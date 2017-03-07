擁有屬於自己的家是大多數人的夢想，但是在房價飆漲的時代裡，這個夢想似乎很容易淪為空想。雖然現在的房價讓人覺得夢想很遙遠，但是其實在你的意料之外，利用低成本的素材，還是能夠以低造價蓋一間屬於自己的房子。

今天的點子簿就要介紹 5 間讓你美夢成真的低造價住宅，這些房子的風格以及使用的素材大不相同。從貨櫃屋到傳統的混凝土房子，這 5 間房子不僅美觀舒適，造價也都在台幣 300 萬元以下。而它們的共通點就是面積都不是太大，結構也非常簡單俐落。

現在就一起欣賞這些低造價的住宅吧!