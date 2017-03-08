13 間預算 186 萬台幣以內的現代住家

今天我們要為大家介紹 13 間的現代住宅，這些住宅除了外觀美輪美奐，充滿質感外，造價也非常低廉。不包括施工費用的話，這些房子的預算大約在 106 到 186 萬台幣之間，相較於市面上的房子可以說是實惠許多。

為了要蓋這樣的預算以內的房子，我們建議你規劃建地大約 36.3 坪，兩層樓高，或是有閣樓的挑高天花板的住宅。這樣的方式能夠盡可能地讓你在符合預算的情況下，為你的家庭蓋一間專屬於你們的房子。

現在就一起來欣賞這 13 間造價低廉的現代住家，進而為你的家找到實用的靈感吧！