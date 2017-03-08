四合院結構的鄉間住宅: 混搭混凝土與木頭的質樸好空間

四合院是台灣經典的傳統建築，而隨著時代的變化以及生活形態的轉變，這樣子的房屋類型也越來越少見。今天我們要介紹的鄉間住宅座落在韓國的鄉間，而韓國的專家採用了類似四合院的結構，打造出非常有質樸感的空間。

這間住宅分成了不同的區塊，專家規劃出一層樓以及兩層樓的區塊，也因此讓這間房子更有高低的層次。除此之外，專家還混搭混凝土以及木材，讓這個住家既堅固，又不失來自自然的柔軟氣息。

現在就一塊欣賞更多細節…