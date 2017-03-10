改造怪格局的浴室: 一間擁有浴缸的時尚小浴室

巴黎是個地狹人稠的都市，住在巴黎的小公寓裡，免不了感覺空間封閉，浴室裡小小的格局更是容易令人感覺快室息！小空間不打緊，只要它是方方正正，至少不是奇形怪狀，我們還可以利用各種節省空間、擴大視覺的妙方來創造開闊的錯覺。但是若是格局太怪異的空間，你該怎麼辦呢？今天我們要去參觀的這間小浴室便具有這種奇怪格局，趕快來看看設計師如何改造它吧！
裝修前的浴室空間差不多是完全裸露的。牆壁和地板都已破舊不堪，必須全面翻新。不過空間裡倒是有個很有趣的元素，這裡有面大型的雙扇窗戶，讓自然光可以大量透進室內來，提供了設計團隊發揮創意的靈感。
這是新的浴室鳥瞰照，從這個角度可以清楚觀察到每個傢具和衛浴設備的確切佈局。儘管浴室面積很小，設計師還是為它擺設了一個浴缸，並以一道矮牆隔開它和馬桶。門口處有張小桌子，大窗口下則是洗臉盆。
設計師為小浴室裝置上浴缸，另一側則裝置上玻璃門，讓淋浴空間和其他部分隔開來。同時也在這裡擺放了一座頗大的儲物櫃，提供充裕的儲放空間，以解決小浴室最可能發生的雜亂現象。
從這個角度來看這座新的浴室，可以發現它的空間雖然相當狹小，內部動線卻設計得非常流暢，裡面的設備也都很現代化，創造出極為舒適的視覺，使用起來也不會令人感到窒息不便。
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