當你工作累了的時候，你最想要做的是什麼事情呢? 是去健身房好好地揮灑汗水，還是與朋友在酒吧小酌一杯，或者是什麼事情都不做，只是賴在沙發上呢?

對於我們來說，戶外的空間是能夠讓人放鬆充電的最佳場所，因此今天我們要為大家介紹 14 個充滿創意的露臺好設計。你可以在這些露臺上欣賞綠意，或者是享用一杯茶，提升你的生活品質。

現在就一起來看看吧!