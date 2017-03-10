當你工作累了的時候，你最想要做的是什麼事情呢? 是去健身房好好地揮灑汗水，還是與朋友在酒吧小酌一杯，或者是什麼事情都不做，只是賴在沙發上呢?
對於我們來說，戶外的空間是能夠讓人放鬆充電的最佳場所，因此今天我們要為大家介紹 14 個充滿創意的露臺好設計。你可以在這些露臺上欣賞綠意，或者是享用一杯茶，提升你的生活品質。
現在就一起來看看吧!
不同於常見的木頭露臺，專家選擇圓弧狀以及不規則狀的形體，打造出有豐富層次的露臺，搭配小碎石後，顯得更加有美感。
木頭的甲板上規劃了形狀各異的木頭花圃，造型非常有特色，而牆上則裝上了毛巾架，讓植物可以攀爬而上。
有踏階的木頭露臺面積寬敞，上方的遮陽棚上有攀爬了大片有遮蔭效果的綠色植物，然後垂吊著的燈籠則讓夜晚的露臺散發浪漫的氣息。
這個露臺非常簡單，深色系的木頭給人一種穩重感，只要在上面擺放桌椅以及植物，就是愜意的戶外空間。
走全白路線的這個露臺上的四柱木頭上裝上了白色的遮陽棚，以及籐製的吊燈後，顯得更加有度假感。
淺色系的木頭給人一種清爽的感覺，簡單的設計讓美麗的花草成為主角。
木頭的顏色與白色的磚石形成絕佳對比，層次感豐富。
這個露臺不僅面積寬敞，還有深藍色的戶外廚房，是舉辦烤肉派對的理想場所。
在木頭中挖一個正方形的小空地，在上面鋪設白色鵝卵石以及綠色植物，簡單又獨特。
木頭露臺與草坪形成絕佳對比，擺放木頭餐桌後，就是完美的戶外用餐區。
這個露臺上有著豐富的元素，既有異國度假感，又有浪漫的氣息。
灰色的露臺非常有個性，並且時尚感十足。
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