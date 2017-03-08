你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

四合院結構的鄉間住宅: 混搭混凝土與木頭的質樸好空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
문턱이 닳는 집 VOL04당림리공방주택, a0100z space design a0100z space design 亞洲風玄關、階梯與走廊
Loading admin actions …

四合院是台灣經典的傳統建築，而隨著時代的變化以及生活形態的轉變，這樣子的房屋類型也越來越少見。今天我們要介紹的鄉間住宅座落在韓國的鄉間，而韓國的專家採用了類似四合院的結構，打造出非常有質樸感的空間。

這間住宅分成了不同的區塊，專家規劃出一層樓以及兩層樓的區塊，也因此讓這間房子更有高低的層次。除此之外，專家還混搭混凝土以及木材，讓這個住家既堅固，又不失來自自然的柔軟氣息。

現在就一塊欣賞更多細節…

俯瞰

문턱이 닳는 집 VOL04당림리공방주택, a0100z space design a0100z space design 房子
a0100z space design

a0100z space design
a0100z space design
a0100z space design

從上方俯瞰這個家，你可以看到專家選用了白色的混凝土以及木頭外牆，在一片的自然綠意中毫不突兀，而傳統的山形屋頂也為這個家帶來濃濃的質樸感。

大門

문턱이 닳는 집 VOL04당림리공방주택, a0100z space design a0100z space design 窗戶
a0100z space design

a0100z space design
a0100z space design
a0100z space design

這個家的大門的設計讓人眼睛一亮。以黑色的鐵架框出格子狀，再在中間搭配不同長形的木條，然後再放置傳統的圓形鐵製手把，是十分有趣的小細節。

一樓高與兩樓高

문턱이 닳는 집 VOL04당림리공방주택, a0100z space design a0100z space design 房子
a0100z space design

a0100z space design
a0100z space design
a0100z space design

進到這個家中後，你可以看到專家以不同高度的住宅區塊打造出四合院的結構，左方的區塊下方是白色混凝土牆，上方則是木頭牆，產生的對比十分和諧。

寬敞的戶外休閒空間

문턱이 닳는 집 VOL04당림리공방주택, a0100z space design a0100z space design 庭院
a0100z space design

a0100z space design
a0100z space design
a0100z space design

四合院的好處就是一家子可以聚集在中間的空地，而專家則打造了一個有頂的露臺，並規劃了木頭的長凳以及木頭甲板，讓屋主可以呼朋引伴，在此喝茶聊天。

長方形的窗戶

문턱이 닳는 집 VOL04당림리공방주택, a0100z space design a0100z space design 房子
a0100z space design

a0100z space design
a0100z space design
a0100z space design

在木頭的外牆上，專家開了多扇長方形的窗戶，為這間充滿質樸感的傳統住宅增添了現代的幾何元素，而二樓下方的木頭柱讓人眼前彷彿看到真的樹木一樣，非常有原始的風味。

平房區

문턱이 닳는 집 VOL04당림리공방주택, a0100z space design a0100z space design 亞洲風玄關、階梯與走廊
a0100z space design

a0100z space design
a0100z space design
a0100z space design

兩層樓的區塊感覺十分雄偉，而平方區塊則給予人非常踏實的感覺。屋外的木頭走廊除了可以讓人們走動，還可以放置許多家中的用品。

延伸閱讀: 三合院木屋：充滿懷舊味道的現代木質空間

13 間預算 186 萬台幣以內的現代住家
你喜歡這間住宅嗎? 留言告訴我們吧

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了