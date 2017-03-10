6 個打造時尚小廚房的創意好點子

廚房的工作檯不夠使用時，你會想添置更多的櫃台。問題是如果你家廚房空間不大，增加櫃台只會讓空間更擁擠。此時可以運用像照片中這款附加的桌板，當你不使用時還可以將它折疊收納起來，完全不占用更多的空間。

讓專家協助你打造這樣的櫃台吧!