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14 個充滿創意的露臺好設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Taras drewniany. Realizacja w Wilkanowie koło Zielonej Góry., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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當你工作累了的時候，你最想要做的是什麼事情呢? 是去健身房好好地揮灑汗水，還是與朋友在酒吧小酌一杯，或者是什麼事情都不做，只是賴在沙發上呢? 

對於我們來說，戶外的空間是能夠讓人放鬆充電的最佳場所，因此今天我們要為大家介紹 14 個充滿創意的露臺好設計。你可以在這些露臺上欣賞綠意，或者是享用一杯茶，提升你的生活品質。

現在就一起來看看吧!

1. 特殊形狀的木頭露臺

Taras drewniany. Realizacja w Wilkanowie koło Zielonej Góry., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

不同於常見的木頭露臺，專家選擇圓弧狀以及不規則狀的形體，打造出有豐富層次的露臺，搭配小碎石後，顯得更加有美感。

2. 花圃

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design 庭院
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

木頭的甲板上規劃了形狀各異的木頭花圃，造型非常有特色，而牆上則裝上了毛巾架，讓植物可以攀爬而上。

3. 鄉村風格

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

有踏階的木頭露臺面積寬敞，上方的遮陽棚上有攀爬了大片有遮蔭效果的綠色植物，然後垂吊著的燈籠則讓夜晚的露臺散發浪漫的氣息。

4. 簡單的風格

DWA TARASY DREWNIANE. REALIZACJA W ZBĄSZYNIU, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

這個露臺非常簡單，深色系的木頭給人一種穩重感，只要在上面擺放桌椅以及植物，就是愜意的戶外空間。

5. 白色情懷

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio 露臺
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

走全白路線的這個露臺上的四柱木頭上裝上了白色的遮陽棚，以及籐製的吊燈後，顯得更加有度假感。

6. 讓花草變成主角

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W WOLBORZU., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

淺色系的木頭給人一種清爽的感覺，簡單的設計讓美麗的花草成為主角。

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7. 奔放紅色

Projeto, feltrini feltrini 庭院
feltrini

feltrini
feltrini
feltrini

木頭的牆面上裝置了紅色的大片盆栽，以及噴水設備，讓露臺熱情奔放。

8. 與石頭的對比

Taras drewniany. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

木頭的顏色與白色的磚石形成絕佳對比，層次感豐富。

9. 深藍色廚房

CAMELIA, DCPP Arquitectos DCPP Arquitectos
DCPP Arquitectos

DCPP Arquitectos
DCPP Arquitectos
DCPP Arquitectos

這個露臺不僅面積寬敞，還有深藍色的戶外廚房，是舉辦烤肉派對的理想場所。

10. 簡單的花圃

Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

在木頭中挖一個正方形的小空地，在上面鋪設白色鵝卵石以及綠色植物，簡單又獨特。

11. 木頭與草坪

Casa Garcia de Horta, Telmo Ferreira Photography Telmo Ferreira Photography 庭院 Red
Telmo Ferreira Photography

Telmo Ferreira Photography
Telmo Ferreira Photography
Telmo Ferreira Photography

木頭露臺與草坪形成絕佳對比，擺放木頭餐桌後，就是完美的戶外用餐區。

12. 混搭的風格

Unicom Starker, Spadon Agenturen Spadon Agenturen 牆壁與地板磁磚
Spadon Agenturen

Spadon Agenturen
Spadon Agenturen
Spadon Agenturen

這個露臺上有著豐富的元素，既有異國度假感，又有浪漫的氣息。

13. 現代感的露臺

Formal Living - Deck studio XS 露臺
studio XS

Formal Living – Deck

studio XS
studio XS
studio XS

在露臺上擺放沙發座椅，就是個戶外的小客廳。

14. 灰色的露臺

Taras kompozytowy w Obornikach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

灰色的露臺非常有個性，並且時尚感十足。

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