6 個打造時尚小廚房的創意好點子

廚房的設計具有形形色色的風格。你可以根據自家廚房的大小和寬度，量身設計具有多重功能的廚房組件，讓廚事變得更便利。隱藏式抽屜、多功能電器、智慧型儲放系統，在在都能為你創造出更多的可利用空間。今天我們為你蒐集了 6 個打造小廚房的創意點子，即使你家的廚房面積很小巧，你一樣可以利用這些點子啟發更多重新設計廚房的靈感！
廚房的裝潢用色最能影響在此工作的氣氛，在裝修之前值得花些時間，好好選擇自己心愛的風格和式樣。如果你喜歡對比色，可以如畫面所顯示，選用黑白對比的主色，來創造視覺上的美感。最重要的是要搭配上足夠的光線，讓它散發出溫暖和諧的氛圍。
廚房的工作檯不夠使用時，你會想添置更多的櫃台。問題是如果你家廚房空間不大，增加櫃台只會讓空間更擁擠。此時可以運用像照片中這款附加的桌板，當你不使用時還可以將它折疊收納起來，完全不占用更多的空間。
讓專家協助你打造這樣的櫃台吧!
廚房裡的收納空間不足時，可以考慮採用這種開放式設計，在櫥櫃底下裝置開放式的架子，裡頭擺放方便抽取的籃子，如此一來可以免去東西隨地擺放造成的不便，同時也讓空間更有美感。牆面上的層架也可以增加置物的空間。
天然質材的地板可以讓空間充滿舒適的氣氛，搭配復古式的家具和裝飾品，更能創造出具有美學的格調。為了讓廚房顯得更寬敞，你可以省略掉購買大型餐桌和椅子，採用酒吧式的長桌和腳凳，如此就可創造出時尚又實用的用餐區。
採用智慧型的儲物系統，是小廚房的最佳選擇。隱藏式抽屜很適合家有小孩的家庭，危險的刀具器皿都可以穩穩地藏起來。不同尺寸的抽屜也可以滿足你收納各種大小瓶瓶罐罐的需求。購買前應依照自己收納的需求，選擇最適合的款式。
如果你家廚房並未設置用餐區域，你可以在廚房和其他空間之間設計一個窗口，食物準備好之後可以通過這個窗口，送到用餐的地方。如此一來廚師不必忙裡忙外跑堂，就能讓美味直達餐桌上。
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