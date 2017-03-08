13 間預算 186 萬台幣以內的現代住家

今天我們要為大家介紹 13 間的現代住宅，這些住宅除了外觀美輪美奐，充滿質感外，造價也非常低廉。不包括施工費用的話，這些房子的預算大約在 106 到 186 萬台幣之間，相較於市面上的房子可以說是實惠許多。
為了要蓋這樣的預算以內的房子，我們建議你規劃建地大約 36.3 坪，兩層樓高，或是有閣樓的挑高天花板的住宅。這樣的方式能夠盡可能地讓你在符合預算的情況下，為你的家庭蓋一間專屬於你們的房子。
現在就一起來欣賞這 13 間造價低廉的現代住家，進而為你的家找到實用的靈感吧！
這間兩層樓的住宅完全體現了現代建築的精華，也就是沒有繁複的設計，並有著方正的幾何結構。而其簡單的中性色系，也是現代建築不可或缺的元素。
喜歡這類型的房子？趕快請專家幫你蓋一間吧！
這個兩層樓的郊區住宅雖然有著傳統的山形屋頂，但是也結合了許多現代的元素，例如直立式的木板，以及大片的落地玻璃拉門。
當我們看到這間房子的第一眼，我們就臣服在其優雅的風格之下了。簡單的色系，以及不繁雜的設計，讓人感覺十分清新舒爽。
在這間走棕色系的平房中，專家規劃了一間主臥室，以及兩間臥室，還有起居空間與廚房及餐廳。除了室內的空間，專家更為這個家庭設計了寬敞的露臺，讓家人們可以隨時隨地都與戶外的綠意親近。
這個以木頭搭建而成的長方形的家非常有現代建築的元素，而那大片的落地窗則讓自然光能無限量進駐家中，讓在屋內的人也可以感受來自自然的滋養。
傾斜的屋頂是這個家的特色，當然也不能忽略其大片的落地窗以及木頭的外牆。
紅磚牆上開了長方形的窗戶，是結合傳統與現代元素的鄉間住宅。
方正的紅色小屋雖然看似現代感十足，但是再加上了木頭遮陽棚後，更有度假風情。