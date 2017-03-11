8 個讓你的花園更獨特的超實用技巧

擁有一座花園，能讓人在現代忙碌中感受到人生中的小確幸。然而，你的花園只是普通植花栽草的地方，或是它能為你創造特別的生活情趣，彰顯個人的風格品味，這就有賴於你決定賦予它何種細節元素。今天我們要帶你去參觀 8 座非常獨特的花園，它們所展現的親切溫馨風格，以及所散發出來的個性之美，一定能讓你一見鐘情、過目難忘。一起來拜訪吧！