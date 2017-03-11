你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

8 個讓你的花園更獨特的超實用技巧

Genie Chien Genie Chien
MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design 花園溫室與大帳棚
Loading admin actions …

擁有一座花園，能讓人在現代忙碌中感受到人生中的小確幸。然而，你的花園只是普通植花栽草的地方，或是它能為你創造特別的生活情趣，彰顯個人的風格品味，這就有賴於你決定賦予它何種細節元素。今天我們要帶你去參觀 8 座非常獨特的花園，它們所展現的親切溫馨風格，以及所散發出來的個性之美，一定能讓你一見鐘情、過目難忘。一起來拜訪吧！

1. 傢俱

HOME STAGING ALL'ARIA APERTA! CRONACA DI UN CAMBIAMENTO!, ROBERTA BELLOTTI ROBERTA BELLOTTI 庭院
ROBERTA BELLOTTI

ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI

傢俱是構成花園景觀的重要部分。它們不僅提供舒適的設備讓你可以放鬆享受，更可以突顯個人風格和品味。無論是鄉村風格的木桌椅、鐵鑄長椅、藤床或冷色系的款式，都是很好的運用元素。

2. 配件

Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura 露臺
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

花園可說是第二個住家，想美化它，你可以妙用枕頭、地毯、花瓶、花盆、蠟燭和其他配件，把它打扮得獨具個人風格。

3. 防曬設備

homify 水療
homify

homify
homify
homify

想在花園裡享受暖陽，又不想擦上厚厚的防曬霜，你可以選擇遮陽篷或傘型棚架。有了這些保護，不但不會中暑，還可以免受風雨的打擾。

4. 照明

Private Residence at Sopan Baug, Pune Chaney Architects 房子
Chaney Architects

Private Residence at Sopan Baug, Pune

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

光線是打照美麗花園所必備。你可以運用直接光源和間接光源的組合，混合花園裡的其他元素，打造出一個極具美學的場景，讓它散發出溫馨的魅力和氛圍。

5. 植物

MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design 花園溫室與大帳棚
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

植物也是花園必備的元素，你可以選定幾種心愛的植物，打造極簡主義的花園；也可以種植出鬱鬱蔥蔥的灌木，以眾多的花卉和草木創造出浪漫的私樂園，讓自己沈浸入夢幻空間。

6. 舒適的座區

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum 庭院
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

花園裡最重要的角落，一定要擺設自己最喜歡的座區。它可能是一處舒適的小窩，可以是蘋果樹下的吊床，也可以是可供躺臥的軟床，讓你窩在自己的天地裡盡享休閒的時光。

專家協助你打造出夢幻花園吧! 

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 顏色

Terraza Chill Out, DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz 庭院
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz

DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz

如同住家的四壁一樣，色彩在花園裡也扮演著重要的角色。選擇和諧的色彩將花園佈置得美麗又有個性，訪客來時一定能讓大家眼睛一亮。

8. 火爐

Madrid Gas Fire Table - Warrington Rivelin 花園火坑與燒烤
Rivelin

Madrid Gas Fire Table – Warrington

Rivelin
Rivelin
Rivelin

想像當夜幕低垂時，在花園中燃起溫暖的火爐，立刻就能讓花園變得浪漫又溫馨。不必到野外露營，在自家花園裡的星空下，就能享受篝火派對的樂趣，人生夫復何求呢？

正在尋找獨特的花園設計嗎？千萬別錯過以下文章：

16 座很容易在家複製的可愛小花園

日式與洋房的結晶：一間充滿家的溫暖的愜意好房
喜歡這 8 個打造個性花園的技巧嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了