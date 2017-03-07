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5 間讓你美夢成真的低造價住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Casa das corujas, A+R arquitetura A+R arquitetura
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擁有屬於自己的家是大多數人的夢想，但是在房價飆漲的時代裡，這個夢想似乎很容易淪為空想。雖然現在的房價讓人覺得夢想很遙遠，但是其實在你的意料之外，利用低成本的素材，還是能夠以低造價蓋一間屬於自己的房子。

今天的點子簿就要介紹 5 間讓你美夢成真的低造價住宅，這些房子的風格以及使用的素材大不相同。從貨櫃屋到傳統的混凝土房子，這 5 間房子不僅美觀舒適，造價也都在台幣 300 萬元以下。而它們的共通點就是面積都不是太大，結構也非常簡單俐落。

現在就一起欣賞這些低造價的住宅吧!

1. 只要 26.6 萬的低成本貨櫃屋

homify 房子 金屬 Blue
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這間區區 4.5 坪的貨櫃屋雖然面積超級迷你，但是室內可說是應有盡有，是非常適合一人流浪生活的理想小窩。

室內格局

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簡約的風格，加上時尚的元素，絕對是單身貴族的最愛。

平面圖

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從平面圖可以欣賞到專家所規劃的格局。

看更多細節: 低成本的迷你貨櫃屋：造價 26.6 萬台幣的小巧可愛空間

2. 58.7 萬的住宅

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A+R arquitetura

A+R arquitetura
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這間 28.4 坪的家折合台幣約為 58.7 萬，面積算是中等的屋內含客廳、廚房、臥室、浴室和洗衣區，而專家則將夫婦的臥室規劃在夾層中，以讓小倆口們可以享有更多的生活空間。

除此之外，房子的外頭還有十分寬敞的露臺區，加裝了遮陽棚的設計讓屋主可以不畏烈陽，在此愜意地度過午後時光。

挑高的天花板

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屋內大部分的區塊採挑高的設計，而專家則利用這樣的特性，在右方規劃了夾層，讓屋主有更多的生活區塊。由於室內的面積不大，專家更是利用大片的牆面，設計了風格獨特的書櫃，除了可以節省空間外，還成為房子內的另類擺設。

背面

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從這個角度欣賞這間房子，你會發現其幾何的元素，而這樣充滿現代感的設計十分適合喜歡時尚生活的屋主。

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3. 160 萬台幣的小木屋

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos 房子 木頭
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
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位在山間中的這間小木屋最大的特點便是可以俯瞰美麗的景色，絲毫沒有遮蔽物的位置，讓居住的人能夠更貼近自然，並且感受大自然的瞬息變化。

室內的景致

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窗外的景致如此美好，怎能放過好好欣賞它的機會呢?

專家規劃了大片的玻璃窗，讓居住的人不管是在用餐或是與家人聊天，都能望向窗外的美好綠意。

臥室

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沒錯，就連入睡前或是一早張開眼後，都能夠欣賞到窗外鬱鬱蔥蔥的樹林。

看更多細節: 山腰上的小木屋：與自然共生的絕景住宅

4. 236 萬台幣的現代住宅

Casa AT, Taguá Arquitetura Taguá Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 White
Taguá Arquitetura

Taguá Arquitetura
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這間面積約 45.98 坪的現代住宅的造價約為 236 萬台幣，為了有一個小孩的家庭所設計的房子採取開放式的設計，裡頭還有三間臥室。從外頭欣賞這個家，其木頭的外牆以及黑色金屬的百葉窗所營造出的對比非常有趣，也讓人想要好好駐足欣賞這樣的層次感。

室內

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房子的室內採取開放式的設計，因此空間感非常好。走暖色系的室內裝潢讓房子內飄散著濃濃的溫暖氣息，可以想像一家子在這裡愉悅過生活的幸福畫面。

看更多細節: 低成本的家: 擁有美麗木頭外牆的 45.98 坪的現代住宅

5. 236 萬的白色現代平房

Casa CSP 2, PJV Arquitetura PJV Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White
PJV Arquitetura

PJV Arquitetura
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這間有著雪白外觀的平房結構十分有現代感， 俐落的線條呈現出現代建築之美。兩間臥室，社會領域，車庫，陽台懸掛和內部花園。

與自然做結合

Casa CSP 2, PJV Arquitetura PJV Arquitetura 露臺 White
PJV Arquitetura

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專家沒有忘記人們對於戶外生活以及自然的渴望，因此規劃了連結庭院的寬敞露臺。庭院中則有草坪以及熱帶的植物，讓人可以好好地感受到自然的綠意。

環保的元素

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專家在屋頂設置了太陽能電源板，讓這個家除了美觀舒適外，也同時節能環保。

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