四合院結構的鄉間住宅: 混搭混凝土與木頭的質樸好空間

四合院是台灣經典的傳統建築，而隨著時代的變化以及生活形態的轉變，這樣子的房屋類型也越來越少見。今天我們要介紹的鄉間住宅座落在韓國的鄉間，而韓國的專家採用了類似四合院的結構，打造出非常有質樸感的空間。
這間住宅分成了不同的區塊，專家規劃出一層樓以及兩層樓的區塊，也因此讓這間房子更有高低的層次。除此之外，專家還混搭混凝土以及木材，讓這個住家既堅固，又不失來自自然的柔軟氣息。
現在就一塊欣賞更多細節…
從上方俯瞰這個家，你可以看到專家選用了白色的混凝土以及木頭外牆，在一片的自然綠意中毫不突兀，而傳統的山形屋頂也為這個家帶來濃濃的質樸感。
這個家的大門的設計讓人眼睛一亮。以黑色的鐵架框出格子狀，再在中間搭配不同長形的木條，然後再放置傳統的圓形鐵製手把，是十分有趣的小細節。
進到這個家中後，你可以看到專家以不同高度的住宅區塊打造出四合院的結構，左方的區塊下方是白色混凝土牆，上方則是木頭牆，產生的對比十分和諧。
四合院的好處就是一家子可以聚集在中間的空地，而專家則打造了一個有頂的露臺，並規劃了木頭的長凳以及木頭甲板，讓屋主可以呼朋引伴，在此喝茶聊天。
在木頭的外牆上，專家開了多扇長方形的窗戶，為這間充滿質樸感的傳統住宅增添了現代的幾何元素，而二樓下方的木頭柱讓人眼前彷彿看到真的樹木一樣，非常有原始的風味。
兩層樓的區塊感覺十分雄偉，而平方區塊則給予人非常踏實的感覺。屋外的木頭走廊除了可以讓人們走動，還可以放置許多家中的用品。
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