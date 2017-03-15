依山而建：擁有絕佳鄉間景致的純白三層樓住家

德國不同的地區擁有不同的景致，比如說北部有北海，南部有黑森林和高山等等。而今天我們要介紹的三層房子位於德國東部的 Rudolstadt，是個人口只有 2 萬多的小鎮。
整個房子的外觀雖然低調平凡，可是它的內部設計卻能讓人飽覽到小鎮的景色！除此以外，當中的浴室也是充滿格調，非常值得大家一看！
德國人的民族精神就是沉隱實幹，這個簡約的房子外觀就正正體現了這種形象。
為了注入更多時尚的設計元素，德國設計團隊 PLANUNGSGRUPPE KORB GMBH ARCHITEKTEN & INGENIEURE 在此採用了長型窗戶，令人無論從內或外都能夠感受到房子不一樣的地方。
從背面我們更能夠清楚看到三層結構，房子甚或還有三個露臺或平臺，為屋主們提供了不少的戶外活動空間。
從這個角度看，你也許也會發現山坡的坡度也可真不小喔！依山而建的房子需要更多整平工序，由此造價可能比較貴。雖然如此，可是建在坡上的房子往往都坐擁了很棒的景色！
房子前的平臺用途可以很多，例如平常可以用作停車間使用，孩子們閒時也可以在這邊跑跑跳跳。
負責本案的設計公司的作品總是能令人留下深刻印象，因為它們所設計的房子往往都是擁有平凡簡約的純白外觀，然而室內裝潢卻驚喜處處！
比如說這個整潔的起居空間居然擁有這麼美麗的德式小鎮全景！大型長方型窗子同時亦能夠引進大量自然光，就算室內使用黑色地板也不怕環境變得過於昏暗。
值得一提的還有那一整組貼牆式收納櫃，大大小小不同的間隔滿足一家人的收納需要，使空間得以保持井然有序。
最後我們來看看房子的另一個焦點——浴室！
整個浴室使用了大量高貴的石材來鋪設地板和部分牆面，配合懸空式的木製浴室櫃，呈現出典雅又奢華的氛圍，讓人彷彿置身於水療中心一樣！
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