能有效散去炒菜後的油煙味。
而且，黑色的流理桌，與旁邊的白色的裝潢，有對比色互補的俐落感。
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