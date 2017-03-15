依山而建：擁有絕佳鄉間景致的純白三層樓住家

德國不同的地區擁有不同的景致，比如說北部有北海，南部有黑森林和高山等等。而今天我們要介紹的三層房子位於德國東部的 Rudolstadt，是個人口只有 2 萬多的小鎮。

整個房子的外觀雖然低調平凡，可是它的內部設計卻能讓人飽覽到小鎮的景色！除此以外，當中的浴室也是充滿格調，非常值得大家一看！