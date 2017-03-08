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13 間預算 186 萬台幣以內的現代住家

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Projekt Witek - mały dom, wielkie wrażenie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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今天我們要為大家介紹 13 間的現代住宅，這些住宅除了外觀美輪美奐，充滿質感外，造價也非常低廉。不包括施工費用的話，這些房子的預算大約在 106 到 186 萬台幣之間，相較於市面上的房子可以說是實惠許多。

為了要蓋這樣的預算以內的房子，我們建議你規劃建地大約 36.3  坪，兩層樓高，或是有閣樓的挑高天花板的住宅。這樣的方式能夠盡可能地讓你在符合預算的情況下，為你的家庭蓋一間專屬於你們的房子。

現在就一起來欣賞這 13 間造價低廉的現代住家，進而為你的家找到實用的靈感吧！

1. 現代建築之美

House Basson, Orton Architects Orton Architects
Orton Architects

Orton Architects
Orton Architects
Orton Architects

這間兩層樓的住宅完全體現了現代建築的精華，也就是沒有繁複的設計，並有著方正的幾何結構。而其簡單的中性色系，也是現代建築不可或缺的元素。

喜歡這類型的房子？趕快請專家幫你蓋一間吧！

2. 顯眼的門牌號碼

Projekt Katrina (mała) G1 - nowoczesny dom z poddaszem i garażem , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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這個兩層樓的郊區住宅雖然有著傳統的山形屋頂，但是也結合了許多現代的元素，例如直立式的木板，以及大片的落地玻璃拉門。

3. 含車庫的家

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雖然這個家的外型頗為迷你，但是所有的生活區域一點也沒少。除了有小車庫之外，專家居然還規劃了三間臥室。而屋頂上的太陽能電源板的設計，更是節能的好招數。

4. 四間臥室的家

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這間平房的特色是其深度，而專家也利用此特性，在一樓規劃出四間臥室。有著灰色電動門的車庫可以容納下兩台車。

5. 優雅風格

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當我們看到這間房子的第一眼，我們就臣服在其優雅的風格之下了。簡單的色系，以及不繁雜的設計，讓人感覺十分清新舒爽。

6. 棕色系平房

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在這間走棕色系的平房中，專家規劃了一間主臥室，以及兩間臥室，還有起居空間與廚房及餐廳。除了室內的空間，專家更為這個家庭設計了寬敞的露臺，讓家人們可以隨時隨地都與戶外的綠意親近。

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7. 木質住宅

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深灰色的山形的屋頂搭配上直立的木板，以及大面積的落地窗，這間木屋非常有現代的元素，而木頭甲板則是全家人盡情享受戶外時光的絕佳空間。

8. 長方形的家

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Eugene Chekhov

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Eugene Chekhov
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這個以木頭搭建而成的長方形的家非常有現代建築的元素，而那大片的落地窗則讓自然光能無限量進駐家中，讓在屋內的人也可以感受來自自然的滋養。

9. 斜屋頂的家

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OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
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傾斜的屋頂是這個家的特色，當然也不能忽略其大片的落地窗以及木頭的外牆。

10. 雪白住宅

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homify

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這間雪白的住宅有著濃厚的幾何元素，像是積木一樣的形狀簡單俐落，是所有熱愛現代建築的屋主必定會愛上的造型。

11. 預製屋

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NOEM

NOEM
NOEM
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這間一看就讓人覺得非常有質感的家其實是預製屋，其木頭直立外牆與玻璃牆混搭後，形成了非常有趣的對比。

12. 紅磚牆

New-build, J.J.Mullane Ltd J.J.Mullane Ltd 房子
J.J.Mullane Ltd

New-build

J.J.Mullane Ltd
J.J.Mullane Ltd
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紅磚牆上開了長方形的窗戶，是結合傳統與現代元素的鄉間住宅。

13. 紅色小屋

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Mayer &amp; Selders Arquitectura

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Mayer & Selders Arquitectura
Mayer &amp; Selders Arquitectura
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方正的紅色小屋雖然看似現代感十足，但是再加上了木頭遮陽棚後，更有度假風情。

延伸閱讀：大家庭的完美居住方案：76 坪的現代時尚風美房（含平面圖）

簡單就是美! 有美麗木頭百葉窗的明亮系小房子
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